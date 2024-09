Servicios para la migración a la nube IBM Consulting Cloud Migration Services ayuda a gestionar la migración a la nube para su negocio, permitiéndole centrarse en todo lo demás. Le ayudamos en la migración de sus cargas de trabajo a la nube pública o privada o a un centro de datos modernizado para hacer posible la transformación digital, dando soporte a varios patrones de migración como de nube a nube, de nube a las instalaciones, de las instalaciones a nube y de instalaciones a instalaciones. Con experiencia en AWS, Azure, Google Cloud y Oracle Cloud, nuestro equipo de expertos en la nube adopta un enfoque declarativo y continuo para su plan de migración, aprovechando herramientas y activos de migración e incorporando automatización integrada e IA generativa en cada fase para ayudarle en cada etapa de su viaje de migración. Cómo optimizar su transformación digital con IBM Consulting Cloud Accelerator

Capacidades Migración y modernización de aplicaciones con salida y consolidación del centro de datos Ayudamos a las organizaciones a reducir sus gastos de TI, mejorar la eficiencia operativa y reforzar la continuidad y la resiliencia del negocio. Nuestras buenas prácticas, metodologías y marcos de trabajo probados facilitan las transiciones fluidas de los centros de datos existentes a entornos públicos, híbridos o multinube. Migración y modernización de datos Ayudamos a las empresas a transferir sus datos entre sistemas, plataformas o entornos de almacenamiento, impulsadas por actualizaciones tecnológicas, consolidaciones de sistemas o la adopción de soluciones innovadoras. Nuestros servicios ayudan a transformar los sistemas de datos, las arquitecturas y las tecnologías existentes para adaptarlos a los requisitos cambiantes de las empresas y aprovechar las oportunidades emergentes. Salida del centro de datos con reubicación del mainframe Ayudamos a los clientes en la transición de su infraestructura de mainframe a un entorno en la nube, facilitando la reubicación física del hardware de mainframe de un sitio a otro. Esto permite a las empresas migrar y modernizar sus aplicaciones mainframe en las instalaciones, proporcionando un entorno de tiempo de ejecución nativo de la nube totalmente gestionado. Salida del centro de datos con migración de energía Nuestro servicio de migración de sistemas de energía ofrece una serie de soluciones adaptadas a diversos sectores, como el farmacéutico, el manufacturero, el minorista, el logístico, el de medios de comunicación y entretenimiento, el bancario, el financiero y el de seguros. Ofrecemos opciones flexibles como el desplazamiento, el pago por uso, la capacidad flexible y la implementación de cargas de trabajo en la nube pública, que satisfacen las diversas necesidades de los clientes. Salida del centro de datos con migración de SAP Nuestros servicios de migración de SAP ECC ayudan a los clientes en la transición de sus entornos SAP ECC o HANA heredados en las instalaciones a un entorno multinube sin fisuras. Nuevo entorno local, centro de datos o entorno local Ayudamos a nuestros clientes a establecer nuevos centros de datos locales y soluciones de nube privada. Detección y evaluación de aplicaciones y centros de datos Proporcionamos un análisis en profundidad del panorama de aplicaciones, la infraestructura, la red y la infraestructura del centro de datos, lo que permite obtener conocimiento esencial, identificar dependencias y evaluar la preparación para la migración o la modernización. Colocación de centros de datos y alojamiento en la nube privada Ayudamos a las empresas a obtener espacio, energía y refrigeración dentro de las instalaciones de centros de datos de terceros, lo que les permite ubicar sus servidores, almacenamiento y equipos de red. Además, ofrecemos servicios de alojamiento en nube privada para implementar y gestionar infraestructura de nube dedicada dentro de un entorno seguro y aislado. Gestión de servicios para instalaciones propias y compartidas Ofrecemos servicios de gestión local para empresas. Desmantelamiento del centro de datos Retirada segura y eficaz de infraestructuras de centros de datos para su traslado, reventa, reciclaje o eliminación. Como parte de nuestro servicio de desmantelamiento, garantizamos el archivo y almacenamiento seguros de los datos. Transformación del fin de vida útil Nuestros servicios de fin de vida útil garantizan una transición fluida y estratégica de tecnologías, sistemas o procesos obsoletos o en proceso de jubilación a alternativas modernas, eficientes y sostenibles. Recuperación ante desastres como servicio Ofrecemos servicios de recuperación en caso de catástrofe, ciberresiliencia y continuidad de negocio para garantizar que las operaciones de nuestros clientes sigan siendo seguras e ininterrumpidas. Vías para clientes de VMware Mientras toma decisiones sobre la transformación de su entorno VMware, nuestra orientación experta puede ayudarle a elegir las ofertas adecuadas, navegar por las modificaciones de las licencias, identificar el mejor camino a seguir y gestionar los impactos de la asociación. Más información

