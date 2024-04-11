Fomentar un futuro más ético por medio de la tecnología

La introducción de la IA generativa ha planteado rápidamente nuevas preguntas y desafíos en el mercado global. En IBM, nuestros principios de confianza y transparencia sirven de base para ayudar a nuestros clientes a abordar estos desafíos de frente y, a través de nuestro trabajo con policymakers, investigadores, clientes y otros stakeholders, continuamos afrontando estos desafíos y desarrollamos barreras tecnológicas y políticas.

Estamos trabajando arduamente para dar el ejemplo de cómo implementar y mantener una tecnología responsable, como lo hemos hecho durante más de un siglo. Gracias a esta experiencia, IBM está en una posición única para funcionar como un "laboratorio viviente", mejorando continuamente la tecnología que aportamos al mercado que ayuda a las empresas y los gobiernos a utilizar e implementar la inteligencia artificial (IA) de forma responsable. IBM ha implementado un programa de gobierno integrado para impulsar un enfoque de cumplimiento continuo para abordar el entorno regulatorio en constante cambio, que posteriormente se utilizó en la creación de la serie de modelos fundacionales IBM Granite.

Abordar las necesidades futuras con principios y ética

Es cierto que la innovación a menudo se mueve demasiado rápido para que todos puedan seguir el ritmo. Sin embargo, éste es el mejor momento para definir y construir las estrategias adecuadas para proteger a las personas y sus intereses. Nos encontramos en un momento crítico en el desarrollo de tecnologías como la IA generativa, que ha planteado preguntas importantes. IBM cuenta con una amplia experiencia en el fomento de la tecnología responsable tanto en el ámbito empresarial como en el de investigación, y trabajamos para mantener la confianza a medida que la sociedad explora las oportunidades que presentan estas tecnologías transformadoras, siempre guiados por nuestro compromiso continuo con la ética.

En el centro de nuestros esfuerzos de tecnología responsable se encuentra nuestro Consejo de Ética de la IA, que infunde nuestros principios en las prácticas empresariales y en la toma de decisiones sobre los productos. Además de apoyar nuestros principios, la junta comparte thought leadership en torno a cuestiones emergentes y tecnología que ayudan a IBM a actuar como líder y controlador de innovación en este importante y en evolución campo de la IA generativa. Esta dirección dio como resultado hitos importantes el año pasado, como el lanzamiento de IBM® watsonx.governance para acelerar los flujos de trabajo de IA responsable y la creación de la Alianza de IA, una comunidad internacional centrada en promover una IA abierta, segura y responsable.

Nuestros esfuerzos internos están bien alineados con el enfoque ético de la IA que promovemos externamente, entendiendo que el propósito de la IA es aumentar la inteligencia humana, que los datos y los conocimientos pertenecen a su creador, y que la tecnología debe ser transparente y explicable. Todo ello se basa en nuestros principios de explicabilidad, imparcialidad, solidez, transparencia y privacidad.

A medida que trabajamos continuamente para mantener la confianza de nuestros clientes y de la sociedad aportando al mundo nuevas y potentes tecnologías de forma responsable y con un propósito claro, sabemos que nuestra misión también se extiende al trabajo con nuestros proveedores para amplificar aún más nuestro impacto. Más allá de nuestro personal, avanzamos en el objetivo que anunciamos en 2023 de formar a mil proveedores tecnológicos en ética tecnológica para 2025, y ya hemos formado a más de seiscientos proveedores de IBM a finales de 2023.

Por último, completamos este trabajo utilizando nuestra experiencia y conocimientos para adaptarnos con éxito a las nuevas eras de la transformación digital. Como organización, estamos comprometidos con desarrollar políticas y prácticas que también prioricen la gestión responsable de los datos que nos confían nuestros clientes, incluyendo el papel que desempeñan los datos en el desarrollo de modelos de IA sólidos y fiables. También implementamos un enfoque de gestión de riesgos multifacético para identificar y abordar los riesgos de ciberseguridad que protegen la integridad de las redes de IBM, los dispositivos de usuario, los servidores, las aplicaciones, los datos y las soluciones en la nube.

IBM cuenta con sólidos pilares rectores

Tener la credibilidad necesaria para abogar por la ética de la IA también empieza por tener pilares sólidos e holísticos, desde el gobierno corporativo hasta la formación de los empleados en ética. En IBM, aspiramos a crear innovaciones, políticas y prácticas que den prioridad a la ética, la confianza, la transparencia y la responsabilidad. Sin embargo, todo este trabajo solo es posible gracias a una base sólida y a los pilares de la integridad en nuestros procesos, decisiones y operaciones.

  • Gobierno corporativo y consejo de administración: marcando la pauta desde arriba con un liderazgo eficaz y un sólido gobierno corporativo, el Consejo de IBM está compuesto por un grupo diverso de miembros, todos líderes en sus respectivos campos, con experiencia en organizaciones nacionales e internacionales, que contribuyen de forma colaborativa experiencia en las áreas más relevantes para supervisar nuestro negocio y nuestra estrategia.
  • Gestión de riesgos: IBM mantiene un enfoque integral de la gestión de riesgos empresariales diseñado para identificar, mitigar y gestionar riesgos significativos y alinearse con estándares reconocidos. Evaluamos los riesgos en toda la organización para mantener una visión a nivel de empresa de los riesgos derivados de los entornos normativos, financieros y geopolíticos, así como de nuestras operaciones, planificación estratégica y ejecución. También tiene en cuenta las cuestiones medioambientales y climáticas e incluye una evaluación de los riesgos ESG y relacionados con el clima.
  • Nuestras directrices de conducta empresarial (BCG): el año pasado, los empleados de IBM recibieron formación sobre nuestras BCG para asegurarnos de que seguimos haciendo negocios con la máxima integridad. Impartimos formación sobre temas críticos que abordan dilemas éticos reales con los que los empleados pueden encontrarse en el trabajo. Además, IBM Trust and Compliance imparte una amplia formación presencial y virtual sobre compras, servicios empresariales, anticorrupción, denuncia y no represalias, responsabilidad de guardián y prevención del fraude.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo IBM está trabajando para lograr un impacto ético aprovechando la tecnología.

 