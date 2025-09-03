IBM Cloud for SAP

Con más de 10 000 clientes SAP que confían en IBM desde hace más de 50 años para la entrega y ejecución de sus sistemas SAP y con más de 300 proyectos SAP S/4HANA implementados por IBM Consulting, somos un socio tecnológico y de consultoría de confianza y ayudamos a los clientes a cocrear y coejecutar su visión de transformación.