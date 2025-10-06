IBM Cloud: preparado para la IA, seguro e híbrido por diseño

Una plataforma en la nube empresarial diseñada incluso para los sectores más regulados, que ofrece una nube de gran resistencia, rendimiento, seguridad y conformidad.
Actualizaciones destacadas Únase a nosotros en una impactante cumbre digital de 90 minutos diseñada para socios en la Cloud Partner Summit, el 22 de octubre de 2025. Regístrese ahora ¡La informática a gran escala simplificada! Las flotas sin servidor proporcionan una manera fácil de implementar cargas de trabajo de computación intensiva de manera eficiente y segura en máquinas virtuales o GPU. Obtenga más información
Un collage de formas geométricas y dos hombres trabajando en ordenadores

IBM TechXchange 2025

Aprenda a acelerar su proceso de IA y modernización con IBM Cloud, obtener las mejores certificaciones y establecer contactos con compañeros

¡Plazas limitadas! Regístrese ahora
Ángulo de primer plano de empresarios dándose la mano
De confianza

Propuesta de servicio diferenciada para clientes empresariales

"La nube más fiable que hemos utilizado hasta la fecha a nivel global"  - Robert Green, CEO de Dizzion

 Más información
Primer plano de empresarios firmando documentos
Híbrido por diseño

Optimice su zona de aterrizaje de cargas de trabajo en x86, Power e IBM SaaS en IBM Cloud

Ahorro del 90 % en la plataforma en la nube híbrida del CIO de IBM que aloja cargas de trabajo en contenedores frente al alojamiento heredado

 Más información
Primer plano de la mano del cliente interactuando con la tecnología.
Creado con un propósito

Nube empresarial preparada para IA con seguridad y cumplimiento integrados para ofrecer rendimiento y resiliencia a escala

2,7 millones de puntos de datos en segundos: los aficionados obtienen información instantánea y segura sobre Wimbledon

 Más información
Ilustración de manos que interactúan con diferentes formas
Ofertas flexibles

Mueva las cargas de trabajo donde sea necesario sin necesidad de grandes contratos para obtener costes favorables

Sin grandes compromisos: con niveles de compromiso más bajos y descuentos estándar más altos

 Más información

Escale la IA con confianza

IBM Cloud le permite escalar de manera fluida para dar soporte a la naturaleza altamente dinámica y de alto rendimiento de las cargas de trabajo de IA.
Representación 3D de varios anillos transparentes y morados entrelazados
Construya, escale y gobierne la IA
Implemente e integre de manera sencilla la IA en su empresa, gestione todas las fuentes de datos y acelere los flujos de trabajo de la IA de forma responsable, todo en una sola plataforma.
Primer plano de una placa de circuitos
IBM AI Infrastructure
IBM Infrastructure es segura, escalable, abierta y segura, y está diseñada para dar soporte a la naturaleza altamente dinámica y de alto rendimiento de las cargas de trabajo de IA.
Mujer que usa su smartphone en la calle
IBM Framework for Securing Gen AI
Proteja la IA en cada etapa de su canalización: seguridad de los datos, seguridad del modelo y seguridad de uso.
Vista aérea de un denso bosque verde
Calculadora de carbono de IBM Cloud
Escale y acelere de forma sostenible la innovación impulsada por la IA.

Casos de éxito

Los líderes del sector confían en IBM Cloud

 Vea todos los casos de éxito

Ángulo de visión lateral de un empresario sacando dinero de un cajero automático
RISE with SAP en IBM Power Virtual Server
Vista satelital de la Tierra
Acelerar la investigación sobre la seguridad de la IA con una infraestructura de nube escalable
Vista aérea de una persona con paraguas azul bajo una fuerte tormenta
IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage e IBM Code Engine
Edificio financiero con las luces encendidas por la noche
IBM Cloud for Financial Services
Vista aérea de los representantes del servicio de atención al cliente trabajando
IBM watsonx e IBM Cloud
Representación 3D de varios anillos transparentes y morados entrelazados
IBM watsonx.ai, IBM watsonx Assistant e IBM Cloud
Primer plano de una impresora 3D en acción
IBM Power Virtual Server e IBM Cloud Object Storage
Vista aérea de una mujer jugando al tenis
IBM watsonx.ai, IBM Cloud e IBM Consulting

IBM Cloud para sectores regulados

La plataforma de nube empresarial de IBM está diseñada para satisfacer los más altos niveles de requisitos normativos, de seguridad y de conformidad, incluso para los sectores más regulados.

