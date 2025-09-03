IBM Cloud for SAP

Acelere la modernización de SAP ERP, elimine el riesgo y transforme las operaciones comerciales
Ventajas estratégicas de IBM® Power Virtual Server para la modernización de SAP Cloud ERP

Oferta promocional

Ventajas de IBM Cloud for SAP Acelere la obtención de valor

Solo IaaS ofrece instancias Power e Intel x86 (incluido VMware) certificadas por SAP[1], lo que permite a los clientes acelerar la migración a la nube sin necesidad de cambiar la plataforma de infraestructura.

 Lea el e-book Reduzca el riesgo en la implementación de TI de SAP

Nube basada en los sistemas más fiables y seguros de la infraestructura certificada por SAP[2]. Un solo servidor Power ofrece un tiempo medio entre fallos de más de 100 años[3]. Esto significa que la probabilidad de que se produzca una caída del servidor en IBM® Cloud es muy baja.  

 Alta disponibilidad y recuperación en caso de siniestro Transformar las operaciones con IA

Impulse la innovación y la eficiencia operativa al infundir inteligencia a los procesos empresariales de misión crítica con watsonx, el portfolio de productos de IA que acelera el impacto de la IA generativa en los flujos de trabajo básicos para aumentar la productividad.

 Operacionalice la IA Escalar sin sobreaprovisionamiento

Granularidad cuatro veces más fina para instancias SAP HANA de más de 6 TB en comparación con otras nubes, lo que permite escalar la infraestructura sin necesidad de sobreaprovisionamiento.

 Infraestructura certificada por SAP Partner de confianza para la transformación de ERP

Con más de 10 000 clientes SAP que confían en IBM desde hace más de 50 años para la entrega y ejecución de sus sistemas SAP y con más de 300 proyectos SAP S/4HANA implementados por IBM Consulting, somos un socio tecnológico y de consultoría de confianza y ayudamos a los clientes a cocrear y coejecutar su visión de transformación.

 Más información sobre la colaboración entre IBM y SAP Gestione las aplicaciones SAP con el SLA que necesita

Gestione las aplicaciones SAP con el acuerdo de nivel de servicio que necesita. Y todo ello con opciones flexibles para los servicios gestionados, que cubren las necesidades de toda la huella de TI en RISE, con aplicaciones SAP y otras que impulsan sus operaciones de misión crítica.

 Servicios gestionados de SAP
ROI de IBM Cloud for SAP
Ilustración de gráficos de barras con iconos financieros
ROI del 212 % en 3 años

"Necesitamos crecer y para ello se requiere una solución que no presente cuellos de botella, limitaciones ni sorpresas. Por eso pusimos en marcha IBM Cloud for SAP". –Director de TI para Fabricación.

RISE with SAP en IBM Power Virtual Server
Representación isométrica de por qué IBM® Cloud for SAP es útil para las empresas.

RISE with SAP es un viaje guiado que reúne servicios orientados a los resultados, ERP en la nube con SAP S/4HANA y plataformas adicionales para replantearse el modelo operativo de la empresa. IBM Power Virtual Server ofrece una ventaja única a las empresas que ejecutan el panorama SAP en servidores IBM Power. Está diseñado para un mover más rápido y sin interrupciones a RISE with SAP.

Soluciones para SAP HANA y S/4HANA

IBM Power Virtual Server SDDC de VMware Intel Virtual Servers en VPC Intel Bare Metal on VPC Intel Bare Metal on Classic

Soluciones para SAP NetWeaver

IBM Power Virtual Server SDDC de VMware Intel Virtual Servers en VPC Intel Bare Metal on VPC Intel Bare Metal on Classic
Casos de éxito
Polynt
Polynt migró SAP ERP a IBM Cloud, reduciendo el tiempo de comercialización de nuevos servicios empresariales con un aprovisionamiento de entornos de TI hasta un 78 % más rápido.
Ecogas
Ecogas implementa SAP HANA 2.0 en un entorno híbrido basado en servidores IBM Power10, extendiendo servicios digitales de alta calidad a más de un millón de personas.
Air India
Air India SATS despega con SAP Business One en IBM Cloud.
Abou Ghaly
Abou Ghaly Motors acelera su transformación digital con SAP en IBM Cloud.
IBM transforma el proceso de cotización a cobro
SAP S/4HANA Cloud en IBM Power Virtual Server agiliza las operaciones
Tabicel
Aumenta la productividad de las ventas en un 30 % con IBM Cloud Bare Metal Servers.
Migration Acceleration Program
Un camino rápido hacia SAP en IBM Cloud

El programa de aceleración de la migración a IBM Cloud le ayuda a evaluar, planificar y migrar las cargas de trabajo, los datos y las aplicaciones de su empresa a IBM Cloud. Ofrece aceleradores tecnológicos y créditos en la nube para las soluciones de IBM Cloud para cargas de trabajo de SAP.

Ecosistema de business partners
business partners de IBM Cloud

Migre sus cargas de trabajo empresariales de SAP a la nube de forma más rápida y segura con el ecosistema de socios de IBM Cloud.

Recursos de la comunidad

Obtenga más información sobre la implementación de SAP en IBM Cloud.

Dé el siguiente paso

Comente sus cargas de trabajo de SAP con un especialista de IBM Cloud.

