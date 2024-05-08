Programa de aceleración de la migración para IBM® Cloud

Oportuno, estructurado y ágil: la transformación en la nube puede ser compleja y un proceso de varios años. Para abordar el riesgo y facilitar la transformación, los clientes deben planificar resultados incrementales en cada fase de la transformación. El modelo de participación del Migration Acceleration Program guía a los clientes a través de un proceso estructurado que incluye: 1. evaluar o planificar, 2. validar el plan y 3. prepararse para construir y migrar. Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes un plan de transformación que incluya orientación prescriptiva, artefactos y talleres de planificación integrales, aceleradores de automatización tecnológica y financiación de prueba de valor o prueba de concepto, con apoyo estratégico de especialistas en incorporación y migración de IBM.

Presentamos el nuevo Centro de Excelencia (COE) para IBM Power Virtual Server (PowerVS), que proporciona experiencia y aceleradores tecnológicos para la migración a la nube de entornos IBM AIX y IBM i. El equipo del COE ha diseñado un modelo de compromiso paso a paso para las migraciones de IBM Power a PowerVS con el fin de acelerar el proceso de prueba de valor o prueba de concepto del cliente, con el objetivo de validar el plan de migración.

El Cloud Migration Acceleration Program permite a las empresas evaluar, planificar, validar el plan y migrar sus cargas de trabajo a la nube. Con la experiencia, los incentivos y las metodologías de IBM, nuestro objetivo es permitir a nuestros clientes acelerar y simplificar la transformación en IBM Cloud.