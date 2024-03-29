El comité de ética de la IA de IBM está en el centro del compromiso de IBM con la confianza. Su misión es:

Proporcionar gobierno y toma de decisiones a medida que IBM desarrolla, implementa y utiliza la IA y otras tecnologías

Mantener la coherencia con los valores de la empresa

Avanzar en una IA fiable para nuestros clientes, nuestros socios y el mundo.

El consejo patrocina flujos de trabajo que ofrecen liderazgo intelectual, promoción de políticas, educación y formación en ética de la IA, con el fin de impulsar la innovación responsable y el avance y la mejora de la IA y las tecnologías emergentes. También evalúa los casos de uso que plantean posibles problemas éticos.

La junta es un mecanismo fundamental por el que IBM hace responsable a nuestra empresa y a todos los IBMers de nuestros valores y compromisos con el desarrollo e implementación éticos de la tecnología.