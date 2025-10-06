Una plataforma en la nube empresarial diseñada incluso para los sectores más regulados, que ofrece una nube de gran resistencia, rendimiento, seguridad y conformidad.
Propuesta de servicio diferenciada para clientes empresariales
"La nube más fiable que hemos utilizado hasta la fecha a nivel global" - Robert Green, CEO de Dizzion
Optimice su zona de aterrizaje de cargas de trabajo en x86, Power e IBM SaaS en IBM Cloud
Ahorro del 90 % en la plataforma en la nube híbrida del CIO de IBM que aloja cargas de trabajo en contenedores frente al alojamiento heredado
Nube empresarial preparada para IA con seguridad y cumplimiento integrados para ofrecer rendimiento y resiliencia a escala
2,7 millones de puntos de datos en segundos: los aficionados obtienen información instantánea y segura sobre Wimbledon
Mueva las cargas de trabajo donde sea necesario sin necesidad de grandes contratos para obtener costes favorables
Sin grandes compromisos: con niveles de compromiso más bajos y descuentos estándar más altos
IBM Cloud le permite escalar de manera fluida para dar soporte a la naturaleza altamente dinámica y de alto rendimiento de las cargas de trabajo de IA.
Los líderes del sector confían en IBM Cloud
Acelere y elimine el riesgo de su viaje de transformación con herramientas y expertos de IBM, que impulsan acciones vinculadas a sus objetivos empresariales y a la zona de aterrizaje de la nube híbrida adecuada para su propósito.