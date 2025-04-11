En el gobierno de la IA, no se puede gobernar lo que no se ve. Sin embargo, la visibilidad por sí sola no es útil a menos que también comprenda los riesgos dentro de sus modelos y sistemas de inteligencia artificial (IA).

Esto es especialmente cierto en el caso de tecnologías emergentes como la IA agéntica. Los agentes de IA pueden mejorar la eficiencia y aumentar la productividad, pero comprender el alcance total de los riesgos que introducen es más complicado. “Los riesgos para la IA generativa y el machine learning pueden ser significativos desde el principio, especialmente para ciertos casos de uso”, escriben Manish Bhide, Heather Gentile y Jordan Byrd de IBM. “Si se añaden los agentes de IA, los riesgos se amplifican aún más”.

Nuestro informe técnico, “AI agents: Opportunities, risks and mitigations”, ofrece una investigación exhaustiva de los riesgos de la IA agéntica, explorando tanto la amplificación de los riesgos de la IA conocidos anteriormente como la aparición de retos nuevos y únicos.



Basándose en nuestro trabajo previo de identificación de riesgos y mitigaciones para los modelos fundacionales, este artículo dota a los profesionales del conocimiento fundamental necesario para comprender, identificar y mitigar riesgos. Se trata de un primer paso importante hacia una escalabilidad responsable de la IA agéntica.