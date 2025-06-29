29 de junio de 2025
IBM Cloud ya está disponible como la nueva opción de hiperescalador para los clientes que se modernizan a SAP Cloud ERP Private con la metodología RISE with SAP.
RISE with SAP on IBM® Power Virtual Server supone un cambio revolucionario para más de 10 000 empresas que actualmente ejecutan aplicaciones SAP de misión crítica en servidores IBM Power. Esta nueva opción de hiperescalador está diseñada para mover las cargas de trabajo SAP S/4HANA de los servidores IBM Power on-premises a la nube en un plazo de 90 días y mejorar el tiempo de migración de SAP S/4HANA Cloud hasta en un 15-25 % en comparación con el traslado de entornos Power a x86.
La plataforma IBM Power es reconocida por ofrecer los más altos niveles de disponibilidad y seguridad entre los servidores certificados por SAP. Para los clientes que ejecutan panoramas SAP en servidores IBM Power o x86, IBM Power Virtual Server ofrece una plataforma segura y resiliente para ejecutar sus operaciones más críticas para el negocio. También pueden beneficiarse de los servicios de la plataforma IBM Cloud para crear aplicaciones con IA sobre fuentes de datos SAP y no SAP.
El propio viaje de modernización RISE with SAP de IBM en 175 países mediante SAP Cloud ERP Private on IBM Power Virtual Server es, según SAP, uno de los proyectos de transformación corporativa más grandes del mundo. Es un testimonio de la eficiencia y fiabilidad de esta solución. La migración de las operaciones de quote to cash, finanzas y fabricación a SAP S/4HANA Cloud Private dio como resultado una reducción del 30 % en los costes de las operaciones de infraestructura y ha estado funcionando al 100 % de disponibilidad desde su puesta en marcha.
A medida que los clientes se embarcan en su viaje RISE with SAP, necesitan flexibilidad para trabajar con los partners en los que han confiado. IBM está ampliando la asociación con partners validados de RISE with SAP, los ISV del ecosistema SAP y los partners del ecosistema Power para ayudar a los clientes con la experiencia que necesitan para llevar a cabo la transformación de Cloud ERP.
Estos son algunos de los anuncios más recientes:
"Acogemos con satisfacción este anuncio, ya que permite a los clientes de Wipro que ejecutan el entorno SAP en IBM Power adoptar fácilmente una estrategia de cloud híbrido diseñada para ofrecer un rendimiento fantástico, una sólida gestión de la seguridad y el cumplimiento, y migraciones a la nube más rápidas", dijo Harish Dwarkanhalli, presidente y director global de aplicaciones empresariales de Wipro.
IBM también ofrece Transformation Suite for SAP Applications para clientes, SI y otros partners del ecosistema. Combina software y servicios de IBM y líderes del sector, como SNP, para automatizar tareas de migración esenciales y ayudar a proporcionar una transición a RISE with SAP más rápida y sin interrupciones. Además de la suite de transformación, IBM ofrece un programa de inversión personalizado para la metodología RISE with SAP para abordar las complejidades de la migración de cargas de trabajo SAP a la nube. Este programa proporciona soporte para las evaluaciones técnicas iniciales, la ejecución de la migración y la transición de las cargas de trabajo circundantes que no son RISE a la nube. Incluye una oferta de recompra para servidores basados en procesadores IBM Power10 elegibles que ejecutan cargas de trabajo SAP.
Para obtener más información sobre las ventajas estratégicas de IBM Power Virtual Server para la modernización de SAP Cloud ERP, acompáñenos en nuestro próximo webinar. Descubra cómo SAP e IBM han optimizado de manera conjunta esta solución para acelerar la migración de SAP Cloud ERP para los clientes de IBM Power, conozca el viaje transformador del CIO de IBM y explore los beneficios del programa de inversión diferenciada de IBM para el viaje RISE with SAP.