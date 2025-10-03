IBM® Cloud Code Engine presenta Serverless Fleets con GPU

Las empresas de sectores altamente regulados, como los servicios financieros, se enfrentan a un conjunto único de retos que deben entenderse para que comience una verdadera transformación. Estas organizaciones tienen la tarea de gestionar los datos confidenciales de los clientes, mantener la resiliencia y cumplir con los cambiantes requisitos normativos. La ejecución de cargas de trabajo intensivas en computación no debería ser un obstáculo adicional para la innovación.



Por ejemplo, las compañías de seguros necesitan grandes cantidades de potencia informática para ejecutar cálculos de suscripción, crear modelos de precios, informar a los reguladores y ajustar el riesgo en tiempo real. Serverless Fleets admite estas cargas de trabajo, diseñadas para que a las empresas de los sectores financieros les resulte más fácil y rentable ejecutar simulaciones, modelos y evaluaciones.

"Al adoptar el poder de flotas sin servidor e IBM Cloud Code Engine, MavenBlue puede mantenerse a la vanguardia en nuestra misión de ofrecer nuevos conocimientos, velocidad y agilidad analítica para los sectores", dijo Paul Hagg, CTO de MavenBlue. "Tenemos un sólido conjunto de plataformas de próxima generación que proporcionan conocimiento, análisis de solvencia prospectivos y modelos de precios. Serverless Fleets nos ayuda a desbloquear la potencia informática que necesitamos de una manera flexible y rentable".



El sector de las ciencias de la vida también se encarga de mejorar el rendimiento del sistema para seguir siendo competitivo. La potencia informática para la investigación y el desarrollo es fundamental, especialmente ahora que las empresas farmacéuticas compiten por lanzar nuevas terapias al mercado, optimizar los ensayos clínicos y aprovechar los conocimientos basados en datos. Esto les obliga a disponer de sistemas interoperables que prioricen la seguridad y la fiabilidad. Serverless Fleets puede ayudar a las organizaciones de ciencias de la vida a adaptarse de manera eficiente al mercado en constante cambio al aprovisionar la infraestructura necesaria sin que los equipos de TI tengan que hacerlo.

"Para cumplir la misión de Bayer 'Salud para todos, Hambre para nadie', confiamos en soluciones innovadoras y de alto rendimiento en nuestra investigación y desarrollo. Con Serverless Fleets, tenemos una plataforma muy escalable y estable que nos permite ejecutar incluso las tareas más exigentes de computación intensiva de forma fiable y en condiciones muy justas. En Bayer, nos impresionó especialmente la facilidad de escalado y el excelente soporte proporcionado por IBM", dijo el Dr. Georg Mogk, Bayer AG, experto aplicado de matemáticas.