Red Hat AI on IBM Cloud es un conjunto integral de productos y servicios diseñados para acelerar el desarrollo y la implementación de soluciones de IA en entornos de nube híbrida. Ayuda a las organizaciones a reducir los costes operativos y el tiempo de comercialización mediante el uso de modelos de IA personalizados altamente eficientes que se alinean con sus propios datos relevantes para la empresa, de forma privada y segura.

Red Hat AI on IBM Cloud permite a las organizaciones gestionar y monitorizar todo el ciclo de vida de los modelos de IA tanto predictivos como generativos, tanto si se implementan en servidores individuales como en sistemas distribuidos a gran escala. Se basa en tecnologías de código abierto y aprovecha un ecosistema de socios centrado en optimizar el rendimiento, la estabilidad y la compatibilidad con las GPU y los aceleradores de IA.