A la vanguardia de la investigación responsable en IA, el Calmon Lab de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences abordaba uno de los retos más acuciantes de la IA. Intentaban alinear modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) con valores humanos y estándares de seguridad. Su trabajo se centró en mejorar el rendimiento del razonamiento de cadena de pensamiento (CoT) en modelos de uso común, como DeepSeek-R1 y Llama, mediante la aplicación de métodos de alineación de tiempo de inferencia.

Sin embargo, su progreso se vio obstaculizado por las limitaciones de la infraestructura. El clúster de Harvard se vio desbordado por la demanda y la ejecución de los modelos más avanzados requirió el acceso a varias GPU NVIDIA H100. Estos retrasos limitaron significativamente su capacidad para experimentar eficazmente con modelos de gran tamaño, ralentizando el ritmo general de su investigación.