 IBM Cloud for Financial Services

La primera nube pública del mundo para servicios financieros le ayuda a reducir riesgos y reforzar el cumplimiento de la normativa.

 IBM watsonx.governance

"Rompa la caja negra" con el gobierno de la IA. IBM watsonx.governance está diseñado para dirigir, gestionar y monitorizar las actividades de la IA de su organización.

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

Un tiempo de ejecución de contenedores informáticos confidenciales totalmente gestionado que permite la implementación de cargas de trabajo sensibles en contenedores en un entorno altamente aislado con garantía técnica.
IBM Cloud for VMware

Seguridad, fluidez y gestión según sus preferencias en IBM Cloud

 IBM Power Virtual Server

Traslade y gestione cargas de trabajo de manera fluida tanto en entornos de nube como locales

 IBM Cloud Compute con GPU

Más opciones y flexibilidad con nuestros servidores GPU

 Servicios de cálculo en IBM Cloud

Deje que IBM Cloud gestione su infraestructura, mientras usted gestiona su entorno. Pague solo por lo que utilice.

 IBM Cloud Code Engine

Ejecute su contenedor, código de aplicación, trabajo por lotes o función en una plataforma sin servidor totalmente gestionada.

 IBM Cloud Object Storage

Almacene datos en cualquier formato y lugar, con escalabilidad, resiliencia y seguridad.
IBM Cloud for SAP

Acelere la modernización de SAP ERP, elimine riesgos y transforme sus operaciones empresariales.

 Red Hat Openshift on IBM Cloud

Organice en contenedores, automatice por completo y amplíe las cargas de trabajo de su empresa en entornos de nube híbrida.

 Computación de alto rendimiento

Afronte los desafíos a gran escala y con un uso intensivo de la computación y acelere el tiempo de obtención de información con las soluciones de HPC en la nube híbrida.

 Transferencia de archivos de alta velocidad

Mueva archivos y conjuntos de datos de gran tamaño a la máxima velocidad, independientemente de la distancia, el tamaño o las condiciones de la red.
Computación confidencial

Proteja los datos a lo largo de todo el ciclo de vida informático.

 IBM Cloud Security Solutions

Haga el cambio al multicloud híbrido con confianza e integre la seguridad en todas las fases de la transición a la nube.

 Seguridad en la nube y conformidad

Gestione de forma centralizada la seguridad, el riesgo y el cumplimiento de los estándares normativos de su organización.
InstructLab as a Service on IBM Cloud

InstructLab as a Service on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud

Red Hat AI on IBM Cloud

 Aceleradores de GPU e IA en IBM Cloud

Aceleradores de GPU e IA en IBM Cloud
Novedades

Representación en 3D de un cubo de cristal verde y morado
IBM Cloud ahora está disponible como la nueva opción de hiperescalador innovadora para clientes que modernizan a SAP nube ERP Más información
Representación en 3D del símbolo de un banco dividido en colores brillantes.
BNP Paribas firma un nuevo acuerdo de asociación plurianual con IBM Cloud Más información
Patrón de ilustración hecho con círculos
Omdia Universe: CloudOps, 2025 Más información
Una persona hojeando una biblioteca virtual con libros digitales
Intel e IBM colaboran para ofrecer un mejor rendimiento de costes para la innovación en IA Más información
Puente con los colores del arcoíris por la noche
5 cosas a saber: impulsar la innovación con la IA y la nube híbrida en el próximo año
Vista aérea de carreteras circulares con tráfico por la noche
La nube híbrida de IBM ofrece valor para la reinversión y gestiona el cumplimiento
Representación en 3D de un diseño futurista abstracto verde
IBM amplía Cloud Security and Compliance Center para ayudar a los clientes a proteger los datos y evaluar el riesgo en entornos híbridos y multinube
Representación 3D de varios anillos transparentes y morados entrelazados
Temenos aporta capacidades de pago innovadoras a IBM Cloud para ayudar a los bancos a transformarse
Ilustración que muestra los datos que se implementan con IBM Cloud Openshift
Virtualizar y contenerizar de forma conjunta: Red Hat OpenShift Virtualization ya está disponible en IBM Cloud Más información

