Soluciones de seguridad en la nube

Integrar la nube en su programa de seguridad empresarial existente no solo consiste en añadir algunos controles o soluciones puntuales más. Requiere una evaluación de sus recursos y necesidades empresariales para desarrollar un enfoque nuevo para su cultura y estrategia de seguridad en la nube. Para gestionar un programa de seguridad multicloud híbrido cohesivo, necesita establecer visibilidad y control. Los productos y expertos de IBM Security pueden ayudarle a integrar los controles adecuados, organizar la implementación de cargas de trabajo y definir una gestión eficaz de las amenazas.
Comprenda cómo los agentes de amenazas están llevando a cabo los ataques y cómo proteger su organización de forma proactiva.
Comprenda el futuro estado de su negocio y el programa de seguridad basado en riesgos. Establezca seguridad en la nube en cada capa de la pila para lograr sus objetivos comerciales.
Integre los controles de seguridad de nube nativos, implemente una metodología de diseño seguro y establezca la orquestación y automatización de la seguridad para definir y aplicar su programa de seguridad de nube empresarial.
Gracias a la visibilidad y el control centralizados, su empresa podrá supervisar y adaptarse al panorama de las amenazas. Detecte y contenga ataques organizando una respuesta eficaz ante incidentes en toda la organización.
NHS Digital contrató a IBM como su socio estratégico del Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética (CSOC) para ofrecer servicios de seguridad y soporte mejorados.
CIB se asoció con IBM para reducir los esfuerzos de gobierno de identidad manual al proporcionar una gestión de identidad segura y transparente para 8000 empleados.