Co-cree con IBM Garage ™ Idee, cree, mida, itere y escale soluciones de forma sencilla con nuestra infraestructura integral de prácticas de design thinking, Agile y DevOps. Acelere la generación de valor y obtenga tecnologías de vanguardia gracias a la asociación creada entre su equipo y un grupo diverso de expertos de IBM en negocios, diseño y tecnología. Más información Hable con un experto de IBM Garage

"IBM proporcionó un nivel de experiencia en migración muy difícil de encontrar en ningún otro lugar... Cuando se encuentras con un problema que no puede resolver, necesita gente que realmente pueda meterse en la piel de un sistema con rapidez y con eso ha colaborado IBM ." Mark Record Exdirector de TI y cambio The Co-operative Bank Lea la historia de The Co-operative Bank

Partners estratégicos Migre aplicaciones a la nube de AWS Acelere la adopción de Amazon Web Services e infunda innovación abierta y flujos de trabajo inteligentes. Explore los servicios de consultoría de IBM en la nube de AWS Transformación de la nube híbrida a la nube de Microsoft Acelere su transformación de la nube híbrida a Microsoft Azure con seguridad y confianza. Aprenda a crear aplicaciones nativas de la nube con Microsoft Azure Red Hat® OpenShift®. Descubra los servicios de consultoría de IBM para Microsoft Migración de aplicaciones a la plataforma en la nube de Google Aproveche todo el potencial de Google Cloud Platform con inteligencia artificial y una mayor resiliencia. Descubra los servicios de consultoría de IBM para Google Cloud Migración de aplicaciones a IBM Cloud Migre aplicaciones a IBM Cloud. Con IBM Cloud Satellite, puede ampliar IBM Cloud para implementar y ejecutar aplicaciones de forma coherente en entornos locales, de edge computing y de nube pública. Más información sobre IBM Cloud Hiperescale su proceso con Oracle Cloud Acelere su transición a Oracle Cloud y desbloquee todo el valor de la transformación empresarial. Explorar nuestros servicios para Oracle Cloud

Casos de éxito DWP Un servicio de primera clase en el Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido. Más información

Insights Reciba lo mejor de IBM en su bandeja de entrada. Seleccione entre nuestra colección de boletines, que invitan a la reflexión sobre las tendencias emergentes. Aplicaciones que impulsan la transformación Vea cómo la modernización de las aplicaciones desbloquea la transformación digital Dominando la nube híbrida Comprender los 5 retos comunes para generar valor de las migraciones a la nube híbrida IDC MarketScape 2023 Evaluación mundial de proveedores de servicios de modernización de aplicaciones HFS Horizons Descubra por qué HFS ha reconocido a IBM como Horizon 3

Conozca a los expertos Vikas Ganoorkar Vikas es socio sénior y líder global de la oferta de migración a la nube y contenedores en IBM Consulting, y ayuda a los clientes a conseguir sus resultados de transformación. Priyanka Ray Priyanka es responsable de la oferta para la práctica de migración de IBM Cloud. Debasis RoyChoudhuri Debasis es un ingeniero distinguido y consultor ejecutivo de IBM, y líder de la práctica de migración y modernización de aplicaciones en Norteamérica. Dirige varios proyectos de modernización de aplicaciones en la nube que admiten múltiples nubes híbridas. Sudeshna Majumder Sudeshna es socia asociada y ejecutiva de entrega en IBM Consulting. Es la responsable de la práctica de migración y modernización en el Centro de innovación de clientes de la India. Vinay Parisa Vinay Parisa es el director de tecnología global para migraciones en IBM Consulting. Vinay ayuda a los clientes a través de su viaje de adopción de la nube, aprovechando su experiencia para desarrollar activos y asistentes infundidos con IA generativa que aceleran los programas de migración y modernización. Preeti Oberoi Preeti es líder global de modernización de la migración HCT en IBM Consulting. Dirige varios acuerdos de modernización de aplicaciones en la nube para la nube híbrida.