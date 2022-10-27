IBM Cloud for Financial Services es la primera nube de su categoría, diseñada para proteger incluso sus datos más confidenciales y cargas de trabajo de IA. Con seguridad y controles integrados informados por el sector, IBM Cloud for Financial Services puede ayudarle a optimizar su infraestructura y demostrar la conformidad para que pueda centrarse en lo que más importa: ofrecer valor a sus clientes.
Descargue el documento técnico para obtener más información sobre IBM Cloud for Financial Services
Replantear el proceso de modernización de las aplicaciones bancarias centrales
BPER Banca Group e IBM modernizan los sistemas bancarios centrales
Diseñado para ayudar a las empresas de sectores regulados a implementar la innovación impulsada por la IA de forma segura y a realizar la transición a nuevos modelos operativos.
Ofrezca un rendimiento coherente en toda la arquitectura de multicloud híbrido con el enfoque abierto, seguro y flexible centrado en la plataforma de IBM.
Una nube diseñada a medida que aprovecha IBM Cloud Framework for Financial Services, informado por el sector, para mitigar el riesgo con el mayor conjunto de estándares normativos y de conformidad del sector.
Protección continua e íntegra de la nube para sus datos y aplicaciones de misión crítica, con la conformidad normativa a la vanguardia con IBM Cloud Security & Compliance Center.
Benefíciese de las últimas tecnologías cognitivas y de IA para impulsar la eficiencia y el valor en los servicios de pago con la solución de pago como servicio de IBM Payments Center en IBM Cloud for Financial Services.
Adopte una estrategia de plataforma específica del sector, optimizada para permitir el crecimiento y reducir los riesgos comerciales para todo el ecosistema comercial con IBM Connected Trade Platform.
Afronte los retos informáticos intensivos a gran escala y acelere el tiempo de obtención de la información con IBM Cloud HPC.
Cree su entorno DaaS de servicios financieros en IBM Cloud para obtener grandes beneficios y una integración híbrida con los entornos existentes.
Dé rienda suelta a la productividad con una IA responsable, transparente y explicable utilizando la tecnología de IA de nueva generación de IBM (watsonx.ai, watsonx.governance y watsonx Orchestrate) creada para habilitar los flujos de trabajo de IA fiables necesarios para los sectores regulados.
Vea cómo la fintech húngara hace uso de la nube pública de IBM para dar soporte a su innovador negocio mientras mantiene la seguridad que necesita para mantener la conformidad.
El proveedor de tecnología financiera se asoció con IBM para hacer realidad el flujo de caja para la pequeña empresa.
Modernice los sistemas centrales de banca y seguros con IBM Consulting, reconocida por Forbes como una de las mejores empresas de consultoría de gestión de Estados Unidos en 2023, y galardonada con cinco estrellas (la calificación más alta) por el trabajo realizado con instituciones financieras.
Acelere el tiempo de obtención de valor aprovechando el creciente ecosistema de socios tecnológicos y fintechs validados de IBM que han demostrado el nivel más alto de conformidad con el marco de IBM Cloud para servicios financieros.
Descubra cómo los socios comerciales pueden trabajar con IBM para acelerar el proceso de modernización de sus clientes.