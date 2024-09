Ahora, CLAI Payments tiene varios clientes que ejecutan su solución cifrada AZ7 en IBM Cloud, con planes en marcha para atraer a muchos más, incluidos los clientes que actualmente ejecutan la plataforma en las instalaciones.



"Nos dirigimos a nuestra base de clientes instalada y les hacemos saber que ahora podemos ofrecerles entornos de prueba y control de calidad en la nube", comenta Carmona. "Una vez que experimenten la estabilidad y los beneficios de ejecutar cargas de trabajo en IBM Power Virtual Server on IBM Cloud, les propondremos pasarse a un entorno de nube híbrida en el que puedan ejecutar algunas cargas de trabajo en la nube y otras en las instalaciones".



La empresa tiene una gran base de clientes en América del Sur y Central. Recientemente, un importante cliente de Chile sometió esta configuración remota a una prueba de estrés. "El cliente es muy sensible y se encuentra a miles de kilómetros de distancia de los centros informáticos de IBM Cloud y FNTS", explica Carmona. "Estábamos nerviosos, pero una vez que comenzamos la prueba de estrés, todo funcionó sin problemas e incluso a un ritmo más rápido que el objetivo del cliente".



El desarrollo de la capacidad de cifrado para la solución AZ7 de CLAI Payments ha dado lugar a una oferta independiente completamente nueva: el cifrado como servicio (EaaS, por sus siglas en inglés). FNTS gestiona el servicio, que está disponible para los clientes en cualquier plataforma de IBM Cloud.



Tiene el potencial de tener un profundo impacto en el sector, y CLAI Payments es consciente de las posibilidades. "A principios de este año, desaceleramos nuestros esfuerzos de marketing para centrarnos en satisfacer las necesidades de nuestros clientes actuales. Nuestro cifrado como servicio fue la excepción: nos estamos moviendo lo más rápido posible en esa área. De hecho, hemos creado una nueva unidad de negocio dedicada al servicio".



Tanto CLAI Payments como FNTS aprecian la naturaleza inusual de su relación y las poderosas posibilidades que les brinda. "He trabajado en el ecosistema de IBM durante toda mi carrera y he establecido asociaciones, pero esto es realmente único", dice Zblewski. "No es frecuente encontrar a alguien en Omaha que trabaje con alguien en Costa Rica y hallar razones comunes para colaborar y construir soluciones reales que puedan beneficiar a las grandes empresas. Fue una oportunidad única de ayudar a un cliente que realmente podía crear un nuevo negocio. Y eso siempre es emocionante".



Carmona está de acuerdo: "Ahora, cualquier cliente de IBM i que quiera ejecutar en IBM Power Virtual Server on IBM Cloud mediante criptografía puede hacerlo. Y hemos estructurado la solución para que podamos proporcionar un servicio de pago por uso para cualquier empresa, ya sea que estén ejecutando software en Oracle en Windows, en otra nube o en las instalaciones. Nuestra solución es, actualmente, la única en el mundo que puede ejecutar una plataforma de pago completa sin necesidad de hardware o software externo. Y estamos muy contentos con eso".