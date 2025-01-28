Campbell Watson explica cómo los modelos fundacionales de IA están transformando la ciencia de la Tierra, el clima y el espacio.
Le damos la bienvenida al pódcast La IA en acción, donde encontrará ideas e inspiración de líderes que ya han conseguido que la IA funcione en el mundo real. Tras una primera temporada impactante, el pódcast vuelve con otra ronda de conversaciones centradas en la IA, con invitados de distintos sectores. Únase al presentador David Levy mientras conversa con expertos de IBM y de otras organizaciones para comprender cómo la IA está transformando la manera en que operan sus empresas. Tanto si está iniciando su viaje hacia la IA como si busca acelerarlo, cada episodio ofrece conocimientos valiosos para cada etapa, desde la implementación y la optimización hasta los puntos clave y los resultados medibles.
David Levy trabaja como Advisory Technology Engineer en el Client Engineering de IBM. David comenzó su carrera como desarrollador y es muy competente en arquitectura de sistemas, ingeniería en la nube, diseño de aplicaciones web y más. Ha participado como invitado en dos episodios de La IA en acción y ha presentado dos vídeos en el canal de YouTube de IBM® Technology. David tiene experiencia en convertir conceptos técnicos en soluciones empresariales prácticas y fáciles de implementar. Su pasión por resolver problemas complejos con ideas sencillas moldea la forma en que interactúa con los invitados: haciendo preguntas reflexivas y profundas, manteniendo la conversación divertida y atractiva.
Campbell Watson se une al último episodio del pódcast La IA en acción para compartir cómo utiliza la IA para estudiar la Tierra, el clima y el espacio.
Invitados:
- Monica Ellingson, socia de IBM Consulting y responsable de práctica de IBM iX Sports and Entertainment
- Jim “Bones” Mackay, caddie de la PGA y corresponsal de la NBC
Invitada: Wendi Whitmore, vicepresidenta sénior de la Unidad 42 de Palo Alto Networks
Invitado: Steve Moss, director, watsonx Americas Client Zero Go-to-Market
Invitado: Ron Insana, CEO de iFi AI y colaborador experimentado de CNBC
Invitado: Morgan J. Ingram
Fundador y CEO de AMP Creative
Invitada: Allie K. Miller, CEO de Open Machine
Invitado: Ariel Dos Santos, vicepresidente sénior de producto y diseño de Redfin
Invitado: Vikram Murali, vicepresidente de desarrollo de productos de IBM Automation
Invitada: Cassie Kozyrkov, CEO de Koyzr
Invitado: Joseph Majkut, director del Programa de Seguridad Energética y Cambio Climático del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS)
En la era de la IA, la forma en la que se crean y se gestionan los equipos debe evolucionar. Vea cómo las empresas pueden adoptar soluciones de IA que realmente motiven y capaciten a los empleados.
Invitada: Debbie Lovich, directora general y socia sénior, BCG
Los conocimientos impulsados por IA están transformando la gestión de inventario y la interacción con los clientes a escala. Descubra cómo las empresas de comercio minorista están adoptando la IA hoy en día.
Invitado: Glenn Allison, vicepresidente de plataformas de IA, Tractor Supply Company
El mundo de la robótica está cambiando. Descubra el impacto que está experimentando el sector industrial con la intersección entre la IA y la robótica.
Invitado: Aaron Saunders, CTO de Boston Dynamics
Una de las mayores señales de alerta a la hora de adoptar la IA son los datos desordenados u anticuados. Conozca los factores clave que las empresas deben tener en cuenta para adoptar la IA con éxito.
Invitado: Conor Grennan, arquitecto jefe de IA, NYU Stern School of Business y CEO de, AI Mindset
Se acabaron las compras lentas. Descubra cómo la IA acelera los procesos, descubre conocimientos y transforma la forma en que los equipos de compras toman decisiones
Invitado: Daniel Barnes, director de marketing de productos y clientes de Gatekeeper
Explore cómo el gobierno de la IA y la ciberseguridad se unen para dar forma a la innovación responsable, donde un liderazgo sólido y una cultura de responsabilidad impulsan un progreso seguro.
