Por qué IBM Cloud IBM Cloud es la nube empresarial incluso para las cargas de trabajo de misión crítica. Con más de 230 soluciones de nube pública, nuestra plataforma está ayudando a los clientes a aumentar el tiempo de obtención de valor, a la vez que reduce el coste total de propiedad (TCO). Está preparado para la IA, es seguro e híbrido por diseño, y ofrece una nube resiliente, eficaz, segura y conforme a la normativa.
Capacidad de recuperación

Permita que su empresa funcione a pesar de las interrupciones
Rendimiento

Satisfaga las necesidades de sus clientes con un alto nivel de agilidad
Seguridad

Adopte la IA de forma segura para impulsar la transformación empresarial
Conformidad

Cumpla con los cambiantes requisitos de soberanía de datos
TCO

Reduzca el gasto y maximice el valor de los servicios en la nube
En las noticias
Dos compañeros de trabajo observan una configuración de doble monitor en una oficina grande y moderna y debaten juntos cuestiones técnicas
Los clientes de VMware ahora pueden administrar las inversiones en tecnología y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad y la flexibilidad con IBM Cloud para VMware impulsado por Wipro Leer más
Técnico en un ordenador portátil en una sala de servidores
IBM mejora el rendimiento y la eficiencia de la IA y la HPC con la aceleración computacional de NVIDIA
Oblea de silicio de IA analógica con patrones de microchip
Intel e IBM colaboran para ofrecer un mejor rendimiento de costes para la innovación en IA
Compañeros de varias etnias trabajando en una sala de servidores informáticos
FNTS presenta IBM Power Virtual Server Managed Services
Microchip bajo el microscopio
IBM Cloud implementará aceleradores AMD Instinct MI300X para dar soporte al rendimiento de las cargas de trabajo de IA generativa y las aplicaciones de HPC
Vista aérea de un almacén con camiones
El partner de IBM, Mainline, ayuda a garantizar la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres sin fisuras para National Van Lines con IBM Power Virtual Server
Asóciese con nosotros Crezca, adquiera experiencia y acceda a más ventajas con la tecnología, la formación y los recursos de desarrollo de IBM Cloud para ofrecer una infraestructura en la nube basada en IA de gran resiliencia, rendimiento, seguridad y cumplimiento. Más información
Amplíe la empresa

Como ISV, fintech, proveedor de SaaS o proveedor de servicios gestionados, innove, amplíe y eleve su solución en IBM Cloud.
Rendimiento

Acceda a servicios de nube híbrida e IA de nivel empresarial a través de una red de distribuidores de valor añadido y un catálogo de nube en línea.
Mejore el ROI

Optimice y acelere la entrega con una red de expertos.
Conviértase en un Partner exitoso

Una colaboración que crece con usted. IBM Partner Plus se centra en la experiencia, la escala y los beneficios más significativos para simplificar la forma en la que colaboramos. Una visión clara de sus ganancias es su hoja de ruta para expandir su negocio.
Mujeres de negocios dándose la mano en la oficina
Únase ahora
Una ilustración de dos señoras, una guiando y otra escuchando, con una ayuda visual paso a paso

Aprenda cómo incorporarse como partner de IBM Cloud con una guía de usuario paso a paso.
Una ilustración de iconos que muestran la búsqueda, la creación y el filtrado de las funciones y beneficios necesarios

Acceda a recursos para desbloquear beneficios alineados con su proceso de creación.
Una ilustración de cuatro pantallas virtuales con detalles, gráficos e informes

Obtenga orientación paso a paso sobre cómo vender su software, servicios o arquitecturas implementables en IBM Cloud.
Socios de servicios financieros

Construyamos soluciones en la nube altamente seguras para el sector de los servicios financieros. Amplíe el acceso a las instituciones financieras, aborde las inquietudes más importantes de las instituciones sobre la implementación en la nube y acelere la obtención de ingresos.
Rascacielos multicolores iluminados por la noche con vista aérea en Chengdu, provincia de Sichuan, China
Más información
Salga al mercado con IBM

IBM Cloud Catalog es un canal de ventas digital para entregar y vender de manera fluida sus soluciones a clientes de IBM Cloud en todo el mundo.

