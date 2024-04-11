Fomentar un futuro más ético por medio de la tecnología

Es cierto que la innovación a menudo se mueve demasiado rápido para que todos puedan seguir el ritmo. Sin embargo, éste es el mejor momento para definir y construir las estrategias adecuadas para proteger a las personas y sus intereses. Nos encontramos en un momento crítico en el desarrollo de tecnologías como la IA generativa, que ha planteado preguntas importantes. IBM cuenta con una amplia experiencia en el fomento de la tecnología responsable tanto en el ámbito empresarial como en el de investigación, y trabajamos para mantener la confianza a medida que la sociedad explora las oportunidades que presentan estas tecnologías transformadoras, siempre guiados por nuestro compromiso continuo con la ética.

En el centro de nuestros esfuerzos de tecnología responsable se encuentra nuestro Consejo de Ética de la IA, que infunde nuestros principios en las prácticas empresariales y en la toma de decisiones sobre los productos. Además de apoyar nuestros principios, la junta comparte thought leadership en torno a cuestiones emergentes y tecnología que ayudan a IBM a actuar como líder y controlador de innovación en este importante y en evolución campo de la IA generativa. Esta dirección dio como resultado hitos importantes el año pasado, como el lanzamiento de IBM® watsonx.governance para acelerar los flujos de trabajo de IA responsable y la creación de la Alianza de IA, una comunidad internacional centrada en promover una IA abierta, segura y responsable.

Nuestros esfuerzos internos están bien alineados con el enfoque ético de la IA que promovemos externamente, entendiendo que el propósito de la IA es aumentar la inteligencia humana, que los datos y los conocimientos pertenecen a su creador, y que la tecnología debe ser transparente y explicable. Todo ello se basa en nuestros principios de explicabilidad, imparcialidad, solidez, transparencia y privacidad.

A medida que trabajamos continuamente para mantener la confianza de nuestros clientes y de la sociedad aportando al mundo nuevas y potentes tecnologías de forma responsable y con un propósito claro, sabemos que nuestra misión también se extiende al trabajo con nuestros proveedores para amplificar aún más nuestro impacto. Más allá de nuestro personal, avanzamos en el objetivo que anunciamos en 2023 de formar a mil proveedores tecnológicos en ética tecnológica para 2025, y ya hemos formado a más de seiscientos proveedores de IBM a finales de 2023.

Por último, completamos este trabajo utilizando nuestra experiencia y conocimientos para adaptarnos con éxito a las nuevas eras de la transformación digital. Como organización, estamos comprometidos con desarrollar políticas y prácticas que también prioricen la gestión responsable de los datos que nos confían nuestros clientes, incluyendo el papel que desempeñan los datos en el desarrollo de modelos de IA sólidos y fiables. También implementamos un enfoque de gestión de riesgos multifacético para identificar y abordar los riesgos de ciberseguridad que protegen la integridad de las redes de IBM, los dispositivos de usuario, los servidores, las aplicaciones, los datos y las soluciones en la nube.