En los últimos años, el uso de dispositivos móviles se ha generalizado en las empresas. Las empresas y sus empleados dependen de los dispositivos móviles, como los smartphones, las tablets y los portátiles, para realizar una amplia variedad de tareas. Como el trabajo remoto se ha vuelto esencial, los dispositivos móviles se han convertido en una parte integral de la mayoría de las organizaciones: herramientas vitales para garantizar la productividad y la eficiencia.
No obstante, como los dispositivos móviles de la empresa acceden a datos empresariales críticos, pueden suponer una amenaza para la seguridad si se piratean, se roban o se pierden. La importancia de gestionar los dispositivos móviles ha evolucionado de tal manera que los líderes de TI y seguridad ahora deben suministrar, gestionar y proteger los dispositivos móviles en sus respectivos entornos corporativos.
Con una plataforma de MDM consolidada, los departamentos de TI y seguridad pueden gestionar todos los dispositivos de una empresa, independientemente del tipo o del sistema operativo. Una plataforma de MDM eficaz permite proteger todos los dispositivos manteniendo la flexibilidad y la productividad de los empleados.
Una pregunta común en la web es si la gestión de dispositivos móviles es un elemento de software. La respuesta corta es sí y no. La MDM es una solución que utiliza software como componente para el aprovisionamiento de dispositivos móviles y que a la vez protege los activos de una organización, por ejemplo, los datos. Las organizaciones ejecutan la MDM mediante la aplicación de software, procesos y políticas de seguridad en los dispositivos móviles y controlan su uso. Más allá de gestionar el inventario y el aprovisionamiento del dispositivo, las soluciones de MDM protegen las aplicaciones, los datos y el contenido del dispositivo. En este sentido, la MDM y la seguridad de dispositivos móviles son similares. No obstante, la MDM es un enfoque centrado en el dispositivo, mientras que la seguridad de dispositivos móviles y la gestión unificada de endpoints han evolucionado a una estrategia centrada en el usuario.
En un programa de MDM, los empleados pueden recibir un dispositivo de trabajo, como un portátil o un smartphone, o registrar de forma remota un dispositivo personal. Los dispositivos personales de estos usuarios obtienen acceso en función del puesto a datos y correos electrónicos de la empresa, una VPN segura, seguimiento por GPS, aplicaciones protegidas por contraseña y otro software de MDM para una seguridad óptima de los datos.
Así, el software puede supervisar las conductas y los datos fundamentales para el negocio en estos dispositivos. Con soluciones de MDM más sofisticadas, se pueden analizar con machine learning e IA. Estas herramientas garantizan la protección de los dispositivos frente al malware y otras ciberamenazas. Por ejemplo, una empresa puede asignar un portátil o un smartphone a un asesor o miembro del personal, programado previamente con un perfil de datos, una VPN, y las aplicaciones y el software que sean necesarios. En este escenario, la MDM ofrece el máximo control al empleador. Con las herramientas de MDM, las empresas pueden rastrear, supervisar, solucionar problemas e incluso limpiar datos del dispositivo en caso de robo, pérdida o detección de infracción.
Así pues, ¿en qué consisten las políticas de gestión de dispositivos móviles? Las políticas de MDM responden a preguntas sobre cómo las organizaciones gestionarán los dispositivos móviles y controlarán su uso. Para configurar y publicar sus políticas y procesos, las empresas harán preguntas como las siguientes:
– ¿Necesitan los dispositivos protección con código de acceso?
– ¿Se deben inhabilitar las cámaras de forma predeterminada?
– ¿Es importante la conectividad wifi?
– ¿Qué opciones de personalización proporcionará el dispositivo?
– ¿Deben tener un acceso restringido geográficamente determinados dispositivos ?
Cada dispositivo registrado o emitido por una empresa puede configurarse para incluir rastreo GPS y otros programas. Estos programas permiten a los profesionales de TI de una empresa supervisar, actualizar y solucionar problemas del dispositivo en tiempo real. También pueden detectar y notificar los dispositivos de alto riesgo o no conformes, e incluso bloquear o limpiar de forma remota un dispositivo en caso de pérdida o robo.
Los departamentos de TI suministran, implementan, gestionan y dan soporte a los dispositivos móviles de sus empleados, por ejemplo, la funcionalidad de solución de problemas del dispositivo. Estos departamentos garantizan que cada dispositivo se suministre con los sistemas operativos y las aplicaciones que necesitan sus usuarios, lo que incluye aplicaciones de aumento de productividad, seguridad y protección de datos, y copia de seguridad y restauración.
