IBM está ayudando a promover la IA responsable con un enfoque multidisciplinario y multidimensional
Las empresas se enfrentan a un panorama normativo mundial cada vez más complejo y cambiante en lo que respecta a la IA. El enfoque de IBM sobre la ética de la IA equilibra la innovación con la responsabilidad, lo que le ayuda a adoptar una IA fiable a escala.
Dar prioridad a la confianza, la transparencia, las habilidades y la agilidad puede ayudar a las organizaciones a liderar el camino hacia la transformación de la IA.
Comprender las oportunidades únicas, los riesgos y las medidas de mitigación de los agentes de IA es un primer paso crítico para ampliar su uso de forma responsable.
La Oficina de Privacidad y Tecnología Responsable de IBM está ampliando la IA responsable y desbloqueando el valor empresarial a través del gobierno de la IA integrado.
El gobierno de la IA ayuda a las organizaciones a conseguir cosas tan importantes como las que evita. Descubra los enormes costes potenciales de no implementar un programa de gobierno de la IA.
A lo largo de los últimos cinco años de evolución de la IA, el Consejo de Ética de la IA de IBM ha ayudado a IBM a innovar de forma responsable guiando el desarrollo y la implementación de directrices éticas para la IA.
Los miembros del Consejo de Ética de IA de IBM reflexionan sobre sus experiencias ayudando a garantizar que la IA se utilice de forma responsable y en beneficio de toda la sociedad.
Las normas de procedencia de datos de Data & Trust Alliance están ayudando a IBM a acelerar los procesos internos de diligencia de datos.
IBM cree que la IA debería hacernos a todos mejores en nuestro trabajo y que los beneficios de la era de la IA deberían estar al alcance de cualquiera, no solo de una reducida élite.
Los datos de los clientes de IBM son de cada cliente y su información, también. Creemos que las políticas gubernamentales en cuanto a los datos deben ser justas y equitativas, así como priorizar la transparencia.
Las empresas deben tener claro quién entrena a sus sistemas de IA, qué datos se utilizaron en el entrenamiento y, lo que es más importante, qué se incluyó en las recomendaciones de sus algoritmos.
Un buen diseño no sacrifica la transparencia a la hora de crear una experiencia optimizada.
Calibrada correctamente, la IA puede ayudar a los seres humanos a tomar decisiones más justas.
Dado que los sistemas se emplean para tomar decisiones cruciales, la IA debe ser segura y sólida.
La transparencia refuerza la confianza, y la divulgación es la mejor manera de promoverla.
Los sistemas de IA deben priorizar y salvaguardar la privacidad y los derechos de los consumidores en materia de datos.
El comité de ética de la IA de IBM está en el centro del compromiso de IBM con la confianza. Su misión es:
El consejo patrocina flujos de trabajo que ofrecen liderazgo intelectual, promoción de políticas, educación y formación en ética de la IA, con el fin de impulsar la innovación responsable y el avance y la mejora de la IA y las tecnologías emergentes. También evalúa los casos de uso que plantean posibles problemas éticos.
La junta es un mecanismo fundamental por el que IBM hace responsable a nuestra empresa y a todos los IBMers de nuestros valores y compromisos con el desarrollo e implementación éticos de la tecnología.
Acelere flujos de trabajo de datos e IA responsables, transparentes y explicables.
En el laboratorio de ética tecnológica Notre Dame-IBM, los líderes del sector se reunieron para debatir las oportunidades y los retos de la IA responsable en las finanzas.
Cocreadas por IBM, las nuevas normas de procedencia de los datos de Data & Trust Alliance ofrecen una taxonomía de metadatos inédita para fomentar la transparencia sobre la procedencia de los datos.
Expertos de IBM y de la Universidad de Notre Dame esbozan recomendaciones para obtener el mejor ROI en ética de la IA.
Con aportaciones de IBM, el nuevo informe de Partnership on AI explora las salvaguardas de los modelos fundacionales abiertos.
La nueva hoja de ruta de políticas de Data & Trust Alliance, elaborada en colaboración con IBM, ofrece recomendaciones para equilibrar la innovación en IA con su seguridad.
En The Futurist Summit, la directora de privacidad y confianza de IBM, Christina Montgomery, y la directora general de colaboración para la IA, Rebecca Finley, debaten sobre la relación crucial entre la innovación abierta y la seguridad de la IA.
Con el apoyo del Laboratorio de Ética Tecnológica Notre Dame-IBM, el Pulitzer Center lanza la serie AI Spotlight, una iniciativa de formación mundial.
IBM y Meta lanzan la AI Alliance en colaboración con más de 50 miembros fundadores y colaboradores de todo el mundo.
Descubra cómo IBM puede ayudarle a acelerar su viaje hacia una IA responsable.