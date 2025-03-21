La evolución del panorama ético y de gobierno de la IA agéntica

Los beneficios de la IA agéntica son convincentes. "La IA agéntica nos acerca a los casos de uso que, hasta hace poco, considerábamos ciencia ficción, en los que las máquinas pueden completar tareas complejas que implican flujos de trabajo complejos, una toma de decisiones basada en datos y acciones con una intervención humana mínima", escribe IBM Cole Stryker.

Los agentes de IA pueden analizar las herramientas a su disposición, utilizar asistentes de IA para encontrar más información sobre los temas y guiar a los usuarios a través de estos pasos. La IA multimodal también está acelerando la adopción de agentes al aumentar la capacidad de los sistemas de agentes para analizar el mundo a través de diversos medios, proyectar múltiples pasos por delante y actuar en nombre del usuario.

En las arquitecturas multiagente convencionales, los seres humanos diseñan la lógica de control para resolver problemas claramente definidos. Por el contrario, los agentes de IA (o agentes LLM) utilizan la lógica de control creada por la IA generativa, y el LLM actúa como orquestador o coordinador. El nuevo modelo IBM Granite 3.0 8B Instruct ejemplifica este enfoque, ya que admite casos de uso de agentes que requieren la invocación de herramientas. Por su parte, IBM watsonx Orchestrate amplía estas capacidades para admitir la funcionalidad de agentes dedicados a recursos humanos y funciones de chat.

Los sistemas de IA agéntica plenamente desarrollados tienen la capacidad de diseñar flujos de trabajo y utilizar herramientas para resolver problemas complejos, ya sean anticipados, vagamente definidos o imprevistos. A través de las interfaces de programación de aplicaciones (API), estas herramientas pueden interactuar en entornos externos y, al mismo tiempo, recurrir a los datos sobre los que se han entrenado sus modelos.

"Los sistemas agénticos tienen una noción de planificación, bucles, reflexión y otras estructuras de control que utilizan en gran medida las capacidades de razonamiento inherentes al modelo para realizar una tarea de principio a fin", escriben los investigadores de IBM. "Gracias a la posibilidad de utilizar herramientas, complementos y llamadas a funciones, los agentes pueden llevar a cabo tareas más generales".

Consideremos algunos casos de uso en el sector de servicios financieros: los sistemas de IA agéntica podrían optimizar de forma autónoma las comunicaciones con los clientes y adaptar las estrategias de compromiso. Podían evaluar la solvencia, personalizar las ofertas de préstamos y gestionar de forma autónoma las cuentas de alto riesgo. También podrían rastrear las amenazas del mercado en tiempo real y recomendar la mitigación de riesgos. Estos sistemas podrían mejorar enormemente la productividad, pero solo si se abordan las preocupaciones de en materia de seguridad y observabilidad.