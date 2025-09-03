IBM Cloud for SAP

Solo IaaS ofrece instancias Power e Intel x86 (incluido VMware) certificadas por SAP[1], lo que permite a los clientes acelerar la migración a la nube sin necesidad de cambiar la plataforma de infraestructura.
Impulse la innovación y la eficiencia operativa al infundir inteligencia a los procesos empresariales de misión crítica con watsonx, el portfolio de productos de IA que acelera el impacto de la IA generativa en los flujos de trabajo básicos para aumentar la productividad.
Granularidad cuatro veces más fina para instancias SAP HANA de más de 6 TB en comparación con otras nubes, lo que permite escalar la infraestructura sin necesidad de sobreaprovisionamiento.
Con más de 10 000 clientes SAP que confían en IBM desde hace más de 50 años para la entrega y ejecución de sus sistemas SAP y con más de 300 proyectos SAP S/4HANA implementados por IBM Consulting, somos un socio tecnológico y de consultoría de confianza y ayudamos a los clientes a cocrear y coejecutar su visión de transformación.
Gestione las aplicaciones SAP con el acuerdo de nivel de servicio que necesita. Y todo ello con opciones flexibles para los servicios gestionados, que cubren las necesidades de toda la huella de TI en RISE, con aplicaciones SAP y otras que impulsan sus operaciones de misión crítica.
RISE with SAP es un viaje guiado que reúne servicios orientados a los resultados, ERP en la nube con SAP S/4HANA y plataformas adicionales para replantearse el modelo operativo de la empresa. IBM Power Virtual Server ofrece una ventaja única a las empresas que ejecutan el panorama SAP en servidores IBM Power. Está diseñado para un mover más rápido y sin interrupciones a RISE with SAP.
Acelere la modernización de SAP HANA y S/4HANA en la nube con una migración "de igual a igual" desde Power en el entorno local a una nube preparada para RISE.
Implementar SAP HANA y S/4HANA en un entorno VMware SDDC.
Implementar SAP HANA y S/4HANA en Intel Virtual Server en una infraestructura VPC.
Implementar SAP HANA y S/4HANA en la infraestructura Intel Bare Metal en VPC.
Implementar SAP HANA y S/4HANA en una infraestructura clásica Bare Metal.
Acelere el cambio de SAP NetWeaver con una migración "de igual a igual" desde Power en el entorno local a una nube preparada para RISE.
Implementar SAP NetWeaver en el entorno de SDDC de VMware.
Implementar SAP NetWeaver en Intel Virtual Server en la infraestructura de VPC.
Implementar SAP HANA y S/4HANA en la infraestructura de Intel Bare Metal.
Implementar SAP NetWeaver en la infraestructura de Intel Bare Metal.
El programa de aceleración de la migración a IBM Cloud le ayuda a evaluar, planificar y migrar las cargas de trabajo, los datos y las aplicaciones de su empresa a IBM Cloud. Ofrece aceleradores tecnológicos y créditos en la nube para las soluciones de IBM Cloud para cargas de trabajo de SAP.
Migre sus cargas de trabajo empresariales de SAP a la nube de forma más rápida y segura con el ecosistema de socios de IBM Cloud.
Obtenga más información sobre la implementación de SAP en IBM Cloud.
Comente sus cargas de trabajo de SAP con un especialista de IBM Cloud.