Invitada: Jen Easterly, exdirectora de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
Aprenda cómo la curación y el gobierno de los datos impulsan la IA agéntica, ayudando a las organizaciones a pasar del caos de los datos a la claridad y a tomar decisiones con confianza.
Invitada: Madison Faulkner, socia, NEA
Descubra cómo WealthBuild utiliza la IA agéntica para democratizar el asesoramiento financiero, apoyar a los bancos comunitarios y hacer que las recomendaciones personalizadas sean accesibles a escala.
Invitada: Ramona Ortega, fundadora y CEO de WealthBuild
IBM ha ayudado al Masters a conectar con los aficionados al golf de todo el mundo. Jim Mackay, caddie de la PGA, comparte cómo una característica impulsada por IBM como Hole Insights ha cambiado la dinámica de este campeonato para todos.
En este episodio, Emily McReynolds, directora global de estrategia de IA en Adobe, y Pierre Charchaflian, vicepresidente sénior y líder global de la práctica de marketing en IBM, se unen a la conversación. Debaten sobre cómo la IA generativa está cambiando las reglas del juego en el contenido de marketing personalizado.
En este episodio, el Dr. Guru Kowlgi, electrofisiólogo cardíaco de la Mayo Clinic, analiza cómo la IA ayuda a los médicos a mejorar la salud cardíaca de los pacientes, aborda los temores sobre la IA en medicina (incluidos los relacionados con el sesgo y la confianza) y explora el futuro de la IA en el ámbito sanitario.
El artista ganador de un Grammy Ne-Yo y Ed Ulbrich, director de contenidos de Metaphysic, hablan sobre la ética y los riesgos del uso de la IA para crear arte y entretenimiento. La IA se está utilizando en el arte como cualquier otra herramienta tecnológica, y necesitamos salvaguardas que preserven lo positivo.
¿Y si pudiéramos utilizar la IA como herramienta para resolver problemas humanitarios? Escuche a James Hodson, cofundador y CEO de AI for Good, hablar sobre cómo la tecnología de IA puede transformar positivamente las comunidades.
¿Pueden los agentes de IA mejorar su trabajo? Escuche a Ethan Mollick, codirector del laboratorio de IA generativa de Wharton, para obtener consejos sobre cómo utilizar los agentes de IA para ser más creativos y eficientes.
Aunque el 81 % de los ejecutivos destacan la importancia de contar con una IA segura y confiable, solo el 24 % de los proyectos de IA son realmente seguros. ¿Está bien priorizar la innovación sobre la seguridad cuando se trata de IA? Escuche a Chris Thompson, director global de IBM X-Force Red, y a Moumita Saha, arquitecto sénior de seguridad de AWS, hablar sobre las superficies de ataque de la IA generativa, los riesgos y cómo podemos proteger los modelos de IA.
Crear un piloto de IA es relativamente fácil, pero implementarlo es mucho, mucho más difícil. Es por eso que 4 de cada 5 pilotos de IA se estrellan antes de despegar. En este episodio, los invitados Anupam Singh, vicepresidente de ingeniería de Roblox y Nick Renotte, ingeniero jefe de IA de IBM, revelan los obstáculos ocultos que condenan al fracaso las implementaciones de IA, como el coste, la calidad de los datos y la experiencia del usuario, y cómo puedes evitar caer en la misma trampa.
Existe una vanguardia que está liderando la iniciativa para hacer que la IA sea accesible para todos, mientras que otros aún intentan ponerse al día. Sin embargo, en medio de este progreso, existe una realidad preocupante: se está formando una brecha de género en el campo de la IA. Escuche a Reshma Saujani, fundadora y CEO de Girls Who Code, hablar sobre la “IA aspiracional” y sobre lo que podemos hacer para cerrar esa brecha.
