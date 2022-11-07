Soluciones de transformación en la nube

Para desbloquear resultados empresariales transformadores, las empresas deben poder emplear aplicaciones y datos en zonas de aterrizaje de nube híbrida adaptadas a sus necesidades.

Con IBM Cloud, las empresas obtienen la experiencia para cocrear la estrategia para la transformación de la nube híbrida, reducir el riesgo con resultados incrementales a través de cada fase de transformación y operacionalizar a escala con aceleradores de plataforma en la nube incorporados.