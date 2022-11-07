Soluciones de transformación en la nube

Para desbloquear resultados empresariales transformadores, las empresas deben poder emplear aplicaciones y datos en zonas de aterrizaje de nube híbrida adaptadas a sus necesidades.
Con IBM Cloud, las empresas obtienen la experiencia para cocrear la estrategia para la transformación de la nube híbrida, reducir el riesgo con resultados incrementales a través de cada fase de transformación y operacionalizar a escala con aceleradores de plataforma en la nube incorporados.
Cocree la estrategia para la modernización de la carga de trabajo y la colocación en la nube híbrida para impulsar los resultados empresariales.
Reduzca los riesgos y sostenga la transformación planificando resultados incrementales en cada fase de la transformación.
Amplíe y acelere la innovación con aceleradores y experiencia integrados en plataformas en la nube.
Los servicios de conserjería en la nube ofrecen un punto de contacto dedicado para una asistencia personalizada durante su viaje de migración a la nube, proporcionando una experiencia personalizada y garantizando una transición sin problemas.
Comprenda sus objetivos, retos y descubra oportunidades de alto valor.
Innove rápidamente y cocree con expertos de IBM para resolver oportunidades de alto valor.
Migre, modernice y cree aplicaciones a escala para optimizar el núcleo y crear nuevas capacidades digitales.
Reduzca el coste total de propiedad y el mantenimiento de aplicaciones y datos con automatización, FinOps y SRE (ingeniería de fiabilidad del sitio).
Introducción más rápida de nuevas aplicaciones.
Horas ahorradas para evaluar, rediseñar y desarrollar la arquitectura de microservicios.
Ahorro total previsto en costes de conformidad para sectores regulados con controles integrados en IBM Cloud.
Evalúa las aplicaciones actuales, calcula el esfuerzo y ofrece una valoración de las distintas opciones de modernización.
Soluciones de modernización de aplicaciones de mainframe.
Acelere el desarrollo, la modernización de aplicaciones y colabore en las operaciones de TI.
Generación automatizada de código para refactorizar aplicaciones monolíticas Java y convertirlas en microservicios.
Automatización para implementar patrones arquitectónicos comunes basados en IBM Well-Architected Framework.
Visibilidad unificada de la seguridad, el cumplimiento y los riesgos en entornos híbridos multinube.
Cree aplicaciones de nube híbrida resilientes, eficaces y seguras.
Prácticas y orientaciones para crear soluciones eficientes en recursos y costes.
Levante y cambie cargas de trabajo VMware de nivel empresarial en IBM Cloud con un tiempo de inactividad y un riesgo mínimos.
Migre y modernice las cargas de trabajo de AIX, IBM i y Linux en servidores Power manteniendo la seguridad y el alto rendimiento.
Acelere y reduzca los riesgos de la modernización de SAP ERP con la única IaaS certificada por SAP que ofrece opciones RISE y no RISE en instancias Power y x86.
Eleve y cambie las cargas de trabajo a una nube única en su categoría, diseñada para proteger incluso sus datos más confidenciales y las cargas de trabajo de IA.
Acelere el impacto de la IA empresarial con zonas de aterrizaje en la nube híbrida adaptadas a las cargas de trabajo de IA.
Contenedorice sus aplicaciones en IBM Cloud, aprovechando OpenShift Container Platform totalmente gestionada.
Implemente y ejecute aplicaciones de forma coherente en entornos locales, de edge computing y de nube pública, mediante la solución de nube distribuida gestionada IBM Cloud Satellite.
Modernice las aplicaciones de mainframe con prácticas DevOps de vanguardia y herramientas de desarrollo basadas en IA generativa.
El programa de aceleración de la migración a la nube ofrece incentivos financieros para compensar los costes de migración y orientación prescriptiva de especialistas en tecnología con acceso a patrones de migración probados, código, herramientas y arquitecturas desplegables diseñadas específicamente para IBM Cloud.
Acelere el proyecto de digitalización para crear una experiencia de viaje aérea personalizada que reúna todos los servicios de atención al cliente, y los abundantes datos sobre las preferencias de los pasajeros, en una vista única del cliente.
La gran transformación de la organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM para modernizar las aplicaciones e infraestructuras cruciales de negocio tradicionales a una plataforma en la nube híbrida.
Para responder mejor a las necesidades de los clientes, American Airlines migró algunas de sus aplicaciones críticas a IBM Cloud, al tiempo que utilizaba una nueva metodología para crear aplicaciones innovadoras con rapidez y mejorar la experiencia del cliente.
Con una previsión de más de 200 000 millones de transacciones a finales de 2022, CaixaBank entiende lo importante que es escalar de forma segura, aumentar la eficiencia operativa y acelerar el tiempo de comercialización para optimizar las experiencias de banca digital, todo ello salvaguardando los datos de los clientes.