¿Obtiene solo resultados aislados?

Las grandes ganancias proceden de la IA que funciona en todos sus datos y aplicaciones

IBM es nombrada líder en ciencia de datos y machine learning

IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.

Explore nuestras soluciones de IA

Con IBM, distribuya en cascada el uso de la IA en toda su organización y cree una ventaja tecnológica real para su negocio.

Trabajamos con un ecosistema de partners de primer nivel, como AWS, Microsoft y SAP, para presentar las mejores soluciones de IA para las necesidades de su negocio. Esté donde esté de su transición hacia la IA, IBM puede ayudarle.
watsonx

Descubra nuestra cartera de productos de IA que aceleran la IA generativa en los flujos de trabajo principales, lo que impulsa la automatización y la productividad. Encuentre herramientas de datos e IA para crear, escalar y gobernar sus soluciones personalizadas a lo largo del ciclo de vida de la IA.

Asistentes de IA y agentes de IA

Cree asistentes y agentes de IA personalizados para automatizar tareas repetitivas, simplificar procesos complejos y acelerar su trabajo.

Modelos de IA

Cree con IBM Granite una familia de modelos de IA abiertos, fiables y de alto rendimiento, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA.

Consultoría de IA

Redefina cómo funciona su empresa con la IA. Colabore con expertos e ingenieros en IA para rediseñar los flujos de trabajo de extremo a extremo, mediante la implementación de habilidades y aceleradores probados para escalar la IA de manera más inteligente y rápida.

Infraestructura de IA

Acelere el impacto de la IA en toda su empresa con una solución híbrida por diseño que ofrece escalabilidad y optimización para sus cargas de trabajo de IA.

Empiece a crear con la IA

Cree de forma más inteligente, envíe más rápido y mantenga el control con un kit de herramientas de IA completo que lleva sus aplicaciones del prototipo a la producción.

Personalice la evolución de su negocio y aproveche el poder de la IA en la nube híbrida

Obtenga información valiosa de nuestros expertos en IA sobre cómo crear su infraestructura de nube híbrida de IA desde donde se encuentre en su proceso de IA.

Obtenga valor de la IA hoy mismo

Descubra cómo los clientes de IBM resuelven sus problemas para obtener resultados reales con nuestras soluciones de IA. Explore los casos de éxito.
150 % aumento de la satisfacción del cliente en NatWest Lea la historia de cliente 99 % mejora en el plazo de entrega de las pruebas en Vodafone Averigüe cómo 80 % eficiencia de la venta de entradas en los Grammy Compruébelo usted mismo >40 % reducción de los costes operativos relacionados con la nube en la Water Corporation Profundice más

Aplique correctamente la IA

Su empresa obtendrá el máximo beneficio de las tecnologías de IA, desde la IA generativa hasta el procesamiento del lenguaje natural y los algoritmos de machine learning aplicados a los casos de uso de IA adecuados. Cree una ventaja competitiva en áreas como el servicio de atención al cliente, la cadena de suministro y la TI en todos los sectores, incluidos los servicios financieros, las telecomunicaciones y la sanidad.
Casos de uso de IA
IA para el servicio al cliente

Desbloquee la eficiencia y potencie a sus agentes del servicio de atención al cliente con la IA.

IA para modernización de aplicaciones

Modernice las aplicaciones existentes con el poder de la IA y la nube híbrida.

IA para los recursos humanos

Reimagine los RR. HH. con la IA como núcleo para obtener mejores resultados empresariales.

IA para marketing

Cree experiencias del cliente más personalizadas a escala con IBM y Adobe.

IA para las finanzas

Desbloquee el rendimiento financiero y el valor empresarial con datos, IA y automatización.

Inteligencia artificial para operaciones de TI

Aumente el rendimiento y optimice los costes en todas las operaciones tecnológicas con la automatización con IA.

Descubra lo último

Informe AI in Action 2024
Descubra qué están haciendo los líderes en IA para obtener un retorno de la inversión en IA y cómo los estudiantes de este campo pueden unirse a sus filas.
Agentes de IA vs. asistentes de IA
Descubra qué diferencia a un agente de IA de un asistente de IA o de copilotos y chatbots.
Podcast de IA en acción
Escuche las reflexivas conversaciones del presentador Albert Lawrence con líderes empresariales y tecnólogos de IBM que ayudan a poner en marcha iniciativas de IA.
AI Academy
Obtenga conocimientos de los principales líderes de opinión de IBM sobre temas que van desde la optimización de los procesos empresariales hasta la automatización de alto rendimiento.

Dando forma al futuro de la IA

IBM se compromete a dar forma al futuro de la IA con la confianza y la transparencia como núcleo.
Descubra cómo IBM contribuye al avance de la IA responsable con un enfoque multidisciplinar y multidimensional.
Descubra cómo IBM Research está diseñando nuevos y potentes modelos fundacionales y sistemas de IA generativa con un enfoque de código abierto.

Manténgase al tanto de las noticias sobre IA

Blog | Granite 3.2: Nuevas capacidades de razonamiento y multimodales

Los últimos modelos Granite ofrecen nuevas capacidades de razonamiento, un modelo basado en la visión y una mayor eficiencia, lo que se traduce en resultados competitivos a un coste menor

 Pódcast | DeepSeek facts vs hype, model distillation, and open source competition

En Mixture of Experts - episodio 40, el panel aborda los conceptos erróneos de DeepSeek R1, explica la destilación del modelo y disecciona el panorama de la competencia de código abierto.

 Boletín de Think IA | Obtenga conocimientos de IA

Reciba directamente en su bandeja de entrada una selección curada de temas, tendencias e investigaciones sobre IA.

Artículo | La IA de DeepSeek muestra el poder de los modelos pequeños

DeepSeek-R1 es un asistente digital que rinde tan bien como el o1 de OpenAI en determinadas pruebas de referencia de IA para tareas matemáticas y de codificación, se entrenó con muchos menos chips y es aproximadamente un 96 % más barato de usar, según la empresa.
De el siguiente paso

Descubra dónde puede tener mayor impacto la IA generativa y cómo puede elevar sus inversiones en tecnología con IBM.

