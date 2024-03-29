Como ISV, fintech, proveedor de SaaS o proveedor de servicios gestionados, innove, amplíe y eleve su solución en IBM Cloud.
Acceda a servicios de nube híbrida e IA de nivel empresarial a través de una red de distribuidores de valor añadido y un catálogo de nube en línea.
Optimice y acelere la entrega con una red de expertos.
Una colaboración que crece con usted. IBM Partner Plus se centra en la experiencia, la escala y los beneficios más significativos para simplificar la forma en la que colaboramos. Una visión clara de sus ganancias es su hoja de ruta para expandir su negocio.
Aprenda cómo incorporarse como partner de IBM Cloud con una guía de usuario paso a paso.
Acceda a recursos para desbloquear beneficios alineados con su proceso de creación.
Obtenga orientación paso a paso sobre cómo vender su software, servicios o arquitecturas implementables en IBM Cloud.
Construyamos soluciones en la nube altamente seguras para el sector de los servicios financieros. Amplíe el acceso a las instituciones financieras, aborde las inquietudes más importantes de las instituciones sobre la implementación en la nube y acelere la obtención de ingresos.
IBM Cloud Catalog es un canal de ventas digital para entregar y vender de manera fluida sus soluciones a clientes de IBM Cloud en todo el mundo.
Conviértase en el partner preferido de los clientes empresariales con contratos de IBM Cloud, a través de un único sistema de facturación.
Cuatro semanas para incorporar y publicar sus productos Anything-as-Service (XaaS) de pago.
Haga crecer su negocio aprovechando el ecosistema de IBM de vendedores, distribuidores, integradores de sistemas y clientes establecidos.
El 15 % de los ingresos de los proveedores de software independientes proviene de Cloud Platform Marketplaces.
Suministro de un repositorio de datos seguro y resiliente para acelerar la entrega de contenido de difusión.
Jenzabar reduce la complejidad y los costes de la enseñanza superior y crea nuevas oportunidades de negocio.
CLAI Payments y FNTS, business partners de IBM, colaboran para ofrecer el cifrado como servicio en IBM Power Virtual Server.
Obtenga créditos de IBM Cloud para realizar pruebas con sus empleados o sus clientes.
Utilice descuentos especiales para crear soluciones integrales y revenderlas a sus clientes.
Asegurar fondos de desarrollo de mercado (MDF) para utilizarlos en actividades de salida al mercado.
Obtenga acceso a sesiones de planificación de cuentas conjuntas para nuevas oportunidades en IBM Cloud.
Aproveche la experiencia actual de su equipo y acceda a descuentos en formación y certificación para sus empleados.
Obtenga acceso a vistas previas de la hoja de ruta y discusiones estratégicas sobre nuevos productos y características
Disfrute de ventajosas opciones de soporte para sus clientes que encajen con los acuerdos de compromiso con el cliente (SLA/OLA).
Colabore con el laboratorio de servicios IBM Garage e IBM Cloud para las pruebas de concepto (POC) y las evaluaciones de sus clientes.
Reciba acceso a documentación detallada y orientación para todos los servicios de IBM Cloud.
Crédito VPC de 1000 USD
Aplique el código VPC1000 en el momento del aprovisionamiento para obtener 1000 USD que podrá utilizar en sus recursos informáticos, de almacenamiento y de red.
Crédito de 500 USD
Crédito de 500 USD para nuevos usuarios de IBM Cloud Code Engine y MongoDB.
Crédito de 500 USD
Crédito de 500 USD para todos los nuevos usuarios de IBM Cloud Object Storage.
Crédito de 200 USD
Recibirá un crédito por sus primeros 200 USD en aplicaciones y servicios. Pruebe cualquier producto de IBM Cloud con este crédito, disponible durante 30 días.
Descubra por qué IBM Cloud for Financial Services es la opción elegida por más de 100 Business Partners, incluidos Bank of America y BNP Paribas.¹
Obtenga un ROI del 201 % al implementar IBM Cloud for VMware Solutions y ahorrar hasta 1,2 millones de dólares gracias al aumento de la eficiencia operativa.
Elegir IBM Cloud para sus requisitos de GPU le da acceso directo a uno de los procesos de selección de servidores más flexibles del sector.
Traslade y gestione cargas de trabajo de manera fluida tanto en entornos de nube como en las instalaciones.
Obtenga un ROI del 201 % al implementar IBM Cloud for VMware Solutions y ahorrar hasta 1,2 millones de dólares gracias al aumento de la eficiencia operativa.
Más información sobre las capacidades de nube que hacen un uso intensivo del rendimiento, como HPC, y sobre cómo modernizarse con OpenShift en IBM Cloud.
Ponga en marcha su plan de negocios para comenzar a construir e implementar en IBM Cloud.