Ampliar las consideraciones éticas de los modelos fundacionales

El auge de los modelos fundacionales que impulsan el crecimiento de la IA generativa y otros casos de uso de IA ofrece posibilidades emocionantes, pero también plantea nuevas preguntas y preocupaciones sobre su diseño ético, desarrollo, implementación y uso.
La publicación de la Junta de Ética de IA de IBM Foundation models: Opportunities, risks and mitigations aborda esas preocupaciones y explora los beneficios, los riesgos, las barreras, y las mitigaciones de la tecnología.
El documento expone los posibles riesgos asociados a los modelos fundacionales desde la perspectiva de la ética, las leyes y los reglamentos en tres categorías diferentes:
Estos riesgos se estructuran en función de si están asociados al contenido proporcionado al modelo fundacional (la entrada) o al contenido generado por este (la salida), o si están relacionados con retos adicionales. Se presentan en una tabla que destaca por qué estos riesgos son una preocupación y por qué es importante considerarlos durante el desarrollo, liberación y uso de modelos fundacionales.
Además, este documento destaca algunas de las estrategias y herramientas de mitigación disponibles, como el portfolio de productos de IA de watsonx y las herramientas de IA fiables de código abierto. Estas estrategias se centran en equilibrar la seguridad con la innovación y en permitir que los usuarios experimenten el poder de la IA y los modelos fundacionales.
Los ejemplos siguientes destacan el uso de la información proporcionada en el artículo.
Boletín del sector
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
El Atlas de riesgos ofrece una experiencia educativa interactiva sobre la taxonomía de los riesgos descrita en este artículo. Permite a los clientes de watsonx y al público en general explorar con mayor detalle los riesgos, sus implicaciones para las empresas, ejemplos y soluciones de IBM para ayudar a mitigar estos riesgos.
Según Michael Hind, miembro distinguido del personal de IBM Research, "El Atlas de riesgos permite a los gestores de riesgos, los profesionales de la IA y los investigadores compartir un vocabulario común de riesgos de la IA. Sirve de base para las estrategias de mitigación de riesgos y las nuevas tecnologías de investigación".
El contenido del atlas de riesgos ya está disponible en watsonx.governance. La biblioteca de riesgos puede vincularse a casos de uso de IA que emplean modelos predictivos y IA generativa. Este proceso se automatiza mediante un cuestionario de evaluación de identificación de riesgos que puede copiar automáticamente los riesgos identificados que pueden ser aplicables al caso de uso para su posterior evaluación por parte del propietario del caso de uso. Esto puede ayudar a los usuarios a crear un perfil de riesgo de su caso de uso de IA con solo unos clics para implementar mitigaciones y controles adecuados. Una vez que se han evaluado los riesgos del caso de uso, el caso de uso puede enviarse para su aprobación para el desarrollo del modelo.
“El nuevo cuestionario de evaluación de identificación de riesgos, impulsado por el Atlas de riesgos, ayuda a los usuarios de watsonx.governance a comprender el nivel de riesgo asociado a un caso de uso y a entender el tipo y la frecuencia de la monitorización necesaria para gestionar el riesgo. El perfil de riesgo se recoge como parte del registro de auditoría del ciclo de vida del modelo y ayuda a establecer la explicabilidad y la transparencia necesarias para una adopción responsable de la IA", afirmó Heather Gentile, directora de gestión de producto watsonx.governance for IBM® Data and AI y responsable de ética en IA.
Para los diseñadores de sistemas de IA generativa, incorporar la mitigación de riesgos en todas las fases del proceso de diseño es crucial, especialmente durante la definición de la solución. Al articular las entradas de los usuarios, definir los datos y la formación requerida, e identificar la variabilidad en la salida generada, los equipos se ven capacitados para comprender mejor los riesgos de entrenamiento, ajuste e inferencia que pueden estar asociados a nuestros diseños. Al incorporar este mapeo de riesgos en nuestro proceso de diseño mediante actividades específicas de pensamiento de diseño, las empresas pueden mitigar de forma proactiva esos riesgos mediante iteraciones de diseño o soluciones alternativas.
La adopción de un enfoque de diseño centrado en el ser humano amplía la evaluación del riesgo a los usuarios secundarios y terciarios, profundiza nuestra comprensión de todos los riesgos, incluidos los no técnicos y los sociales, y señala su probable aparición dentro de las fases de diseño e implementación. Abordar estos riesgos al inicio del proceso fomenta el desarrollo de soluciones de IA responsable y fiable.
Según Adam Cutler, diseñador distinguido en diseño de IA, "la toma de decisiones éticas no es otra forma de resolución de problemas técnicos. Enterprise Design Thinking for data and AI ayuda a los equipos a descubrir y resolver problemas basados en datos, manteniendo las necesidades humanas como foco principal, al permitir que los equipos en su conjunto sean intencionales en cuanto al propósito, el valor y la confianza antes de que se escriba (o genere) una sola línea de código”.
Foundation models: Opportunities, Risks and Mitigations le llevará a un viaje para descubrir el potencial de los modelos fundacionales, comprender la importancia de los riesgos que pueden causar y aprender estrategias para mitigar sus posibles efectos.
Descubra IBM Granite, nuestra familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y fiables, diseñados para la empresa y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore las opciones de lenguaje, código, series temporales y límites de protección.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Busque artículos, blogs y tutoriales de IBM Developer y profundice en ellos para ampliar sus conocimientos sobre los LLM.
Aprenda a impulsar continuamente a los equipos para que mejoren el rendimiento de los modelos y superen a la competencia utilizando las últimas técnicas e infraestructuras de IA.
Explore el valor de los modelos fundacionales de nivel empresarial que proporcionan confianza, rendimiento y beneficios rentables a todos los sectores.
Aprenda a incorporar la IA generativa, el machine learning y los modelos fundacionales en sus operaciones empresariales para mejorar el rendimiento.
Explore la biblioteca de modelos fundacionales de IBM en la cartera de watsonx para escalar la IA generativa para su negocio con confianza.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia líder en IA del sector de IBM y junto a su cartera de soluciones.
Reinvente las operaciones y flujos de trabajo críticos añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Explore la biblioteca de modelos fundacionales de IBM en la cartera de IBM watsonx para escalar la IA generativa para su negocio con confianza.