La baja latencia es vital para la reputación de un juego y el éxito de un desarrollador. Cada centro de datos de IBM® Cloud en NA, SA, Europa, Asia y Australia está conectado a nuestra red privada global, lo que hace que las transferencias y descargas de datos sean más rápidas y eficientes. Y todos nuestros centros de datos están diseñados para superar los estándares de la industria para servidores de juegos en la nube en los que puede confiar.