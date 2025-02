Aunque la inteligencia artificial generativa (IA) se está convirtiendo en una de las principales áreas de inversión en tecnología, muchas organizaciones no están preparadas para hacer frente a los riesgos de ciberseguridad asociados con ella.

Como con cualquier nueva tecnología, es primordial que reconozcamos los nuevos riesgos de seguridad que conlleva la IA generativa, porque no cabe duda de que la competencia tratarán de explotar cualquier punto débil en pos de sus objetivos. De hecho, según el IBM Institute for Business Value, el 96 % de los ejecutivos afirman que la adopción de la IA generativa hace probable una violación de la seguridad en su organización en los próximos tres años.

Dado que los modelos de IA consumen cantidades ingentes de datos valiosos y confidenciales en sus conjuntos de entrenamiento, además de que los líderes empresariales examinan cómo estos modelos pueden optimizar las operaciones y los resultados críticos, lo que está en juego es increíblemente importante. Las organizaciones no pueden permitirse llevar IA no segura a sus entornos.