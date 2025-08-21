Soluciones de seguridad en la nube

Integrar la nube en su programa de seguridad empresarial existente no solo consiste en añadir algunos controles o soluciones puntuales más. Requiere una evaluación de sus recursos y necesidades empresariales para desarrollar un enfoque nuevo para su cultura y estrategia de seguridad en la nube. Para gestionar un programa de seguridad multicloud híbrido cohesivo, necesita establecer visibilidad y control. Los productos y expertos de IBM Security pueden ayudarle a integrar los controles adecuados, organizar la implementación de cargas de trabajo y definir una gestión eficaz de las amenazas.