IBM® Cloud Code Engine presenta Serverless Fleets con GPU

Para abordar los desafíos únicos de ejecutar cargas de trabajo a gran escala y de computación intensiva en una plataforma sin servidor totalmente gestionada, IBM Cloud Code Engine ha lanzado Serverless Fleets.
La IA de nivel empresarial, incluida la IA generativa, requiere una infraestructura de computación y uso intensivo de datos. La tecnología sin servidor, en su forma actual, a veces no es compatible con cargas de trabajo intensivas en computación.
A medida que la tecnología aborda problemas más complejos, desde el machine learning hasta las simulaciones a gran escala, los sistemas necesitan realizar miles, tal vez incluso millones, de tareas, a menudo en paralelo. Serverless Fleets puede ayudar a simplificar la forma en la que los desarrolladores ejecutan estas cargas de trabajo paralelas al proporcionar recursos informáticos totalmente gestionados que pueden escalar de forma elástica. Los flujos de trabajo tradicionales para cargas de trabajo de computación intensiva a menudo requieren un dimensionamiento inicial y una inversión en infraestructura y gestión de recursos complejos.
Serverless Fleets está diseñada para ayudar a reducir esta complejidad operativa al abstraer la infraestructura subyacente y proporcionar una forma sencilla de ejecutar un gran número de tareas en paralelo. Serverless Fleets puede suponer un cambio revolucionario para empresas de todos los sectores, incluidos los servicios financieros y las ciencias de la vida.
Serverless Fleets permite a los científicos de datos y desarrolladores enviar un gran número de trabajos por lotes a un único endpoint. A continuación, IBM Cloud Code Engine aprovisiona automáticamente los recursos informáticos necesarios, incluidas las máquinas virtuales y las GPU sin servidor, para ejecutar tantas tareas simultáneamente como sea posible. Esto automatiza la gestión de recursos, que a menudo es un proceso manual para cálculos a gran escala.
Piense en su entorno de TI actual como en una cadena hotelera. Como propietario de una cadena, es posible que haya comprado varios edificios grandes con miles de habitaciones, cada uno de los cuales tiene un coste operativo y una gestión individualizados. En su lugar, imagine que pudiera crear automáticamente una habitación cuando alguien quiere quedarse en el hotel y luego la habitación se destruye una vez que el huésped se marcha. Así es exactamente como funciona Serverless Fleets: aprovisionamiento de infraestructura para grandes cargas de trabajo utilizando GPU según sea necesario y eliminándolas una vez que ya no sean necesarias, y cobrándole solo cuando se utilice la tecnología.
Serverless Fleets se basa en el valor existente de IBM Cloud Code Engine para cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de recursos informáticos, como simulaciones a gran escala, procesamiento de datos, inteligencia artificial y machine learning:
Las empresas de sectores altamente regulados, como los servicios financieros, se enfrentan a un conjunto único de retos que deben entenderse para que comience una verdadera transformación. Estas organizaciones tienen la tarea de gestionar los datos confidenciales de los clientes, mantener la resiliencia y cumplir con los cambiantes requisitos normativos. La ejecución de cargas de trabajo intensivas en computación no debería ser un obstáculo adicional para la innovación.
Por ejemplo, las compañías de seguros necesitan grandes cantidades de potencia informática para ejecutar cálculos de suscripción, crear modelos de precios, informar a los reguladores y ajustar el riesgo en tiempo real. Serverless Fleets admite estas cargas de trabajo, diseñadas para que a las empresas de los sectores financieros les resulte más fácil y rentable ejecutar simulaciones, modelos y evaluaciones.
"Al adoptar el poder de flotas sin servidor e IBM Cloud Code Engine, MavenBlue puede mantenerse a la vanguardia en nuestra misión de ofrecer nuevos conocimientos, velocidad y agilidad analítica para los sectores", dijo Paul Hagg, CTO de MavenBlue. "Tenemos un sólido conjunto de plataformas de próxima generación que proporcionan conocimiento, análisis de solvencia prospectivos y modelos de precios. Serverless Fleets nos ayuda a desbloquear la potencia informática que necesitamos de una manera flexible y rentable".
El sector de las ciencias de la vida también se encarga de mejorar el rendimiento del sistema para seguir siendo competitivo. La potencia informática para la investigación y el desarrollo es fundamental, especialmente ahora que las empresas farmacéuticas compiten por lanzar nuevas terapias al mercado, optimizar los ensayos clínicos y aprovechar los conocimientos basados en datos. Esto les obliga a disponer de sistemas interoperables que prioricen la seguridad y la fiabilidad. Serverless Fleets puede ayudar a las organizaciones de ciencias de la vida a adaptarse de manera eficiente al mercado en constante cambio al aprovisionar la infraestructura necesaria sin que los equipos de TI tengan que hacerlo.
"Para cumplir la misión de Bayer 'Salud para todos, Hambre para nadie', confiamos en soluciones innovadoras y de alto rendimiento en nuestra investigación y desarrollo. Con Serverless Fleets, tenemos una plataforma muy escalable y estable que nos permite ejecutar incluso las tareas más exigentes de computación intensiva de forma fiable y en condiciones muy justas. En Bayer, nos impresionó especialmente la facilidad de escalado y el excelente soporte proporcionado por IBM", dijo el Dr. Georg Mogk, Bayer AG, experto aplicado de matemáticas.
La realidad del panorama competitivo actual es que las empresas de todos los sectores necesitan prestar servicios de forma rápida y cómoda, al tiempo que priorizan la seguridad, la resiliencia y el ahorro de costes.
Serverless Fleets puede ayudar a los desarrolladores y científicos de datos a gestionar sus cargas de trabajo más exigentes para ayudar a prestar estos servicios, para que tengan tiempo de centrarse en la codificación, en lugar de en la gestión de la infraestructura. En su esfuerzo por hacer que la informática avanzada sea más accesible y eficiente, Serverless Fleets es un paso en la dirección correcta.
