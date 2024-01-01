Soluciones de alojamiento de servidores dedicados

El hosting de servidor dedicado de IBM proporciona aislamiento total, control y seguridad para sus cargas de trabajo pesadas y fundamentales. Nuestro entorno privado de servidor nativo ofrece la máxima personalización y rendimiento con una amplia gama de opciones de configuración, estructuras de CPU Intel y AMD, almacenamiento versátil y más. A diferencia de otros proveedores, IBM Cloud® ofrece ubicaciones de hosting de servidores dedicados en más de 60 centros de datos y 19 países.
Nuestro servidor dedicado ofrece una variedad de procesadores Intel y AMD de alto rendimiento para servidores IBM Cloud Bare Metal. También incluye funciones de capacidades BYO, almacenamiento versátil, memoria expandible y más.
Cuanto más cerca estén los usuarios de sus datos, menos acciones deberán llevarse a cabo para evitar la latencia, mejorar la seguridad y la entrega oportuna de servicios. Con el hosting de servidores dedicados de IBM, puede elegir entre una red global de centros de datos dispersos y ubicaciones POP.
Puede suministrar hosting de servidor dedicado para SAP HANA/SAP NetWeaver y otras cargas de trabajo certificadas y añadir las últimas GPU NVIDIA Tesla para las necesidades de HPC.
Acabamos de reducir los precios de servicios de hosting dedicados en los servidores bare metal de IBM Cloud un promedio de 17 % en todas las versiones. También incluimos 20 TB de ancho de banda.* Elija entre facturación por hora, mensual y reservada a precios establecidos para una gestión más inteligente de los costos de nube.
4 núcleos, 3,80 GHz / 16 GB de RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB de ancho de banda*
20 núcleos, 2,20 GHz / 32 GB de RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB de ancho de banda*
48 núcleos, 2,40 GHz / 32 GB de RAM / 1 TB SATA x 1 / 20 TB de ancho de banda*
Elija procesadores individuales, duales o cuádruples con las más recientes tecnologías Intel o AMD. Seleccione la velocidad, RAM, storageOS y más. O elija entre las opciones de alojamiento de servidores dedicados preconfigurados para un aprovisionamiento más rápido.
Obtenga más control sobre su entorno de hosting dedicado a través de un acceso raíz directo. Los servidores IBM Cloud Bare Metal son servidores de computación físicos, dedicados y privados, que ofrecen la funcionalidad esencial que usted necesita.
Resuelva tareas que involucran una gran cantidad de cómputo en menos tiempo. Brinde soporte a cargas de trabajo de hosting dedicado y servicios en contenedores modernos con hasta 128 núcleos por plataforma.
Obtenga servidores dedicados mensuales online en tan solo dos a cuatro horas. Los servidores dedicados por hora pueden comenzar a operar en 30 minutos.
Conozca qué tan rápida es la red entre servidores bare metal, tanto en términos de rendimiento como de latencia de la red.
Proporciona acceso remoto a servidores virtuales o físicos fuera de las instalaciones y recursos asociados por una suscripción mensual o un precio basado en el uso.
Proporciona almacenamiento para los archivos que componen su sitio web y el software, el hardware físico y la infraestructura de red que hace que su sitio web esté disponible para otros en Internet.
Personalice un servidor dedicado con sus especificaciones exactas y obtenga una cotización descargable.
¿El alojamiento de servidor dedicado no es exactamente lo que está buscando? Explore las opciones del servidor privado virtual (VPS).
*Ancho de banda de 20 TB incluido en centros de datos de los EE. UU., Canadá y la UE; ancho de banda de 5 TB incluido en todos los demás centros de datos. Los nuevos precios y ofertas no pueden combinarse con otros descuentos actuales o futuros.