IBM Cloud Hardware Security Module 7.0

Almacenamiento seguro de claves y operaciones criptográficas dentro de un dispositivo de hardware FIPS 140-2 de nivel 3 resistente a manipulaciones.

Un hombre trabajando en un portátil mientras usa auriculares.

¿Qué es IBM Cloud HSM 7.0?

IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 de Gemalto protege la infraestructura criptográfica mediante la gestión, procesamiento y almacenamiento de claves criptográficas de forma más segura dentro de un dispositivo de hardware resistente a manipulaciones. Le ayuda a resolver desafíos complejos de seguridad, cumplimiento, soberanía de datos y control mediante la migración y ejecución de cargas de trabajo en la nube.
HSM frente a software

Compatible con FIPS 140-2 Nivel 3, IBM Cloud HSM 7.0 es un dispositivo resistente a manipulaciones.
Gestión centralizada de claves

El almacenamiento de claves de una sola unidad agiliza la administración, reduce el potencial de lapsos.
Llaves en el hardware

El enfoque de claves en hardware garantiza que sus claves tengan protecciones físicas y lógicas.

Cómo lo utilizan los clientes

Persona con gafas sentada frente a ordenadores portátiles
Llaves en el hardware

Proteja las claves criptográficas y aprovisione cifrado, descifrado, autenticación y firma digital para aplicaciones como infraestructura de claves públicas (PKI), cifrado de bases de datos y SSL/TLS para servidores web.
Dos cámaras de seguridad
Protección de gran volumen

Más rápido que otros HSM del mercado, IBM Cloud HSM 7.0 es ideal para casos prácticos que requieren un alto rendimiento, como la protección de claves SSL/TLS y la firma de código de gran volumen.
Mujer parada frente al monumento a Washington
Conformidad

Gestione las necesidades de cumplimiento y auditoría del RGPD, eIDAS, FIPS 140, Common Criteria, HIPAA, PCI-DSS y otros, en sectores altamente regulados, incluidos el financiero, el sector sanitario y el gobierno.
