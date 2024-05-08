Programa de aceleración de la migración para IBM® Cloud

La nube se ha convertido en una plataforma de tecnología transformadora que ofrece flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad. Las estrategias empresariales de migración a la nube buscan estar impulsadas por el negocio con un plan integrado de adopción tecnológica, operativa y financiera. Saber dónde está, hacia dónde va y cómo llega es crítico para el éxito sostenible. Crear un plan integral con confianza puede ser una tarea desalentadora, y a los líderes empresariales les resulta difícil diseñar y ejecutar un plan de migración a la nube. Para hacer frente a estos retos, continuamos ampliando nuestro Migration Acceleration Program para ayudar a los clientes a evaluar, planificar y migrar su infraestructura a IBM Cloud.
El Cloud Migration Acceleration Program está diseñado para responder a la necesidad de un proceso simplificado y acelerado de evaluación y toma de decisiones para migrar a IBM Cloud. El Cloud Migration Acceleration Program tiene como objetivo ayudar a los clientes a tomar decisiones más informadas para respaldar su transformación tecnológica. Nuestro objetivo es acompañar a los clientes en su trayectoria con un modelo de compromiso de éxito compartido para acelerar, simplificar y agilizar el proceso de evaluación y planificación de la migración a IBM Cloud. Hoy el Migration Acceleration Program proporciona aceleradores tecnológicos y créditos en la nube para IBM Power Virtual Server, IBM Cloud for VMWare y IBM Cloud for SAP, como se explica a continuación.
IBM ofrece incentivos financieros en forma de créditos de IBM Cloud para clientes cualificados[1], que cubren el 100 % de los costes de la prueba de valor o la prueba de concepto. Para los clientes del plan de ahorro Enterprise de IBM, también hay incentivos financieros disponibles para ayudar a compensar hasta el 80 % del coste de la migración.
Oportuno, estructurado y ágil: la transformación en la nube puede ser compleja y un proceso de varios años. Para abordar el riesgo y facilitar la transformación, los clientes deben planificar resultados incrementales en cada fase de la transformación. El modelo de participación del Migration Acceleration Program guía a los clientes a través de un proceso estructurado que incluye: 1. evaluar o planificar, 2. validar el plan y 3. prepararse para construir y migrar. Nuestro objetivo es ofrecer a los clientes un plan de transformación que incluya orientación prescriptiva, artefactos y talleres de planificación integrales, aceleradores de automatización tecnológica y financiación de prueba de valor o prueba de concepto, con apoyo estratégico de especialistas en incorporación y migración de IBM.
Presentamos el nuevo Centro de Excelencia (COE) para IBM Power Virtual Server (PowerVS), que proporciona experiencia y aceleradores tecnológicos para la migración a la nube de entornos IBM AIX y IBM i. El equipo del COE ha diseñado un modelo de compromiso paso a paso para las migraciones de IBM Power a PowerVS con el fin de acelerar el proceso de prueba de valor o prueba de concepto del cliente, con el objetivo de validar el plan de migración.
El Cloud Migration Acceleration Program permite a las empresas evaluar, planificar, validar el plan y migrar sus cargas de trabajo a la nube. Con la experiencia, los incentivos y las metodologías de IBM, nuestro objetivo es permitir a nuestros clientes acelerar y simplificar la transformación en IBM Cloud.
Para obtener más información sobre el IBM Cloud Migration Acceleration Program, póngase en contacto con Bill Singleton (vicepresidente de implementación e incorporación a la nube) o Rob Centra (director del programa IBM Cloud Delivery).