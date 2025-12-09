Almacenamiento seguro de claves y operaciones criptográficas dentro de un dispositivo de hardware FIPS 140-2 de nivel 3 resistente a manipulaciones.
IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 de Gemalto protege la infraestructura criptográfica mediante la gestión, procesamiento y almacenamiento de claves criptográficas de forma más segura dentro de un dispositivo de hardware resistente a manipulaciones. Le ayuda a resolver desafíos complejos de seguridad, cumplimiento, soberanía de datos y control mediante la migración y ejecución de cargas de trabajo en la nube.
Compatible con FIPS 140-2 Nivel 3, IBM Cloud HSM 7.0 es un dispositivo resistente a manipulaciones.
El almacenamiento de claves de una sola unidad agiliza la administración, reduce el potencial de lapsos.
El enfoque de claves en hardware garantiza que sus claves tengan protecciones físicas y lógicas.
