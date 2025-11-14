Información de elegibilidad para compras y descuentos

Compruebe si cumple los requisitos: las compras en IBM.com pueden verse afectadas por la ubicación.

Países habilitados

Algunos países no permiten las transacciones en línea a través de ibm.com/es-es y requieren ponerse en contacto con el vendedor a través del botón de ayuda disponible en la página de cada producto para obtener ayuda. Además, algunos países pueden disfrutar de descuentos exclusivos. Compruebe si su región cumple los requisitos para estas ofertas especiales.

 
Afganistán
Albania
Argelia
Samoa Americana
Andorra
Angola
Anguila
Antigua
Argentina
Armenia
Aruba
Bahamas
Baréin
Barbados
Benín
Bermudas
Bután
Bolivia
Bonaire
Bosnia-Herzegovina
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Cabo Verde
Islas Caimán
Centroamérica
Chad
Chile
China
Colombia
Congo
República Democrática del Congo
Costa Rica
Costa de Marfil
Curaçao
Yibuti
Dominica
Ecuador
El Salvador
Esuatini
Etiopía
Islas Feroe
Fiji
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Groenlandia
Granada
Guadalupe
Guernsey
Guinea
Guyana
Islandia
India
Indonesia
Irak
Isla de Man
Jamaica
Jersey
Jordán
Kazajistán
Kenia
Kiribati
Kuwait
Kirguistán
Democracia Popular Lao
Líbano
Lesotho
Libia
Liechtenstein
Macao
Macedonia
Madagascar
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Mauritania
Mauricio
Moldavia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nueva Caledonia
Níger
Nigeria
Niue
Palestina
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Puerto Rico
Catar
Reunión
Federación rusa
Ruanda
Sudán del Sur
Santa Lucía
Samoa
Senegal
Serbia
Sierra Leona
Eslovaquia
Eslovenia
Islas Salomón
Somalia
San Bartolomé
San Cristóbal
Sudán
Surinam
Tayikistán
Tanzania
Timor Oriental
Togo
Tonga
Trinidad
Túnez
Uganda
Ucrania
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Yemen
Zambia
Zimbabue
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bangladesh
Bélgica
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Canadá
Croacia
Chipre
Chequia
Dinamarca
Egipto
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hong Kong
Hungría
India
Irlanda
Israel
Italia
Japón
República de Corea
Letonia
Liberia
Lituania
Luxemburgo
Malasia
México
Marruecos
Holanda
Nueva Zelanda
Noruega
Omán
Pakistán
Filipinas
Polonia
Portugal
Rumanía
Arabia Saudita
Singapur
Sudáfrica
España
Sri Lanka
Suecia
Suiza
Taiwán
Tailandia
Turquía
Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido
Estados Unidos
Vietnam

