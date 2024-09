La cartera de IA integrable consta de nuestra plataforma de datos e IA de próxima generación watsonx, incluida en watsonx.ai. watsonx.datos, watsonx.gobernanza; API de IBM AI (IBM Watson Natural Language Understanding, IBM Watson Speech to Text, IBM Watson Text to Speech; bibliotecas de IBM AI (IBM Watson procesamiento del lenguaje natural Library for Embed, IBM Watson Speech to Text Library for Embed, IBM Watson Text to Speech Library for Embed; aplicaciones IBM AI (watsonx Assistant, IBM Watson Discovery, watsonxOrchestrate, IBM® Instana observabilidad, maximo ibm visual inspection).