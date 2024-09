CrushBank se acercó a IBM y pronto se convirtió en uno de los socios originales del ecosistema IBM® watsonx que utilizaba las interfaces de programación de aplicaciones (API) de Watson con fines comerciales. A medida que CrushBank experimentaba con los primeros productos y API de procesamiento del lenguaje natural (NLP) de Watson, quedó claro que la tecnología de aprendizaje automático e inteligencia artificial podría convertirse en una oferta viable para otros proveedores de servicios.

A principios de 2019, CrushBank lanzó su solución homónima CrushBank que se ejecuta en la plataforma IBM® watsonx Discovery para realizar búsquedas asistidas por IA que permiten al personal del servicio de asistencia encontrar rápidamente la información más relevante para resolver los problemas de los clientes. La solución toma la información de soporte estructurada y no estructurada de una organización, la interpreta utilizando algoritmos de aprendizaje automático y la presenta al ingeniero del servicio de asistencia en un formato utilizable.

CrushBank aloja la solución de software como servicio (SaaS) para MSP y clientes de la industria por usuario. Viene precargado y preentrenado con documentación de fabricantes clave como Microsoft y actualizaciones de expertos de la comunidad de confianza de StackExchange. A continuación, CrushBank añade toda la información de soporte relevante de los sistemas de sus clientes, incluidos los datos no estructurados, como los registros de llamadas y las notas de los tickets, en la plataforma IBM® watsonx Discovery.

Para encontrar rápidamente información sobre productos y clientes, los ingenieros del servicio de asistencia pueden consultar todos los recursos que normalmente obtendrían de sistemas independientes mediante una interfaz web de panel único. Las capacidades de aprendizaje automático de la solución IBM® watsonx Discovery perfeccionan y mejoran continuamente sus capacidades de búsqueda y resultados. En última instancia, este filtrado continuo crea un banco de propiedad intelectual al que los trabajadores del servicio de asistencia pueden acceder para obtener respuestas instantáneas.

Incluso la empresa más pequeña de 5 a 10 empleados puede utilizar la solución de CrushBank. Y, en un mercado que cambia constantemente a través de un creciente número de fusiones y adquisiciones, la solución se vuelve aún más valiosa e importante, según Mullaney. "Cada vez que unes a dos empresas, son dos sistemas que no se hablan entre sí", dice. "CrushBank puede reunir esos sistemas y hacerlos inteligentes y legibles desde un solo panel de control".

Desde el principio, CrushBank se dio cuenta de que asociarse con IBM le permitiría centrarse en la interfaz de usuario (UI) y la experiencia del usuario (UX), mientras que IBM continúa mejorando y mejorando la tecnología de IA subyacente detrás de su solución. "Somos una organización más rápida, con mayor capacidad de respuesta y más ágil porque alguien más grande y mejor se ocupa de la plataforma", dice Tan.

CrushBank lanzó recientemente dos nuevos servicios basados en su oferta patentada y la tecnología IBM® watsonx Discovery.

El primero, Resolver, simplifica aún más el trabajo de los ingenieros del servicio de asistencia Seleccionan un caso asignado y hacen clic en "trabajar en el caso", y la aplicación CrushBank les devuelve la mejor información sugerida de entre los recursos disponibles. "Enrolla los resultados en un panel de vidrio enumerado en orden de claramente identificado y orden de confianza", dice Tan. Acelera aún más el proceso de resolución de problemas y proporciona información que un usuario más nuevo no sabría buscar o considerar.

El otro servicio, Insight, como su nombre indica, utiliza el poder de la plataforma IBM® watsonx Discovery para ayudar a los MSP a descubrir información que anteriormente estaba enterrada en el vasto repositorio de datos de interacción de su servicio de asistencia. Una característica clave del módulo Insight es el análisis de causa raíz. Antes de desarrollar esta solución, es posible que un cliente no observe un problema emergente con uno de sus sistemas compatibles, a menos que los casos estén muy bien clasificados y etiquetados por adelantado, lo que a menudo no es el caso. Aunque 10 llamadas o casos pueden tener la misma causa raíz, un problema puede manifestarse de diferentes maneras, o los usuarios finales podrían notificarlo de manera diferente.

Tan explica: “A veces alguien llama y dice: 'No puedo iniciar sesión en mi sistema'. A veces, alguien dirá que no puede iniciar sesión en Citrix. A veces alguien dirá: 'Mi contraseña no funciona'. Todos ellos pueden tener exactamente la misma causa y resolución. Y una vez que la gente empiece a trabajar en ello e introduzca sus notas, [Insight] podrá resaltarlas, extraerlas y hacer que esa información esté disponible".

En última instancia, las soluciones de CrushBank permiten a los empleados del servicio de asistencia trabajar de forma más inteligente, no más dura, con la ayuda de la IA. Como dice Mullaney, "Se trata de tomar las eficiencias que están disponibles y llevarlas a los empleados para hacerlos mejores empleados".