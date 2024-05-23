Tarificación de IBM® Cloud

Empiece gratis Sin fecha de caducidad. Explore nuestro nivel sin coste 40+

Tendrá acceso gratuito a más de 40 servicios, incluidas las API de IBM® Watson .

 200

Reciba un crédito de 200 USD al registrarse. Crédito válido durante 30 días.

 Más de 350

Acceda a más de 350 productos a precios reducidos con la cuenta de pago por uso (PayGo) o la actualización de la suscripción.
Opciones de compra

Soluciones rentables adaptadas a su empresa
PayGo con uso comprometido

Con IBM® Cloud PayGo con uso comprometido, pagará por lo que utilice mientras accede a todo el catálogo de IBM Cloud. (Solo en EE.UU.)

Explorar el uso comprometido
Instancias reservadas

Aproveche los compromisos a plazo de 1 o 3 años que ofrecen tarificación con descuento y capacidad garantizada.

Explorar instancias reservadas
Suscripción y compromisos

Obtenga descuentos en toda la plataforma mientras paga solo por lo que utiliza.

Explorar los tipos de cuenta
Ahorre con IBM® Cloud 67

IBM® Cloud registra los precios más bajos en 67 escenarios, superando a Microsoft, Google y AWS.

 Lea el blog 2,5 %

Obtenga 2,5 veces más valor con un enfoque de nube híbrida.

 Calcular el valor Lea el informe Más de 60

Con más de 60 centros de datos en 6 continentes, IBM puede ayudarle a crecer sin sacrificar la experiencia del usuario.

 Lea el blog
IBM® Cloud Object resultó un 75 % más rentable que nuestro anterior proveedor de servicios de copia de seguridad.
Rocky Paredes Director sénior de auditoría de TI, John D. Wheeler & Associates
Leer la reseña completa
Planes de pago personalizados

Soluciones de pago para alinear su presupuesto y sus objetivos

 Préstamos
Obtenga la financiación de tecnología de nube híbrida e IA que necesita con un préstamo flexible.
Leasing
Cree su infraestructura de nube híbrida e IA con opciones de leasing para mejorar el ROI y el TCO.
IBM Project Financing
Consiga flexibilidad financiera y acelere los proyectos con una única opción de financiación de TI.
Certificado IBM de segunda mano
Amplíe su infraestructura de TI de nube híbrida e IA con un presupuesto con TI personalizada y reacondicionada.

Preguntas más frecuentes

Si la respuesta a su pregunta no se encuentra aquí, busque en la página de preguntas frecuentes sobre facturación y uso de IBM® Cloud o formule una pregunta en el foro de Stack Overflow. (enlace externo a IBM)

Puede crear e implementar con cualquier servicio del plan Lite sin coste alguno, y puede aprovechar los servicios con planes gratuitos que ofrecen asignaciones mensuales gratuitas.

Sí. Los datos de facturación y de su tarjeta de crédito se utilizan con fines de seguridad y verificación cuando usted registra su cuenta. Se le configura una cuenta de pago por uso y puede acceder a todo el catálogo de IBM® Cloud, incluidos todos los planes gratuitos y Lite. Recibirá un crédito de 200 USD para ayudarle a empezar, que podrá utilizar en productos de IBM® Cloud en sus primeros 30 días. Pagará únicamente por los servicios facturables que utilice, sin contratos ni compromisos a largo plazo.

Las ventajas son numerosas e incluyen el acceso a todo el catálogo de IBM® Cloud de servicios listos para la producción, incluidos Kubernetes, infraestructura y servicios IBM® Watson. Y puede utilizar todos los planes de servicio gratuitos, no sólo los designados como planes Lite.

Todo el mundo obtiene soporte básico gratuito, que incluye nuestra documentación, el foro monitorizado de la comunidad Stack Overflow y la posibilidad de crear casos de soporte. Si necesita soporte adicional, puede adquirir un plan de soporte avanzado o prémium.

Los precios de los servicios varían según el plan. Los servicios del plan Lite son siempre gratuitos. Los servicios facturables se cobran con una facturación mensual fija o por uso.

Puede elegir entre una cuenta flexible de pago por uso, en la que se le factura mensualmente por el cómputo y los servicios que utilice, y una cuenta de suscripción, en la que obtiene precios con descuento para un compromiso de gasto concreto.

