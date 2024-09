Para cumplir con los requisitos de computación y memoria para SAP HANA 2.0, Ecogas recurrió nuevamente a IBM. Al combinar la tecnología de procesador IBM® Power10 de última generación con almacenamiento de IBM® FlashSystem de latencia ultrabaja, la organización puede ayudar a garantizar un alto rendimiento para SAP HANA 2.0 a la vez que crea un gran espacio para el crecimiento futuro de los datos y las transacciones.

Alejandro Molina, responsable de administración de bases de datos y SAP, explica: "Llevamos a cabo una evaluación exhaustiva, que incluía servidores IBM® Power y sistemas x86 de distintos proveedores. Además de proporcionarnos la arquitectura de almacenamiento all-flash que solicitamos, IBM nos ofreció una relación precio y rendimiento que ninguna de las plataformas x86 equivalentes podría igualar".

Durante el proceso de selección, los servidores IBM® Power10 aún no estaban certificados para SAP HANA 2.0. Para probar el concepto sin retrasar el proceso de evaluación de proveedores, IBM configuró un entorno de demostración IBM® POWER9 basado en la nube en IBM® Power Systems Virtual Server para mostrar que una plataforma IBM® Power10 podría cumplir y superar los requisitos de computación y memoria de la implementación de SAP HANA 2.0 objetivo.

Sobrero comenta: "IBM es uno de nuestros socios de TI más confiables. Basándonos en los resultados de nuestra prueba de concepto con el IBM® Power Systems Virtual Server y la estrecha alianza estratégica entre IBM y SAP, no nos quedó ninguna duda de que IBM Power10 es la plataforma perfecta para nuestra nueva solución SAP HANA2.0. Tenemos tanta confianza en ambas empresas que firmamos el contrato varios meses antes de que IBM® Power10 estuviera certificado por SAP".

Al trabajar con IBM® Systems Lab Services y su socio comercial de confianza, The Computer, Ecogas implementó la nueva infraestructura de TI. El nuevo entorno de producción de SAP HANA 2.0 se basa en un único servidor IBM® Power E1080 conectado al almacenamiento IBM® FlashSystem 5200, virtualizado con IBM® PowerVM y ejecutado el sistema operativo SUSE Linux® Enterprise Server (SLES) para aplicaciones SAP (enlace externo a ibm.com). Contreras agrega: "Al seleccionar SLES para aplicaciones SAP, estábamos seguros de que podríamos ofrecer la resiliencia y disponibilidad para respaldar nuestros sistemas comerciales SAP de misión crítica".

Molina dice: "Fue una gran experiencia trabajando con The Computer and IBM® Systems Lab Services en el proyecto de implementación. Nuestra relación con The Computer se remonta a muchos años atrás y la empresa siempre ha estado dispuesta a ir más allá de sus obligaciones contractuales para ayudarnos a resolver los problemas y mantener el proyecto de implantación en marcha."

Para ofrecer sólidas capacidades de recuperación ante desastres, la empresa ha creado un entorno híbrido que aprovecha IBM® Cloud. Ecogas utiliza IBM® Spectrum Protect para replicar datos en una instancia de servidor virtual de IBM® Power Systems prácticamente en tiempo real, lo que ayuda a minimizar el riesgo de pérdida de datos o interrupción del servicio en caso de que se produzca un problema en su centro de datos principal.

Continúa Sobrero: "IBM hizo todo lo posible para garantizar nuestro éxito, aprovechando su experiencia global en soluciones IBM y SAP para acelerar nuestra implementación, a pesar de los retos siempre presentes de Covid. Gracias a IBM y The Computer, hicimos en 60 días lo que a otros proveedores les habría llevado cuatro meses".