La IA generativa es cara y lo es aún más a medida que se escala. Infórmese sobre los costes ocultos de la IA, como la integración de la IA, los datos y la seguridad de la IA.
Los agentes virtuales forman parte de nuestras vidas desde hace mucho tiempo, pero ¿pueden sustituir a los humanos a medida que se vuelven más rápidos y precisos con la IA generativa?
La IA generativa está cambiando la vida de todos, incluidos los que la crean, es decir, los desarrolladores. En este episodio, JJ Asghar, defensor de los desarrolladores de IBM, habla sobre por qué lo “abierto” es tan importante para la seguridad de la IA y cómo dar los primeros pasos con los modelos de IA.
Presentador de ESPN M13 Agosto de 2024 | Episodio 5 Mike Greenberg explica por qué deberíamos ignorar la intuición cuando jugamos al Fútbol Fantasy y cómo la IA puede ayudarnos a ganar.
La IA puede escribir código, pero no estamos ni cerca de reemplazar a los desarrolladores por la IA.
¿Realmente necesita que le atienda una persona, o solo necesita dar una oportunidad a los agentes virtuales? Escuche cómo la IA generativa está ayudando a que tanto los agentes virtuales como los humanos hagan mejor su trabajo.
Escuche al presentador Albert Lawrence, Jon Lester, vicepresidente de RR. HH., tecnología, datos e IA de IBM, y David Levy, ingeniero tecnológico asesor de IBM, hablar sobre cómo se puede utilizar la IA y los datos de forma ética para que los RR. HH. sean más eficientes y humanos.
Imagine integrar de manera fluida la IA en todos sus datos, ya estén on-prem o en la nube. Los tecnólogos expertos de IBM analizan cómo superar la complejidad de entornos de datos dispares.
Escuche al presentador del pódcast Albert Lawrence junto con Jessica Rockwood, vicepresidenta de ingeniería de clientes de IBM, y Morgan Carroll, ingeniera sénior de IA en el Client Engineering de IBM, hablar sobre cómo puede liberarse con éxito del trabajo tedioso y qué datos necesita para conseguirlo.
Escuche debates perspicaces sobre las últimas tendencias e innovaciones en IA y su impacto en las empresas. Este podcast, moderado por Tim Hwang, ofrece una equilibrada combinación de conocimientos y análisis sobre temas que van desde los avances en investigación hasta sus aplicaciones prácticas.
Déjese inspirar por una conversación entre personas que están a la vanguardia de la innovación. Conéctese para escuchar a Malcolm Gladwell, uno de los pensadores y escritores de ciencias sociales más renombrados del mundo, hablar a los líderes sobre la tecnología que puede transformar su negocio.
Vea AI Academy, una nueva experiencia educativa sobre IA para empresas. Obtenga información de los principales líderes de pensamiento de IBM sobre cómo priorizar eficazmente las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento, a través de un curso diseñado para líderes empresariales como usted.
Un pódcast semanal que combina las últimas noticias sobre ciberseguridad y conversaciones en profundidad con profesionales del sector. Todos los miércoles, nuestros resúmenes de noticias cuentan con un panel de expertos profesionales que analizan las noticias más importantes del momento, desde las últimas tendencias en malware y ataques hasta nuevas herramientas y técnicas prometedoras.
Presentado por Ann Funai, CIO y vicepresidenta de transformación de plataformas empresariales de IBM, Transformers le lleva entre bastidores y pantallas para conocer a los líderes más transformadores de hoy. Explore sus retos reales, las lecciones inspiradoras y las buenas prácticas.
El pódcast The Coherence Times desglosa el maravilloso mundo de la computación cuántica en lecciones fundamentales que exploran tanto los desafíos como los avances de esta tecnología generacional que está marcando una era.