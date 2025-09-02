RISE with SAP on IBM Power Virtual Server

Diseñado para una transición más rápida y sin interrupciones a RISE with SAP

Una transición más rápida y sin interrupciones a RISE with SAP

Durante más de medio siglo, las empresas han utilizado la infraestructura de IBM para alojar sus sistemas SAP de misión crítica, que operan las 24 horas del día, y para salvaguardar sus datos empresariales confidenciales. Como siguiente paso para ayudar a acelerar su transición al ERP en la nube, IBM y SAP han lanzado una nueva opción de hiperescalador para SAP Cloud ERP Private, que utiliza la metodología RISE with SAP.

Beneficios N.º 1

Clasificado en disponibilidad entre los servidores certificados por SAP.

 Lea el informe 14 veces

Menos vulnerabilidades y exposiciones críticas en el hipervisor de los servidores Power desde 2020 en comparación con las nubes certificadas por SAP que utilizan otros hipervisores*.

 Lea el catálogo de seguridad de Power 90 días

Diseñado para trasladar cargas de trabajo SAP S/4HANA de IBM Power Systems local a la nube en 90 días.

Webinar bajo demanda 

Ventajas estratégicas de IBM® Power Virtual Server para la modernización de SAP Cloud ERP

Fases de la migración con RISE with SAP
Programa de inversiones

Para facilitar la transición de los clientes a RISE with SAP on Power Virtual Server, IBM está lanzando un programa de inversión personalizado para dar soporte a las evaluaciones técnicas de las primeras fases por parte de los SI o los partners de reventa, la ejecución de la migración y la implementación de cargas de trabajo circundantes no RISE (SAP y no SAP) en la nube.

IBM Transformation Suite for SAP Applications

Para acelerar aún más la migración a Cloud ERP, IBM® Transformation Suite for SAP Applications ofrece software y servicios de IBM y de partners como SNP que automatizan las tareas esenciales de migración, como las evaluaciones técnicas, la migración de datos y código, el análisis de código y las pruebas automatizadas.

Una de las mayores implementaciones de RISE with SAP del sector

"Esta actualización de SAP sienta las bases para la IA y la resolución de problemas más complejos. A medida que seguimos construyendo sobre ella, es fundamental que la base siga siendo segura y resiliente. Aquí es donde entran en juego la seguridad y la disponibilidad del panorama de SAP en IBM® Power Virtual Server e IBM Cloud. Desde su implementación, hemos mantenido una disponibilidad del 100 %, sin interrupciones". Sirish Gottimukkala, director de entrega de TI, IBM

La lucha por migrar SAP a la nube ahora es más fácil

Un estudio de IDC ha descubierto que las principales razones para trasladar las cargas de trabajo de SAP a la IaaS incluyen el alto rendimiento, la sólida protección de datos y un sólido apoyo a la migración a la nube. En el caso específico de SAP HANA, las organizaciones priorizan el control de los datos, la integración perfecta en el panorama de SAP y la mejora del rendimiento transaccional y de análisis. A la hora de seleccionar un proveedor de IaaS, los factores clave son una seguridad superior, un rendimiento virtualizado líder y una rentabilidad.

Notas a pie de página

*14 veces menos CVE de hipervisor en PowerVM en comparación con los hipervisores en otras nubes certificadas por SAP según los registros de la base de datos de vulnerabilidades del NIST para PowerVM, Hyper-V, Xen, KVM. Datos al 6 de mayo de 2025.