Tarificación de IBM® Cloud

Sí. Los datos de facturación y de su tarjeta de crédito se utilizan con fines de seguridad y verificación cuando usted registra su cuenta. Se le configura una cuenta de pago por uso y puede acceder a todo el catálogo de IBM® Cloud, incluidos todos los planes gratuitos y Lite. Recibirá un crédito de 200 USD para ayudarle a empezar, que podrá utilizar en productos de IBM® Cloud en sus primeros 30 días. Pagará únicamente por los servicios facturables que utilice, sin contratos ni compromisos a largo plazo.