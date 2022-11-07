Soluciones de transformación en la nube

Acelere y reduzca el riesgo de la transformación de la nube híbrida
Tres aviones de combate F-16 en pista listos para volar

Para desbloquear resultados empresariales transformadores, las empresas deben poder emplear aplicaciones y datos en zonas de aterrizaje de nube híbrida adaptadas a sus necesidades.

Con IBM Cloud, las empresas obtienen la experiencia para cocrear la estrategia para la transformación de la nube híbrida, reducir el riesgo con resultados incrementales a través de cada fase de transformación y operacionalizar a escala con aceleradores de plataforma en la nube incorporados.
Objetivos clave Haga crecer su negocio y promueva la innovación con la nube híbrida
Cocrear una estrategia de transformación

Cocree la estrategia para la modernización de la carga de trabajo y la colocación en la nube híbrida para impulsar los resultados empresariales.
Reducir riesgos y mantener la transformación

Reduzca los riesgos y sostenga la transformación planificando resultados incrementales en cada fase de la transformación.
Innovación a escala

Amplíe y acelere la innovación con aceleradores y experiencia integrados en plataformas en la nube.
IBM Consulting, IBM Garage e IBM Cloud han supuesto el acceso a conocimientos y mejores prácticas de categoría mundial, respaldados por la experiencia en aviación de IBM, y la integración de todo ello en nuestra transformación digital.
Takhliq Hanif Responsable de Arquitectura Empresarial, Tecnología e Innovación del Grupo Etihad Airways
Obtenga más información sobre cómo ofrecer una experiencia superior
Viaje de transformación

Los servicios de conserjería en la nube ofrecen un punto de contacto dedicado para una asistencia personalizada durante su viaje de migración a la nube, proporcionando una experiencia personalizada y garantizando una transición sin problemas.
Descúbralo

Comprenda sus objetivos, retos y descubra oportunidades de alto valor.

Más información
Pruebe

Innove rápidamente y cocree con expertos de IBM para resolver oportunidades de alto valor.

Más información
Modernice

Migre, modernice y cree aplicaciones a escala para optimizar el núcleo y crear nuevas capacidades digitales.

Más información
Manage

Reduzca el coste total de propiedad y el mantenimiento de aplicaciones y datos con automatización, FinOps y SRE (ingeniería de fiabilidad del sitio).

Más información
Beneficios 62%

Introducción más rápida de nuevas aplicaciones.

 Etihad airways redujo de 9 meses a 15 semanas la modernización de su experiencia de facturación personalizada 800+

Horas ahorradas para evaluar, rediseñar y desarrollar la arquitectura de microservicios.

 El director de sistemas de información de IBM ahorró más de 800 horas utilizando Mono2Micro e IBM Cloud Transformation Advisor mientras modernizaba una gran aplicación de financiación 30 %

Ahorro total previsto en costes de conformidad para sectores regulados con controles integrados en IBM Cloud.

 Comprender la estimación del ahorro en costes de cumplimiento

Ubicación de cargas de trabajo en la nube híbrida

Aceleradores de IBM Cloud
Caso de uso IBM Cloud Transformation Advisor

Evalúa las aplicaciones actuales, calcula el esfuerzo y ofrece una valoración de las distintas opciones de modernización.

Más información
Caso de uso Soluciones de modernización de aplicaciones de mainframe

Soluciones de modernización de aplicaciones de mainframe.

Más información
Caso de uso watsonx Code Assistant for Z

Acelere el desarrollo, la modernización de aplicaciones y colabore en las operaciones de TI.

Más información
Caso de uso Mono2Micro

Generación automatizada de código para refactorizar aplicaciones monolíticas Java y convertirlas en microservicios.

Más información
Caso de uso Arquitectura implementable

Automatización para implementar patrones arquitectónicos comunes basados en IBM Well-Architected Framework.

Más información
Caso de uso Security and Compliance Center

Visibilidad unificada de la seguridad, el cumplimiento y los riesgos en entornos híbridos multinube.

Más información
Caso de uso IBM Well-Architected Framework

Cree aplicaciones de nube híbrida resilientes, eficaces y seguras.

Más información
Caso de uso FinOps y sostenibilidad

Prácticas y orientaciones para crear soluciones eficientes en recursos y costes.

Más información
Transformación de la carga de trabajo de la empresa
Modernice las cargas de trabajo de VMware a IBM Cloud

Levante y cambie cargas de trabajo VMware de nivel empresarial en IBM Cloud con un tiempo de inactividad y un riesgo mínimos.

 Más información
Migre y modernice cargas de trabajo de Power en IBM Cloud

Migre y modernice las cargas de trabajo de AIX, IBM i y Linux en servidores Power manteniendo la seguridad y el alto rendimiento.

 Más información
Transforme SAP ERP

Acelere y reduzca los riesgos de la modernización de SAP ERP con la única IaaS certificada por SAP que ofrece opciones RISE y no RISE en instancias Power y x86.

 Más información
Migrar cargas de trabajo a IBM Cloud para servicios financieros

Eleve y cambie las cargas de trabajo a una nube única en su categoría, diseñada para proteger incluso sus datos más confidenciales y las cargas de trabajo de IA.

 Más información
Nube híbrida para la IA generativa

Acelere el impacto de la IA empresarial con zonas de aterrizaje en la nube híbrida adaptadas a las cargas de trabajo de IA.

 Más información
Modernice las aplicaciones para la nube

Contenedorice sus aplicaciones en IBM Cloud, aprovechando OpenShift Container Platform totalmente gestionada.

 Más información
Construya en cualquier lugar con la nube distribuida

Implemente y ejecute aplicaciones de forma coherente en entornos locales, de edge computing y de nube pública, mediante la solución de nube distribuida gestionada IBM Cloud Satellite.

 Más información
Modernizar la aplicación de mainframe

Modernice las aplicaciones de mainframe con prácticas DevOps de vanguardia y herramientas de desarrollo basadas en IA generativa.

 Más información
Programa de aceleración de la migración

El programa de aceleración de la migración a la nube ofrece incentivos financieros para compensar los costes de migración y orientación prescriptiva de especialistas en tecnología con acceso a patrones de migración probados, código, herramientas y arquitecturas desplegables diseñadas específicamente para IBM Cloud.

 Más información

Casos de éxito de clientes

Etihad Airways

Acelere el proyecto de digitalización para crear una experiencia de viaje aérea personalizada que reúna todos los servicios de atención al cliente, y los abundantes datos sobre las preferencias de los pasajeros, en una vista única del cliente.
Director de sistemas de información (CIO) de IBM

La gran transformación de la organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM para modernizar las aplicaciones e infraestructuras cruciales de negocio tradicionales a una plataforma en la nube híbrida.
American Airlines

Para responder mejor a las necesidades de los clientes, American Airlines migró algunas de sus aplicaciones críticas a IBM Cloud, al tiempo que utilizaba una nueva metodología para crear aplicaciones innovadoras con rapidez y mejorar la experiencia del cliente.
CaixaBank

Con una previsión de más de 200 000 millones de transacciones a finales de 2022, CaixaBank entiende lo importante que es escalar de forma segura, aumentar la eficiencia operativa y acelerar el tiempo de comercialización para optimizar las experiencias de banca digital, todo ello salvaguardando los datos de los clientes.
Torneo Masters 2024

La infraestructura digital de Masters ejecuta cargas de trabajo en una arquitectura &quot;híbrida por diseño&quot; en IBM Cloud y otras nubes, habilitada por Red Hat OpenShift.
Dé el siguiente paso

Hable con un experto de IBM 