RISE with SAP on IBM Power Virtual Server

Un estudio de IDC ha descubierto que las principales razones para trasladar las cargas de trabajo de SAP a la IaaS incluyen el alto rendimiento, la sólida protección de datos y un sólido apoyo a la migración a la nube. En el caso específico de SAP HANA, las organizaciones priorizan el control de los datos, la integración perfecta en el panorama de SAP y la mejora del rendimiento transaccional y de análisis. A la hora de seleccionar un proveedor de IaaS, los factores clave son una seguridad superior, un rendimiento virtualizado líder y una rentabilidad.