Red Hat AI on IBM Cloud

IBM y Red Hat ayudan a las empresas a acelerar su viaje hacia la IA

Ver las ofertas de IA de Red Hat Primeros pasos con InstructLab
Ilustración de capas de datos

Soluciones de IA de Red Hat en IBM® Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud es un conjunto integral de productos y servicios diseñados para acelerar el desarrollo y la implementación de soluciones de IA en entornos de nube híbrida. Ayuda a las organizaciones a reducir los costes operativos y el tiempo de comercialización mediante el uso de modelos de IA personalizados altamente eficientes que se alinean con sus propios datos relevantes para la empresa, de forma privada y segura.

Red Hat AI on IBM Cloud permite a las organizaciones gestionar y monitorizar todo el ciclo de vida de los modelos de IA tanto predictivos como generativos, tanto si se implementan en servidores individuales como en sistemas distribuidos a gran escala. Se basa en tecnologías de código abierto y aprovecha un ecosistema de socios centrado en optimizar el rendimiento, la estabilidad y la compatibilidad con las GPU y los aceleradores de IA.

 Acelere la adopción y la innovación de la IA para los líderes de TI

Noticias destacadas

Ilustración de varios sistemas que trabajan juntos
Personalice la evolución de su negocio y aproveche el poder de la IA en el cloud híbrido

Obtenga conocimientos valiosos de nuestros expertos en IA sobre cómo crear su infraestructura de cloud híbrido de IA, independientemente del punto en el que se encuentre en su trayectoria.

 ¡Ver ahora!
Ilustración de gráficos y tablas coloridas
Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud

Lea el blog sobre Red Hat IA InstructLab disponible en IBM Cloud

 Leer ahora
Un icono de nube que representa documentos, procesos integrados ilustración
¿Qué es InstructLab?

Acceda al centro de explicaciones de contenido elaborado por expertos de IBM sobre temas tecnológicos populares

 Más información
Ilustración de la aplicación mostrando una variedad de colores en diferentes secciones y características
Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

Lea el blog sobre Red Hat OpenShift AI disponible en IBM Cloud

 Leer ahora

Ofertas de IA de Red Hat en IBM Cloud

El portfolio de Red Hat AI on IBM Cloud incluye Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud como servicio (SaaS) para crear modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) adaptados a sus necesidades, Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud para crear, implementar y gestionar aplicaciones compatibles con la IA a escala, y Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI para entornos de servidores Linux individuales.

 Profundice en nuestro resumen de la solución Red Hat IA en IBM Cloud
Aporte el poder de los modelos de IA de código abierto de tamaño adecuado para abordar sus retos empresariales únicos, de forma privada y segura.

El servicio Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud está diseñado para simplificar, escalar y asegurar la alineación completa, el entrenamiento y la implementación de modelos de IA. Al simplificar la creación de LLM personalizados con el proceso de instructLAB, las organizaciones pueden crear modelos altamente precisos y eficientes al tiempo que conservan la propiedad de sus datos. Los beneficios clave incluyen:

  • Portabilidad, con conservación de la propiedad de sus datos y del modelo.
  •  Minimice los riesgos de olvido catastrófico.
  • Como servicio, con infraestructura siempre disponible.
 Empiece ahora
OpenShift IA está disponible como complemento gestionado que se ejecuta en Red Hat OpenShift on IBM Cloud.

Red Hat OpenShift AI es una plataforma de desarrollo de IA y ML flexible y escalable que permite a las empresas crear y entregar aplicaciones habilitadas para IA a escala.

Los usuarios existentes de OpenShift on IBM Cloud pueden ir a la página de descripción general del clúster y navegar a la sección de complementos para instalar el complemento OpenShift AI. Si aún no tiene un clúster OpenShift en IBM Cloud, puede crear un clúster, o utilizar la arquitectura implementable para obtener un clúster OpenShift recién creado del tamaño mínimo requerido con OpenShift AI instalado.

 Arquitectura implementable de OpenShift AI
Logo de Red Hat
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI es una plataforma de modelo fundacional

Desarrolle, pruebe e implemente de forma coherente modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) personalizados basados en Granite y alojamiento LLM integrado con vLLM para alimentar las aplicaciones empresariales. Puede crear y alojar modelos a partir de la misma imagen de arranque. Además de la familia Granite LLM de código abierto, Red Hat Enterprise Linux AI proporciona herramientas de alineación de modelos InstructLab basadas en la metodología LAB y un enfoque impulsado por la comunidad para el desarrollo de modelos a través del proyecto InstructLab. Toda la solución se empaqueta como una imagen RHEL AI optimizada y de arranque para su implementación en IBM Cloud.

 Explore la configuración de RHEL AI
Logo de Red Hat
Lleve sus cargas de trabajo de IA de la fase piloto a la producción

IA fiable y precisa

Ofrecemos datos fiables y seleccionados de alta calidad, así como modelos de IA de confianza para reforzar la toma de decisiones en una pila de IA totalmente híbrida, lo que permite una implementación perfecta en todas las aplicaciones e infraestructuras.
Rentabilidad estratégica de la inversión en IA

Acelere la adopción responsable de la IA con una IA escalable, mediante una implementación rápida a través de casos de uso de cargas de trabajo seleccionados, junto con una infraestructura flexible para cargas de trabajo intensivas.
Protección de datos de IA

Privacidad de datos simplificada, seguridad y cumplimiento normativo reforzados en materia de IA, diseñados para infraestructuras altamente reguladas.
Plataforma de IA integral

Vaya más allá de la nube. IBM ofrece una pila completa de servicios de IA para servidores, almacenamiento y redes que le ayudarán a superar los costes ocultos y los obstáculos técnicos de esta tecnología.

Historias de clientes

Un grupo de personas trabaja de manera conjunta en un moderno espacio de trabajo en Tokio
HAPPIEST MINDS
Plataformas de IA nacidas en el ámbito digital para generar flujos de ingresos exponenciales
Estadio abarrotado con tenista vestido de blanco sacando la pelota a través de la red.
WIMBLEDON
La IA generativa potencia una experiencia digital de primera clase
Equipo de personas en clase con un formador empresarial
IBM Account 360
Transformación de la colaboración entre los equipos de cara al cliente en IBM
Estadio lleno de gente por la noche
US OPEN
Avanzando en la experiencia digital del US Open

Soluciones relacionadas

Componentes básicos de Red Hat OpenShift
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Lleve al mercado aplicaciones de misión crítica e iniciativas de IA con una oferta OpenShift segura y gestionada
Pasillo del servidor de almacenamiento de datos de alta tecnología
GPU y aceleradores de IA en IBM Cloud
El poder de elección para sus implementaciones de IA
Representación 3D de un cubo azul incompleto hecho de formas planas
IBM Granite
Ahorre costes con los modelos más pequeños y abiertos de Granite, diseñados para la eficiencia de los desarrolladores
Vista de una conferencia con el logo de watsonx
Materialice la promesa de la IA con watsonx
Las empresas que dan prioridad a la IA pueden ahorrar costes utilizando modelos pequeños y personalizados para impulsar el crecimiento
Dé el siguiente paso
Ver las ofertas de IA de Red Hat Primeros pasos con InstructLab