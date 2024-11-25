Más allá del cumplimiento: los amplios costes de no implementar el gobierno de la IA

A medida que el poder y las posibilidades de la IA han evolucionado, también ha evolucionado el potencial de mal uso y riesgo. Para crear una IA responsable, es fundamental que las empresas y los gobiernos que desarrollan, implementan o utilizan la IA promulguen prácticas sólidas de gobierno de la IA.
Un gobierno sólido de la IA requiere un enfoque holístico que integre el gobierno organizativo y el gobierno de modelos de IA, que abarque todo, desde los principios fundacionales hasta el cumplimiento normativo y todo lo demás. Aunque no cabe duda de que un enfoque tan sólido es efectivo, también requiere una inversión continua tanto de recursos humanos como de capital que puede parecer difícil de justificar.
Pero la verdad es que el gobierno de la IA es un ámbito que no se puede recortar. Más allá de las evidentes multas por incumplimiento de los requisitos regulatorios, existen otros costes potenciales de no implementar un programa de gobierno de la IA que hacen que el gobierno de la IA sea imprescindible para cualquier organización que quiera escalar la IA.
Uno de los principales objetivos del gobierno de la IA es garantizar que los sistemas de IA funcionen como la organización pretende, como esperan sus partes interesadas y como exigen las normativas pertinentes. “La gobernanza de la IA generalmente se ha basado en el cumplimiento normativo. Sin embargo, esa es solo una faceta importante", explica Lee Cox, vicepresidente de gobierno integrado y preparación del mercado de IBM.
El gobierno de la IA establece la rendición de cuentas definiendo los principios organizativos para la IA responsable, asignando la responsabilidad a lo largo del ciclo de desarrollo de la IA y operacionalizando esos principios en ciclos de desarrollo y lanzamiento. Esto equilibra el valor empresarial prometido por la IA con la necesidad de supervisión y gestión de riesgos.
Cuando no existen esos mecanismos de rendición de cuentas, existe un mayor riesgo de que los sistemas no funcionen según lo previsto o esperado. Esto puede conducir a reducir las tasas de adopción, comprometer la capacidad de operar y escalar, disminuir el rendimiento de las inversiones en IA y aumentar los riesgos y la frecuencia de los fallos del sistema. "Pero al establecer un programa de gobierno integral e integrado, puede ayudar a determinar parámetros operativos aceptables, incluida la alineación de riesgos y políticas", aclara Cox.
El 71 % de los CEO cree que establecer y mantener la confianza del cliente tendrá un mayor impacto en el éxito de la organización que cualquier producto o servicio específico, y el gobierno de la IA es un crítico facilitador de la confianza del cliente. Cuando la IA no está gobernada, no solo está en juego el éxito de los proyectos individuales de IA, sino también la reputación de la empresa.
Si el sistema de IA de una organización no funciona según lo previsto, la pérdida de confianza puede extenderse a todo el ecosistema de partes interesadas. Además de los clientes perdidos, también puede haber pérdida de talento: el 69 % de los trabajadores afirma estar más dispuesto a aceptar una oferta de trabajo de una organización que considera socialmente responsable. La deserción de clientes y empleados puede ser una señal de alerta para los inversores, lo que pone en peligro la confianza de los accionistas.
Todo esto puede afectar rápidamente a la percepción pública y la ventaja competitiva de una organización, lo que puede provocar efectos posteriores como oportunidades perdidas de crecimiento, innovación y liderazgo en el mercado.
“Hay un dicho que dice que la confianza se gana a cuentagotas pero se pierde a cubos. Y es absolutamente cierto", afirma Christina Montgomery, directora de privacidad y confianza. El gobierno de la IA ayuda a las organizaciones a reforzar su carácter corporativo mediante la integración sistemática de la ética en los ciclos de vida de la tecnología, gestionando el cumplimiento normativo en diferentes jurisdicciones y facilitando la monitorización continua del sistema, todo lo cual ayuda a mantener la confianza.
A medida que la IA generativa desbloquea nuevos casos de uso, toca la vida humana con más frecuencia y de nuevas maneras. Esto hace que sea aún más crítico que la IA se construya y se utilice de acuerdo con los valores humanos y las expectativas éticas. Para ello, el gobierno de la IA establece marcos y barreras que ayudan a garantizar que los impactos de la IA en la sociedad sean positivos. En su ausencia, puede haber daños involuntarios a las personas o el planeta. Aunque estos daños pueden ser más generales y difíciles de medir, importan.
"El gobierno de la IA es un delicado equilibrio entre personas, procesos y tecnología", reitera Phaedra Boinodiris, líder de IA fiable de IBM Consulting. "Exige una sinfonía de supervisión organizativa, herramientas técnicas e iniciativas educativas, armonizando las necesidades de la sociedad con los avances tecnológicos para permitir la adopción de IA responsable".
El gobierno de la IA ayuda a mitigar los posibles daños sociales mediante el establecimiento de expectativas organizativas básicas de explicabilidad, transparencia y equidad, entre otras. También facilita la curación de una cultura empresarial que se centra en la confianza. Esto incluye crear equipos de construcción que sean diversos, inclusivos y multidisciplinares para considerar y abordar de forma más holística las capas de impacto potencial de la IA.
En última instancia, las justificaciones empresariales para el gobierno de la IA no se limitan a alinearse con los requisitos regulatorios. También se trata de satisfacer las expectativas crecientes de las partes interesadas en cuanto al desarrollo, la implementación y el uso responsables de la tecnología. Esas expectativas nunca han sido más altas de lo que son hoy.
En IBM, entendemos este imperativo porque hemos estado avanzando en nuestro propio viaje hacia la ética de la IA durante casi una década. Nuestro mecanismo de gobierno organizacional, el Consejo de Tecnología Responsable de IBM, trabaja en conjunto con nuestro mecanismo de gobierno del modelo de IA, el Programa de Gobierno Integrado (IGP), para permitir una gobierno de la IA holístico en IBM.
"Al consolidarnos en un marco único y escalable, no solo reducimos los residuos, minimizamos los gastos generales y maximizamos el retorno de la inversión (ROI), sino que también promovemos la transparencia, la responsabilidad y la equidad", explica Steven Eliuk, miembro del Consejo de Tecnología Responsable de IBM y CTO para datos, IA y gobierno sobre el programa de gobierno integrado de IBM. "Es un verdadero testimonio del poder de IA a escala, basado en la ética de IA".
Contar con mecanismos de gobierno tanto organizativos como de modelos de IA e integrarlos para que se apoyen y construyan mutuamente ayuda a las organizaciones a entregar IA con rapidez y confianza. De hecho, basar una estrategia de implementación de gobierno de la IA en la generación de valor puede ayudar a las organizaciones a medir de forma holística el ROI tangible e intangible del gobierno de la IA. Desde la mitigación de costes y riesgos hasta la creación de valor a largo plazo, cada vez está más claro que el buen gobierno es un buen negocio.