Transforme con IBM Cloud

Acelere y elimine el riesgo de su viaje de transformación con herramientas y expertos de IBM, que impulsan acciones vinculadas a sus objetivos empresariales y a la zona de aterrizaje de la nube híbrida adecuada para su propósito.

 Más información

Ofertas promocionales

Plan de tarifa única de Cloud Object Storage
Almacene más. Gaste menos. Por tan solo 12 USD/GB al mes durante un tiempo limitado en Cloud Object Storage. No se requiere código.
Ahorre hasta un 83 % en Intel Xeon 2174G de IBM Cloud Bare Metal Servers.
Ahorre hasta un 83 % en los servidores Intel Xeon 2174G IBM Cloud Bare Metal durante toda la vida útil del servidor. Utilice el código promocional SCALENOW1 al finalizar la compra.
Ahorre hasta 69 % en IBM Cloud Bare Metal Servers
Ahorre hasta un 69 % en los IBM Cloud Bare Metal Servers, incluidos Intel Xeon 4210, Intel Xeon 5218, Intel Xeon 6248, Intel Xeon 6434, Intel Xeon 8260 e Intel Xeon 8474 durante la vida útil del servidor. Utilice el código de promoción SCALENOW2 al finalizar la compra.
Perfiles de Virtual Server for VPC
Ahorre hasta un 60 % con nuestros nuevos perfiles de Virtual Servers for VPC al aplicar el código BUYVPC al finalizar la compra. Promoción válida para nuevos clientes durante 12 meses. La promoción vence el 28 de enero de 2026.
IBM® Cloud Mass Storage Server
Ahorre un 70 % en los servidores Mass Storage Servers seleccionados, incluidos los procesadores Intel Xeon 6416 con 24, 32 o 36 núcleos. Utilice el código promocional STOREMORE al finalizar la compra. Válido para nuevos clientes de Mass Storage Servers. La promoción finaliza el 31 de diciembre de 2025.
Incentivos financieros para VMware Cloud Foundation en IBM Cloud
Dos interesantes incentivos: 1. Obtenga hasta un 50 % de descuento en un contrato de 1 o 3 años de duración en VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS). 2. Migre sus cargas de trabajo de VMware a VMware Cloud Foundation en IBM Cloud con hasta 200 000 dólares en créditos de migración.
Descuento de 2000 dólares en IBM Power Virtual Server
Aplique el código promocional POWERVS2000 para obtener 2000 USD de descuento en Power Virtual Server y los diversos recursos de servicio preconfigurados necesarios para crear un entorno IBM® Power Computing. El código promocional caduca el 31 de diciembre de 2025.
Perfiles de GPU en tarjetas NVIDIA L40 y A100PCIe e Intel Gaudi 3
Disfrute de un 50 % de descuento en los perfiles de GPU en las tarjetas NVIDIA L40 y A100 PCIe, así como en los aceleradores Intel Gaudi 3 cuando utilice el código GPU4YOU al finalizar la compra. Promoción válida para nuevos clientes durante seis meses. La promoción caduca el 28 de enero de 2026.
Descubra todas las promociones de IBM Cloud diseñadas para ayudarle a crear la infraestructura en la nube híbrida que su organización necesita.
Vista inferior del Cañón del Antílope
Descubra IBM Cloud. Cree su cuenta sin coste y acceda a más de 40 productos siempre sin coste.