Soluciones en la nube para el cuidado de la salud y las ciencias de la vida

IBM Cloud® ofrece a los clientes de la industria de los cuidados de la salud un entorno abierto, seguro y de nivel empresarial que da soporte a sus cargas de trabajo, independientemente de la etapa en la que esté en su migración a la nube o las necesidades de sus cargas de trabajo. Acelere la investigación, utilice experiencias del cliente innovadoras para inspirar la confianza de los pacientes y mejore el tiempo de actividad del sistema, mientras cumple los estándares de seguridad y de conformidad.

Diversas soluciones le ayudan a elevar, trasladar y modernizar las cargas de trabajo heredadas a la nube. Utilice tecnología de código abierto para crear fácilmente aplicaciones en la nube y luego intégrelas con sus cargas de trabajo existentes. Con IBM Cloud, las instituciones de cuidado de la salud de todos los tamaños pueden operar como startups ágiles mediante la entrega rápida de servicios innovadores que satisfacen las demandas cambiantes de los clientes y la industria. IBM tiene la solución para satisfacer sus necesidades.