Ampliar las consideraciones éticas de los modelos fundacionales

El auge de los modelos fundacionales que impulsan el crecimiento de la IA generativa y otros casos de uso de IA ofrece posibilidades emocionantes, pero también plantea nuevas preguntas y preocupaciones sobre su diseño ético, desarrollo, implementación y uso.

La publicación de la Junta de Ética de IA de IBM Foundation models: Opportunities, risks and mitigations aborda esas preocupaciones y explora los beneficios, los riesgos, las barreras, y las mitigaciones de la tecnología.

El documento expone los posibles riesgos asociados a los modelos fundacionales desde la perspectiva de la ética, las leyes y los reglamentos en tres categorías diferentes:

Tradicionales Riesgos conocidos derivados de formas anteriores o anteriores de sistemas de IA. Amplificados Riesgos conocidos pero ahora intensificados debido a las características intrínsecas de los modelos fundacionales, en particular a sus capacidades generativas inherentes. Nuevos. Riesgos emergentes intrínsecos a los modelos fundacionales y a sus capacidades generativas inherentes.

Estos riesgos se estructuran en función de si están asociados al contenido proporcionado al modelo fundacional (la entrada) o al contenido generado por este (la salida), o si están relacionados con retos adicionales. Se presentan en una tabla que destaca por qué estos riesgos son una preocupación y por qué es importante considerarlos durante el desarrollo, liberación y uso de modelos fundacionales.

Además, este documento destaca algunas de las estrategias y herramientas de mitigación disponibles, como el portfolio de productos de IA de watsonx y las herramientas de IA fiables de código abierto. Estas estrategias se centran en equilibrar la seguridad con la innovación y en permitir que los usuarios experimenten el poder de la IA y los modelos fundacionales.

