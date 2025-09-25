IBM y Red Hat ayudan a las empresas a acelerar su viaje hacia la IA
Red Hat AI on IBM Cloud es un conjunto integral de productos y servicios diseñados para acelerar el desarrollo y la implementación de soluciones de IA en entornos de nube híbrida. Ayuda a las organizaciones a reducir los costes operativos y el tiempo de comercialización mediante el uso de modelos de IA personalizados altamente eficientes que se alinean con sus propios datos relevantes para la empresa, de forma privada y segura.
Red Hat AI on IBM Cloud permite a las organizaciones gestionar y monitorizar todo el ciclo de vida de los modelos de IA tanto predictivos como generativos, tanto si se implementan en servidores individuales como en sistemas distribuidos a gran escala. Se basa en tecnologías de código abierto y aprovecha un ecosistema de socios centrado en optimizar el rendimiento, la estabilidad y la compatibilidad con las GPU y los aceleradores de IA.
Obtenga conocimientos valiosos de nuestros expertos en IA sobre cómo crear su infraestructura de cloud híbrido de IA, independientemente del punto en el que se encuentre en su trayectoria.
Lea el blog sobre Red Hat IA InstructLab disponible en IBM Cloud
Acceda al centro de explicaciones de contenido elaborado por expertos de IBM sobre temas tecnológicos populares
Lea el blog sobre Red Hat OpenShift AI disponible en IBM Cloud
El portfolio de Red Hat AI on IBM Cloud incluye Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud como servicio (SaaS) para crear modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) adaptados a sus necesidades, Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud para crear, implementar y gestionar aplicaciones compatibles con la IA a escala, y Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI para entornos de servidores Linux individuales.
Ofrecemos datos fiables y seleccionados de alta calidad, así como modelos de IA de confianza para reforzar la toma de decisiones en una pila de IA totalmente híbrida, lo que permite una implementación perfecta en todas las aplicaciones e infraestructuras.
Acelere la adopción responsable de la IA con una IA escalable, mediante una implementación rápida a través de casos de uso de cargas de trabajo seleccionados, junto con una infraestructura flexible para cargas de trabajo intensivas.
Privacidad de datos simplificada, seguridad y cumplimiento normativo reforzados en materia de IA, diseñados para infraestructuras altamente reguladas.
Vaya más allá de la nube. IBM ofrece una pila completa de servicios de IA para servidores, almacenamiento y redes que le ayudarán a superar los costes ocultos y los obstáculos técnicos de esta tecnología.