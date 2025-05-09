A medida que las empresas integran cada vez más la inteligencia artificial (IA) generativa y agéntica en sus flujos de trabajo corporativos, las estrategias tradicionales de gestión del cambio deben evolucionar para aprovechar el potencial transformador de estas tecnologías.

La gestión del cambio tradicional se centra en guiar a las empresas durante las transiciones mediante formación, comunicación, alineación de liderazgo y participación de los stakeholders para minimizar las interrupciones y ayudar a los empleados a adaptarse a los cambios.

La integración de la IA, en particular la IA agéntica, en los flujos de trabajo y procesos de la empresa puede "ayudarnos a tomar mejores decisiones, predecir las brechas de talento, identificar oportunidades de crecimiento y apoyar mejor a nuestros empleados", explica Nickle LaMoreaux, director de Recursos Humanos de IBM. Pero también puede plantear desafíos a las prácticas tradicionales de gestión del cambio. Por ejemplo, la integración de IA puede generar incertidumbre en los empleados sobre el impacto en los roles laborales y el rendimiento.

La gestión del cambio centrada en la IA ayuda a las organizaciones a abordar las preocupaciones únicas relacionadas con la Integración de la IA y gestionar la Integración de la IA de una manera que se alinee con sus objetivos estratégicos y niveles de tolerancia al riesgo.

El análisis de datos impulsado por IA puede facilitar modificaciones más precisas y en tiempo real para cambiar las estrategias de gestión, lo que permite a las empresas responder de forma rápida y eficaz a las nuevas tendencias y los avances tecnológicos. Dada la naturaleza evolutiva de la Integración de la IA, la gestión del cambio es vital más allá de la implementación inicial. La gestión del cambio continua implica formación continua, ajustes de programas y colaboración con diversos stakeholders para mantener la alineación con los objetivos estratégicos.

Las prácticas de gestión del cambio centradas en la IA ayudan a generar confianza y transparencia en torno a la integración de esta tecnología en las operaciones empresariales. Nuestro nuevo informe técnico, Accelerating business value through AI-focused change management, propone un marco para gestionar de forma responsable el cambio centrado en la IA en cuatro aspectos clave de la gestión del cambio:

· Confianza: generar confianza mitiga la resistencia de los empleados al cambio y ayuda a los empleados a sentirse seguros, valorados y confiados tanto en su uso de la tecnología de IA como en los objetivos de la empresa con la integración de la IA. Seleccione soluciones impactantes que prioricen las necesidades de los usuarios, establezca indicadores clave de rendimiento (KPI) medibles para la integración de la IA, ofrezca oportunidades de mejora de habilidades en IA y eduque a los empleados sobre ética y uso responsable de la IA.

· Transparencia: la transparencia permite a los empleados comprender mejor la tecnología que utilizan, lo que hace que el personal esté más dispuesto a adaptarse y utilizar la IA para mejorar su trabajo. Incorpore la formación en IA a los programas básicos, comunique claramente los objetivos de la IA, explique las transformaciones de las funciones laborales, ofrezca recursos de mejora de las cualificaciones y establezca mecanismos para cuestionar las decisiones de la IA y denunciar las preocupaciones éticas.

· Habilidades: el desarrollo de habilidades apoya una cultura de aprendizaje continuo al ampliar la alfabetización en IA. De este modo, los empleados pueden trabajar en colaboración con la IA para promover el uso responsable de la tecnología y fomentar una actitud experimental que pueda acelerar la generación de valor para la empresa. Cree inventarios de habilidades, utilice estrategias de aprendizaje personalizadas, fomente el aprendizaje autodirigido o colaborativo y celebre los éxitos a través de iniciativas como hackathons y proyectos piloto.

· Agilidad: la agilidad al cambio, la capacidad de un individuo para adaptarse y prosperar en situaciones nuevas e inciertas, puede cultivarse en todos los niveles de la empresa para responder eficazmente a los nuevos retos y oportunidades que presenta la IA. Despliegue los cambios en IA de forma gradual, actualice recursos regularmente, planifique para resultados inesperados y mantenga un liderazgo flexible para ajustar estrategias a medida que evolucionan las tecnologías de IA y las prioridades empresariales.

A medida que las empresas adoptan cada vez más la IA y exploran las capacidades de la IA agéntica, la gestión del cambio centrada en la IA se ha convertido en un facilitador clave para maximizar las ventajas de estas tecnologías. Al priorizar la confianza, la transparencia, el desarrollo de habilidades y la agilidad en el cambio, las empresas pueden abordar con éxito las complejidades y dimensiones éticas de la integración de la IA. Este enfoque estratégico alimenta una cultura que fomenta la integración responsable de la IA, desbloqueando el potencial de crecimiento e innovación.

Lea el informe técnico: Accelerating business value through AI-focused change management

Más información sobre el enfoque de IBM hacia la IA responsable