Más allá del cumplimiento: los amplios costes de no implementar el gobierno de la IA

A medida que la IA generativa desbloquea nuevos casos de uso, toca la vida humana con más frecuencia y de nuevas maneras. Esto hace que sea aún más crítico que la IA se construya y se utilice de acuerdo con los valores humanos y las expectativas éticas. Para ello, el gobierno de la IA establece marcos y barreras que ayudan a garantizar que los impactos de la IA en la sociedad sean positivos. En su ausencia, puede haber daños involuntarios a las personas o el planeta. Aunque estos daños pueden ser más generales y difíciles de medir, importan.

"El gobierno de la IA es un delicado equilibrio entre personas, procesos y tecnología", reitera Phaedra Boinodiris, líder de IA fiable de IBM Consulting. "Exige una sinfonía de supervisión organizativa, herramientas técnicas e iniciativas educativas, armonizando las necesidades de la sociedad con los avances tecnológicos para permitir la adopción de IA responsable".

El gobierno de la IA ayuda a mitigar los posibles daños sociales mediante el establecimiento de expectativas organizativas básicas de explicabilidad, transparencia y equidad, entre otras. También facilita la curación de una cultura empresarial que se centra en la confianza. Esto incluye crear equipos de construcción que sean diversos, inclusivos y multidisciplinares para considerar y abordar de forma más holística las capas de impacto potencial de la IA.

En última instancia, las justificaciones empresariales para el gobierno de la IA no se limitan a alinearse con los requisitos regulatorios. También se trata de satisfacer las expectativas crecientes de las partes interesadas en cuanto al desarrollo, la implementación y el uso responsables de la tecnología. Esas expectativas nunca han sido más altas de lo que son hoy.

En IBM, entendemos este imperativo porque hemos estado avanzando en nuestro propio viaje hacia la ética de la IA durante casi una década. Nuestro mecanismo de gobierno organizacional, el Consejo de Tecnología Responsable de IBM, trabaja en conjunto con nuestro mecanismo de gobierno del modelo de IA, el Programa de Gobierno Integrado (IGP), para permitir una gobierno de la IA holístico en IBM.

"Al consolidarnos en un marco único y escalable, no solo reducimos los residuos, minimizamos los gastos generales y maximizamos el retorno de la inversión (ROI), sino que también promovemos la transparencia, la responsabilidad y la equidad", explica Steven Eliuk, miembro del Consejo de Tecnología Responsable de IBM y CTO para datos, IA y gobierno sobre el programa de gobierno integrado de IBM. "Es un verdadero testimonio del poder de IA a escala, basado en la ética de IA".

Contar con mecanismos de gobierno tanto organizativos como de modelos de IA e integrarlos para que se apoyen y construyan mutuamente ayuda a las organizaciones a entregar IA con rapidez y confianza. De hecho, basar una estrategia de implementación de gobierno de la IA en la generación de valor puede ayudar a las organizaciones a medir de forma holística el ROI tangible e intangible del gobierno de la IA. Desde la mitigación de costes y riesgos hasta la creación de valor a largo plazo, cada vez está más claro que el buen gobierno es un buen negocio.

