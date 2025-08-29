Nivel sin coste de IBM Cloud

Cree su cuenta gratuitamente. Pruebe más de 40 productos gratuitos para siempre sin límite de tiempo.
Lo que obtiene La cuenta de IBM Cloud es una cuenta de pago por uso, que incluye acceso a más de 40 productos (incluidas las API de IBM Watson) con un nivel gratuito. No hay cargos fijos ni compromisos por adelantado, y puede cancelar en cualquier momento. Pague solo por el uso que supere este nivel libre.
Cuenta gratuita de IBM Cloud

Su cuenta gratuita de IBM Cloud es una cuenta de pago por uso e incluye acceso a más de 50 productos de nivel libre. Pague solo por el uso que supere este nivel libre. No hay cargos fijos ni compromisos por adelantado, y puede cancelar en cualquier momento.
Más de 40 productos gratuitos para siempre

Acceda a más de 40 productos gratuitos para siempre con un plan Lite, incluidas las API de IBM Watson. No caducan nunca y no deberá pagar por ellos nunca.
Crédito de nube de 200 USD

Recibirá un crédito por sus primeros 200 USD en aplicaciones y servicios. Pruebe cualquier producto de IBM Cloud con este crédito, disponible durante 30 días.

Productos de IBM Cloud

Desbloquee el catálogo completo de IBM Cloud
Destacados Gratuitos para siempre Prueba sin coste Promociones

Nuestros clientes

Preguntas más frecuentes

Su cuenta gratuita de IBM Cloud le ofrece acceso a más de 40 productos con planes de precios Lite. Esto significa que el plan siempre será gratuito. Nunca tendrá que pagar, y el plan nunca caducará.

  • Con un plan Lite, puede disponer de una instancia de cualquier servicio.
  • Después de 10 días sin actividad de desarrollo, sus aplicaciones quedan inactivas. Puede reactivarlas volviendo a trabajar en ellas.
  • Al cabo de 30 días sin actividad de desarrollo, las instancias de servicio con planes Lite se eliminarán.

Para comenzar a desarrollar en IBM Cloud, primero debe crear una cuenta con una dirección de correo electrónico que no esté asociada a una cuenta existente.

Se requieren los datos de pago por adelantado, pero no se le cobrará hasta que consuma un servicio facturable; sin embargo, se aplicará una retención nominal en su tarjeta para verificar su autenticidad.

Un mensaje de confirmación mostrará el cargo en su pantalla después de introducir la información de su tarjeta de crédito. El importe lo determina el comerciante, pero suele rondar 1,00 USD. 

Disponer de esta información ayuda a crear una transición fluida a un plan de pago por uso, si así lo desea.

Los planes Lite nunca generan cargos; sin embargo, para consumir planes no Lite en el nivel libre, se requiere una actualización a un plan de pago por uso. Cuando el consumo supere el umbral del nivel libre del servicio, se le facturará mensualmente por el uso de recursos. 

Puede establecer distintos umbrales de gasto para la cuenta, el contenedor, el tiempo de ejecución, todos los servicios y servicios específicos. Recibirá notificaciones automáticas cuando su gasto mensual alcance el 80, 90 y 100 % de esos umbrales. Para configurar las notificaciones de gastos, haga clic en "Gestión > Facturación y uso", y seleccione "Notificaciones de gastos". Para más información, consulte Configuración de notificaciones de gastos.

Explorar los códigos promocionales

Gratuitos para siempre: son productos con un plan Lite que nunca caducan. Están diseñados para que pueda trabajar en sus proyectos sin preocuparse y evitar que se generen facturas accidentales. Las cuotas del plan Lite se basan en el uso, no caducan y se renuevan todos los meses o por uso puntual. Ver todos los productos del plan Lite.

Prueba sin coste: es similar a la prueba premium; sin embargo, requieren una suscripción o una cuenta de pago por uso. Dependiendo del producto, la cuota puede funcionar durante un periodo de tiempo específico, en función del uso, o no caducar nunca. Algunos productos empezarán a generar cargos si consume más allá del nivel gratuito. Ver todos los productos de la prueba sin coste.

Una vez alcanzado el límite de cuota para las instancias del plan Lite, el servicio se suspenderá durante ese mes. Los límites de cuota son por organización, no por instancia. Las nuevas instancias creadas en la misma organización reflejan cualquier uso de instancias anteriores. Los límites de cuota se restablecen el primer día de cada mes.

Puede comprobar su uso yendo a "Facturación y uso" en la consola y seleccionando "Uso". Para obtener más información, consulte Visualización del uso.

Para recibir el crédito de 200 USD, primero tiene que pasar a una cuenta de pago por uso. Si ya lo ha hecho, vaya a la página de uso en la consola de IBM Cloud para ver el crédito de 200 USD. También puede ir a la página de configuración de la cuenta para ver las promociones activas. Su crédito promocional de 200 USD se aplica de forma automática, pero puede tardar unas horas en aparecer en su cuenta. El crédito está disponible solo para cuentas de pago por uso por primera vez y no se puede usar con ofertas de terceros.

Las cuentas de prueba de IBM Cloud están disponibles para docentes y estudiantes de instituciones académicas acreditadas que otorgan títulos. Para obtener una cuenta de prueba, vaya a IBM SkillsBuild Software Downloads y valide las credenciales de su institución. Puede encontrar instrucciones detalladas para crear su cuenta aquí (enlace externo a ibm.com).

Si añade una tarjeta de crédito a la cuenta de prueba, pasará a ser una cuenta de pago por uso y no podrá volver a ser una cuenta de prueba. Además, no se pueden usar códigos académicos en cuentas de pago por uso. Para obtener más información sobre las cuentas de prueba académicas, consulte las preguntas frecuentes sobre IBM SkillsBuild Software Downloads.

Vaya a la página de facturación y promociones e introduzca el código promocional. Lea los detalles de la promoción y haga clic en "Aplicar". Una vez que se aplique el código promocional, se indicará mediante un mensaje.

Tenga en cuenta que debe tener registrada una tarjeta de crédito para poder aplicar códigos promocionales, por motivos de autenticación.

Puede usar el estimador de costes para calcular el coste de los productos de IBM Cloud y personalizar los planes a su medida. Consulte el catálogo para buscar ofertas y añadirlas a una estimación.

Obtendrá soporte técnico sin coste a través de Stack Overflow (enlace externo a IBM.com). Puede abrir solicitudes de asistencia relacionadas con la gestión de accesos, las cuentas, la facturación y el uso.

Empiece ahora

Desbloquee el catálogo completo de IBM Cloud y dé sus primeros pasos con todo lo que necesita para llevar sus proyectos al siguiente nivel.

 Cree su cuenta gratuita
Más formas de explorar Documentación de la cuenta IBM Cloud