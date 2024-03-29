Ética de la IA

IBM está ayudando a promover la IA responsable con un enfoque multidisciplinario y multidimensional

Conozca la ética de los agentes de IA
Evalúe el grado de madurez de su IA responsable

Obtenga conocimientos personalizados para ayudar a su organización a escalar la IA de forma responsable.

Llegó el momento de la IA responsable

Las empresas se enfrentan a un panorama normativo mundial cada vez más complejo y cambiante en lo que respecta a la IA. El enfoque de IBM sobre la ética de la IA equilibra la innovación con la responsabilidad, lo que le ayuda a adoptar una IA fiable a escala.

Últimas noticias

Transformar la gestión del cambio con una IA responsable

Dar prioridad a la confianza, la transparencia, las habilidades y la agilidad puede ayudar a las organizaciones a liderar el camino hacia la transformación de la IA.

Escalado responsable de los agentes de IA en toda la empresa

Comprender las oportunidades únicas, los riesgos y las medidas de mitigación de los agentes de IA es un primer paso crítico para ampliar su uso de forma responsable.
Acelerar la innovación mediante un gobierno de la IA centralizado

La Oficina de Privacidad y Tecnología Responsable de IBM está ampliando la IA responsable y desbloqueando el valor empresarial a través del gobierno de la IA integrado.
¿Cuáles son los costes de no implementar el gobierno de la IA?

El gobierno de la IA ayuda a las organizaciones a conseguir cosas tan importantes como las que evita. Descubra los enormes costes potenciales de no implementar un programa de gobierno de la IA.
Cinco formas en que la IA responsable ha cambiado en los últimos cinco años

A lo largo de los últimos cinco años de evolución de la IA, el Consejo de Ética de la IA de IBM ha ayudado a IBM a innovar de forma responsable guiando el desarrollo y la implementación de directrices éticas para la IA.
Celebración del 5.º aniversario del Consejo de Ética de la IA de IBM

Los miembros del Consejo de Ética de IA de IBM reflexionan sobre sus experiencias ayudando a garantizar que la IA se utilice de forma responsable y en beneficio de toda la sociedad.
Ganar eficacia operativa gracias a la transparencia de los datos

Las normas de procedencia de datos de Data & Trust Alliance están ayudando a IBM a acelerar los procesos internos de diligencia de datos.
Tres consideraciones clave para un gobierno de la IA eficaz

El gobierno de la IA es ahora más importante que nunca. Pero, ¿cómo puede empezar? Descúbralo en una nueva guía del IBM Institute for Business Value.
Nuestros principios y pilares Los principios de confianza y transparencia son los valores rectores que distinguen el enfoque de IBM sobre la ética de la IA. Lea los principios de confianza y transparencia El objetivo de la IA es potenciar la inteligencia humana

IBM cree que la IA debería hacernos a todos mejores en nuestro trabajo y que los beneficios de la era de la IA deberían estar al alcance de cualquiera, no solo de una reducida élite.

 Los datos y la información pertenecen a quien los crea

Los datos de los clientes de IBM son de cada cliente y su información, también. Creemos que las políticas gubernamentales en cuanto a los datos deben ser justas y equitativas, así como priorizar la transparencia.

 La tecnología debe ser transparente y explicable

Las empresas deben tener claro quién entrena a sus sistemas de IA, qué datos se utilizaron en el entrenamiento y, lo que es más importante, qué se incluyó en las recomendaciones de sus algoritmos.
Los Principios se apoyan en los pilares de la confianza, nuestras bases para la ética de la IA.
Explainability

Un buen diseño no sacrifica la transparencia a la hora de crear una experiencia optimizada.
Imparcialidad

Calibrada correctamente, la IA puede ayudar a los seres humanos a tomar decisiones más justas.
Robustez

Dado que los sistemas se emplean para tomar decisiones cruciales, la IA debe ser segura y sólida.
Transparencia

La transparencia refuerza la confianza, y la divulgación es la mejor manera de promoverla.
Privacidad

Los sistemas de IA deben priorizar y salvaguardar la privacidad y los derechos de los consumidores en materia de datos.
Modelos fundacionales: oportunidades, riesgos y mitigación
Poner en práctica los principios

El comité de ética de la IA de IBM está en el centro del compromiso de IBM con la confianza. Su misión es:

  • Proporcionar gobierno y toma de decisiones a medida que IBM desarrolla, implementa y utiliza la IA y otras tecnologías
  • Mantener la coherencia con los valores de la empresa
  • Avanzar en una IA fiable para nuestros clientes, nuestros socios y el mundo.

El consejo patrocina flujos de trabajo que ofrecen liderazgo intelectual, promoción de políticas, educación y formación en ética de la IA, con el fin de impulsar la innovación responsable y el avance y la mejora de la IA y las tecnologías emergentes. También evalúa los casos de uso que plantean posibles problemas éticos.

La junta es un mecanismo fundamental por el que IBM hace responsable a nuestra empresa y a todos los IBMers de nuestros valores y compromisos con el desarrollo e implementación éticos de la tecnología.
watsonx.governance

Acelere flujos de trabajo de datos e IA responsables, transparentes y explicables.

Obtenga el libro electrónico sobre gobierno de la IA

Asociaciones y colaboraciones

Explorar el futuro de la IA responsable en las finanzas

En el laboratorio de ética tecnológica Notre Dame-IBM, los líderes del sector se reunieron para debatir las oportunidades y los retos de la IA responsable en las finanzas.
Fomentar una mayor transparencia en todo el ecosistema de datos

Cocreadas por IBM, las nuevas normas de procedencia de los datos de Data & Trust Alliance ofrecen una taxonomía de metadatos inédita para fomentar la transparencia sobre la procedencia de los datos.
Genere valor de forma proactiva con la ética de la IA

Expertos de IBM y de la Universidad de Notre Dame esbozan recomendaciones para obtener el mejor ROI en ética de la IA.
La asociación sobre IA comparte estrategias de mitigación de riesgos para la cadena de valor del modelo fundacional abierto

Con aportaciones de IBM, el nuevo informe de Partnership on AI explora las salvaguardas de los modelos fundacionales abiertos.
La Data & Trust Alliance ofrece una nueva hoja de ruta política para el gobierno de la IA

La nueva hoja de ruta de políticas de Data & Trust Alliance, elaborada en colaboración con IBM, ofrece recomendaciones para equilibrar la innovación en IA con su seguridad.

Promoción de la seguridad de la IA a través de la innovación abierta

En The Futurist Summit, la directora de privacidad y confianza de IBM, Christina Montgomery, y la directora general de colaboración para la IA, Rebecca Finley, debaten sobre la relación crucial entre la innovación abierta y la seguridad de la IA.
El Pulitzer Center lanza un programa para capacitar a 1000 periodistas en el tratamiento informativo de la IA

Con el apoyo del Laboratorio de Ética Tecnológica Notre Dame-IBM, el Pulitzer Center lanza la serie AI Spotlight, una iniciativa de formación mundial.
IBM y Meta lanzan la AI Alliance

IBM y Meta lanzan la AI Alliance en colaboración con más de 50 miembros fundadores y colaboradores de todo el mundo.
La AI Governance Alliance publica una serie de documentos informativos

En colaboración con IBM, el Foro Económico Mundial presenta tres documentos informativos para guiar la transformación responsable con la IA.

