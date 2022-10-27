IBM Cloud for Financial Services

Una nube específica del sector, creada para respaldar sus necesidades únicas de modernización y transformación con IA
Innovación en una nube diseñada para sectores regulados

IBM Cloud for Financial Services es la primera nube de su categoría, diseñada para proteger incluso sus datos más confidenciales y cargas de trabajo de IA. Con seguridad y controles integrados informados por el sector, IBM Cloud for Financial Services puede ayudarle a optimizar su infraestructura y demostrar la conformidad para que pueda centrarse en lo que más importa: ofrecer valor a sus clientes. 
Capacidades de seguridad y privacidad líderes en el sector fortalecidas por la experiencia en el sector de IBM y sus extensas asociaciones.

 Las ventajas de modernizar sus sistemas bancarios centrales.

Replantear el proceso de modernización de las aplicaciones bancarias centrales

 ¿Cómo puede la colaboración acelerar la transformación digital?

BPER Banca Group e IBM modernizan los sistemas bancarios centrales
Beneficios
Creado para la IA

Diseñado para ayudar a las empresas de sectores regulados a implementar la innovación impulsada por la IA de forma segura y a realizar la transición a nuevos modelos operativos.
Híbrido por diseño

Ofrezca un rendimiento coherente en toda la arquitectura de multicloud híbrido con el enfoque abierto, seguro y flexible centrado en la plataforma de IBM.
El mayor conjunto de estándares normativos y de cumplimiento

Una nube diseñada a medida que aprovecha IBM Cloud Framework for Financial Services, informado por el sector, para mitigar el riesgo con el mayor conjunto de estándares normativos y de conformidad del sector.

Soluciones

Gestione el riesgo y el cumplimiento

Protección continua e íntegra de la nube para sus datos y aplicaciones de misión crítica, con la conformidad normativa a la vanguardia con IBM Cloud Security &amp; Compliance Center.
Impulse la eficiencia en los servicios de pagos

Benefíciese de las últimas tecnologías cognitivas y de IA para impulsar la eficiencia y el valor en los servicios de pago con la solución de pago como servicio de IBM Payments Center en IBM Cloud for Financial Services.
Transforme el negocio del comercio y la cadena de suministro

Adopte una estrategia de plataforma específica del sector, optimizada para permitir el crecimiento y reducir los riesgos comerciales para todo el ecosistema comercial con IBM Connected Trade Platform.

Acelere el tiempo de obtención de la información

Afronte los retos informáticos intensivos a gran escala y acelere el tiempo de obtención de la información con IBM Cloud HPC.

Permita a los empleados trabajar de forma segura en cualquier lugar

Cree su entorno DaaS de servicios financieros en IBM Cloud para obtener grandes beneficios y una integración híbrida con los entornos existentes.

Operacionalice el gobierno de la IA

Dé rienda suelta a la productividad con una IA responsable, transparente y explicable utilizando la tecnología de IA de nueva generación de IBM (watsonx.ai, watsonx.governance y watsonx Orchestrate) creada para habilitar los flujos de trabajo de IA fiables necesarios para los sectores regulados.

Historias de transformación de clientes

Circeo

Vea cómo la fintech húngara hace uso de la nube pública de IBM para dar soporte a su innovador negocio mientras mantiene la seguridad que necesita para mantener la conformidad.
Asteria

El proveedor de tecnología financiera se asoció con IBM para hacer realidad el flujo de caja para la pequeña empresa.
GEVA Group

IBM se asoció con la empresa europea de procesamiento de pagos para optimizar la seguridad, la estabilidad y la conformidad mediante el traslado de un servicio crítico a IBM Cloud.
Asóciese y cree con IBM Cocrear la transformación

Modernice los sistemas centrales de banca y seguros con IBM Consulting, reconocida por Forbes como una de las mejores empresas de consultoría de gestión de Estados Unidos en 2023, y galardonada con cinco estrellas (la calificación más alta) por el trabajo realizado con instituciones financieras.

Acelere el tiempo de obtención de valor aprovechando el creciente ecosistema de socios tecnológicos y fintechs validados de IBM que han demostrado el nivel más alto de conformidad con el marco de IBM Cloud para servicios financieros.

Descubra cómo los socios comerciales pueden trabajar con IBM para acelerar el proceso de modernización de sus clientes.

Recursos Aumente el valor con IA en la que puede confiar. Reconsiderar los seguros en un clima de riesgos cambiantes. Modernice el núcleo bancario y de pagos y construya unos cimientos digitales resilientes. 5 cosas que debe saber sobre la misión de IBM Cloud de acelerar la innovación para los clientes. Cómo IBM Cloud está ayudando a impulsar la innovación en sectores altamente regulados con la seguridad en primer plano. Webinar a la carta: Cómo abordar la nube soberana para datos regulados en la era de la IA.
Próximos pasos

