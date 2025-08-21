La IA reescribe el riesgo cibernético Explore el nuevo campo de batalla para atacantes y defensores

Soluciones de seguridad en la nube

Haga el cambio al multicloud híbrido con confianza e integre la seguridad en todas las fases de la transición a la nube.
Informe "Cost of a Data Breach" 2025
Ilustración de un programa de seguridad empresarial y cloud management híbrido

Una IA inteligente comienza con una seguridad y un gobierno más inteligentes

Únase a esta conversación con un líder en ciberseguridad de una empresa sanitaria incluida en la lista Fortune 20 para conocer las buenas prácticas en materia de seguridad de la IA.

Seguridad fiable e innovadora

Integrar la nube en su programa de seguridad empresarial existente no solo consiste en añadir algunos controles o soluciones puntuales más. Requiere una evaluación de sus recursos y necesidades empresariales para desarrollar un enfoque nuevo para su cultura y estrategia de seguridad en la nube. Para gestionar un programa de seguridad multicloud híbrido cohesivo, necesita establecer visibilidad y control. Los productos y expertos de IBM Security pueden ayudarle a integrar los controles adecuados, organizar la implementación de cargas de trabajo y definir una gestión eficaz de las amenazas.

IBM Guardium Data Security Center ha sido nombrado líder en cuatro categorías en el informe Leadership Compass Data Security Platforms 2025 de KuppingerCole Analysts
Proteja y supervise sus datos, aplicaciones y entornos con los servicios de seguridad de IBM
Defina su estado futuro

Comprenda el futuro estado de su negocio y el programa de seguridad basado en riesgos. Establezca seguridad en la nube en cada capa de la pila para lograr sus objetivos comerciales.
Construya y pase a la nube de forma segura

Integre los controles de seguridad de nube nativos, implemente una metodología de diseño seguro y establezca la orquestación y automatización de la seguridad para definir y aplicar su programa de seguridad de nube empresarial.

 

 
Ejecute una gestión continua de amenazas y resiliencia

Gracias a la visibilidad y el control centralizados, su empresa podrá supervisar y adaptarse al panorama de las amenazas. Detecte y contenga ataques organizando una respuesta eficaz ante incidentes en toda la organización.

 
Soluciones de seguridad multicloud híbrido Gestión de amenazas
Gestione la información sobre amenazas y eventos con información precisa para adaptarse a las nuevas amenazas y detectar y responder rápidamente a los ataques.
Protección de datos
Localice, clasifique, proteja y gestione sus datos críticos dondequiera que se encuentren. Mantenga sus propias claves de cifrado de datos en la nube.
Gestión de identidad y acceso (IAM)
Identifique y gestione quién tiene los niveles adecuados de acceso en su entorno multicloud híbrido.
Plataforma híbrida de seguridad multicloud híbrido
Conéctese a fuentes de datos sin mover sus datos y actúe más rápido con la orquestación y la automatización entre herramientas y equipos.
Soluciones de seguridad de dispositivos móviles
Gestione y proteja sus dispositivos móviles desde una única consola y evite que se produzcan amenazas cibernéticas, como el phishing.
Soluciones de protección ante fraudes
Autenticar clientes, detectar fraudes y proteger contra usuarios malintencionados en todos los canales
Servicios de seguridad en la nube Estrategia de riesgos y seguridad de cloud
Comience con una estrategia holística de seguridad en el cloud basada en el riesgo, el gobierno y el plan de preparación.
Protección de las cargas de trabajo
Cree, implemente y gestione cargas de trabajo con una seguridad integrada en el diseño.
Servicios de seguridad ofensiva X-Force Red
Contrate a un equipo mundial de hackers para que irrumpan en su organización y descubran vulnerabilidades peligrosas.
Servicios de gestión de amenazas
Use una infraestructura de seguridad más inteligente para gestionar el ciclo de vida completo de las amenazas.
Servicios de seguridad de datos
Disfrute de la máxima protección para los datos empresariales más importantes.
Servicios de IAM en el cloud
Consiga una migración exitosa del Cloud Identity and Access (IAM).
Casos de éxito
Enfermeras hablando en una sala de hospital mientras usan una tablet digital
NHS Digital

NHS Digital contrató a IBM como su socio estratégico del Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética (CSOC) para ofrecer servicios de seguridad y soporte mejorados.

 Más información
Ilustración de estelas de luz en una rotonda urbana
Commercial International Bank S.A.E. (CIB)

CIB se asoció con IBM para reducir los esfuerzos de gobierno de identidad manual al proporcionar una gestión de identidad segura y transparente para 8000 empleados.

 Más información
Recursos Informe “Cost of a Data Breach” de 2025
El 97 % de las organizaciones que han sufrido incidentes de seguridad relacionados con la IA carecían de controles de acceso adecuados.
X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Comprenda cómo los agentes de amenazas están llevando a cabo los ataques y cómo proteger su organización de forma proactiva.
Informe sobre el panorama de amenazas en la nube de IBM Security X-Force 2024
Obtenga información clave y estrategias prácticas para proteger su nube con la inteligencia de amenazas más reciente.
Explicación de la seguridad en la nube
Comprenda el funcionamiento la seguridad en la nube, un conjunto de procedimientos y tecnología diseñados para hacer frente a las amenazas externas e internas a la seguridad empresarial, y cómo aplicarlos.
Orquestación de servicios de seguridad en la nube
Descubra cómo proteger su cloud híbrido, impulsar la innovación y coordinar la respuesta a incidentes para minimizar el riesgo para su organización.
Publicaciones del blog
Manténgase al día de las últimas tendencias y noticias sobre seguridad.