Facturación consolidada

Conviértase en el partner preferido de los clientes empresariales con contratos de IBM Cloud, a través de un único sistema de facturación.
Acelere el tiempo de comercialización

Cuatro semanas para incorporar y publicar sus productos Anything-as-Service (XaaS) de pago.
Expándase a nuevos clientes

Haga crecer su negocio aprovechando el ecosistema de IBM de vendedores, distribuidores, integradores de sistemas y clientes establecidos.
Genere ingresos

El 15 % de los ingresos de los proveedores de software independientes proviene de Cloud Platform Marketplaces.
Introducción a IBM Cloud Catalog

Historias de socios de IBM

BASE Media Cloud Jenzabar CLAI Payments
Beneficios de trabajar con IBM: Su negocio. Sus clientes. Nuestra prioridad. Convertirse en Business Partner de IBM para soluciones en la nube abre un mundo de oportunidades que pueden impulsar y mejorar su negocio, y por tanto ayudarle a usted y a sus clientes a alcanzar el éxito. Créditos de IBM Cloud

Obtenga créditos de IBM Cloud para realizar pruebas con sus empleados o sus clientes.

 Descuentos especiales para clientes

Utilice descuentos especiales para crear soluciones integrales y revenderlas a sus clientes.

 Fondos de desarrollo de mercado

Asegurar fondos de desarrollo de mercado (MDF) para utilizarlos en actividades de salida al mercado.

 Planificación de cuentas conjuntas

Obtenga acceso a sesiones de planificación de cuentas conjuntas para nuevas oportunidades en IBM Cloud.

 Descuentos en certificación y soporte para la formación

Aproveche la experiencia actual de su equipo y acceda a descuentos en formación y certificación para sus empleados.

 Hoja de ruta y discusiones estratégicas

Obtenga acceso a vistas previas de la hoja de ruta y discusiones estratégicas sobre nuevos productos y características

 Opciones de soporte personalizadas

Disfrute de ventajosas opciones de soporte para sus clientes que encajen con los acuerdos de compromiso con el cliente (SLA/OLA).

 Créditos de servicios profesionales

Colabore con el laboratorio de servicios IBM Garage e IBM Cloud para las pruebas de concepto (POC) y las evaluaciones de sus clientes.

 Documentación y orientación

Reciba acceso a documentación detallada y orientación para todos los servicios de IBM Cloud.
Ofertas de funciones e incentivos

Crédito VPC de 1000 USD

Aplique el código VPC1000 en el momento del aprovisionamiento para obtener 1000 USD que podrá utilizar en sus recursos informáticos, de almacenamiento y de red.

 Más información

Crédito de 500 USD

Crédito de 500 USD para nuevos usuarios de IBM Cloud Code Engine y MongoDB.

 Más información

Crédito de 500 USD

Crédito de 500 USD para todos los nuevos usuarios de IBM Cloud Object Storage.

 Más información

Crédito de 200 USD

Recibirá un crédito por sus primeros 200 USD en aplicaciones y servicios. Pruebe cualquier producto de IBM Cloud con este crédito, disponible durante 30 días.

 Más información
Ofertas principales IBM Cloud for Financial Services™

Descubra por qué IBM Cloud for Financial Services es la opción elegida por más de 100 Business Partners, incluidos Bank of America y BNP Paribas.¹

 Acceda a los recursos de los socios Más información IBM Cloud Cloud for VMware Solutions

Obtenga un ROI del 201 % al implementar IBM Cloud for VMware Solutions y ahorrar hasta 1,2 millones de dólares gracias al aumento de la eficiencia operativa.

 Acceda a los recursos de los socios Más información Infraestructura de IA

Elegir IBM Cloud para sus requisitos de GPU le da acceso directo a uno de los procesos de selección de servidores más flexibles del sector.

 Acceda a los recursos de los socios Más información IBM Power Systems Virtual Server on IBM Cloud

Traslade y gestione cargas de trabajo de manera fluida tanto en entornos de nube como en las instalaciones.

 Acceda a los recursos de los socios Más información SAP on IBM Cloud

Obtenga un ROI del 201 % al implementar IBM Cloud for VMware Solutions y ahorrar hasta 1,2 millones de dólares gracias al aumento de la eficiencia operativa.

 Acceda a los recursos de los socios Más información Otra oferta de IBM Cloud

Más información sobre las capacidades de nube que hacen un uso intensivo del rendimiento, como HPC, y sobre cómo modernizarse con OpenShift en IBM Cloud.

 Acceda a los recursos de los socios Más información

Ponga en marcha su plan de negocios para comenzar a construir e implementar en IBM Cloud.

 Obtenga la certificación en IBM Cloud