RISE with SAP on IBM® Power Virtual Server supone un cambio revolucionario para más de 10 000 empresas que actualmente ejecutan aplicaciones SAP de misión crítica en servidores IBM Power. Esta nueva opción de hiperescalador está diseñada para mover las cargas de trabajo SAP S/4HANA de los servidores IBM Power on-premises a la nube en un plazo de 90 días y mejorar el tiempo de migración de SAP S/4HANA Cloud hasta en un 15-25 % en comparación con el traslado de entornos Power a x86.

La plataforma IBM Power es reconocida por ofrecer los más altos niveles de disponibilidad y seguridad entre los servidores certificados por SAP. Para los clientes que ejecutan panoramas SAP en servidores IBM Power o x86, IBM Power Virtual Server ofrece una plataforma segura y resiliente para ejecutar sus operaciones más críticas para el negocio. También pueden beneficiarse de los servicios de la plataforma IBM Cloud para crear aplicaciones con IA sobre fuentes de datos SAP y no SAP.

El propio viaje de modernización RISE with SAP de IBM en 175 países mediante SAP Cloud ERP Private on IBM Power Virtual Server es, según SAP, uno de los proyectos de transformación corporativa más grandes del mundo. Es un testimonio de la eficiencia y fiabilidad de esta solución. La migración de las operaciones de quote to cash, finanzas y fabricación a SAP S/4HANA Cloud Private dio como resultado una reducción del 30 % en los costes de las operaciones de infraestructura y ha estado funcionando al 100 % de disponibilidad desde su puesta en marcha.