La seguridad de las aplicaciones puede implicar el encapsulamiento de aplicaciones, en el cual un administrador de TI aplica características de seguridad o gestión a una aplicación. Posteriormente, dicha aplicación se vuelve a implementar como un programa contenerizado. Estas características de seguridad permiten determinar si se requiere una autenticación de usuario para abrir una aplicación, si los datos de la aplicación se pueden copiar, pegar o almacenar en el dispositivo y si el usuario puede compartir un archivo.
Una gestión de dispositivos móviles segura requiere una gestión de identidad y acceso (IAM) consolidada. La IAM permite a una empresa gestionar identidades de usuario asociadas con un dispositivo. El acceso de cada usuario en una organización se puede regular completamente utilizando características como el inicio de sesión único (SSO), la autenticación multifactor y el acceso basado en roles.
La seguridad de endpoints engloba todos los dispositivos que acceden a una red corporativa, incluidos los wearables, los sensores de Internet de las cosas (IoT) y los dispositivos móviles no tradicionales. La seguridad de endpoints puede incluir herramientas de seguridad de red estándar como, por ejemplo, software antivirus, control de acceso de red, respuesta a incidentes, filtrado de URL y seguridad en el cloud.
Traiga su propio dispositivo
Traiga su propio dispositivo (BYOD) significa que los empleados utilizan sus dispositivos móviles personales para el trabajo en lugar de dispositivos proporcionados por la empresa. La aplicación de la seguridad de la empresa a un dispositivo móvil personal es más compleja que cuando la empresa proporciona tales dispositivos, pero este sistema es bastante popular, especialmente entre los trabajadores más jóvenes. Las organizaciones aceptan esta concesión para aumentar la satisfacción y la productividad del empleado. BYOD también permite que la fuerza laboral móvil sea más asequible, ya que elimina la necesidad de comprar hardware adicional.
Gestión de la movilidad empresarial
La gestión de la movilidad empresarial (EMM) describe una forma más amplia de gestión de dispositivos móviles. Más allá del propio dispositivo, su usuario y los datos, la EMM engloba la gestión de aplicaciones, endpoints y BYOD. Las soluciones de EMM son muy escalables y, con las nuevas características de seguridad basadas en la analítica de IA, pueden ofrecer información y alertas en tiempo real sobre miles de comportamientos y actividades provenientes de varios orígenes a la vez.
Gestión unificada de endpoints
La gestión unificada de endpoints (UEM) representa la integración y la evolución de MDM y EMM. Resuelve más retos asociados con la seguridad de IoT, sistemas de escritorio u otros dispositivos móviles. Las soluciones de UEM permiten a las empresas proteger y controlar el entorno de TI completo y sus endpoints, por ejemplo, smartphones, tablets, portátiles y sistemas de escritorio. También permiten proteger los datos personales, las aplicaciones, el contenido y los datos empresariales de sus usuarios. Con un sistema de UEM ágil, las empresas pueden elegir soluciones escalables en función de sus necesidades, tanto si la empresa cubre un único sistema operativo como si cubre varios dispositivos en diferentes plataformas, por ejemplo, Apple iOS iPhone, Android, Microsoft Windows, macOS y Chrome OS. Las soluciones de UEM consolidadas se basan en el machine learning y la IA, que pueden ayudar al departamento de TI de una empresa a tomar decisiones de seguridad rápidas basadas en datos y análisis en tiempo real.
Ya sea con un modelo local o basado en cloud, una solución de MDM debería permitir que la organización vea los endpoints, los usuarios y todo lo que haya entre ellos. Una buena solución de software de gestión de dispositivos móviles permitirá:
A continuación, se muestran tres prácticas recomendadas que deben tenerse en cuenta cuando se selecciona una solución de MDM:
Asegúrese de que la herramienta de creación de informes e inventarios consolide todos los dispositivos registrados y la información asociada en informes fáciles de seguir. Deben generarse automáticamente actualizaciones diarias sin necesidad de ninguna entrada manual.
Aparte de las ventajas de accesibilidad instantánea que ofrece la MDM en cloud, no debería ser necesario comprar, instalar ni mantener ningún hardware, ni debería haber cargos asociados. La plataforma debe actualizarse automáticamente con nuevas características a disposición de la empresa.
La capacidad de buscar cualquier cosa es clave para una solución basada en cloud. Una organización debe poder acceder fácilmente a sus dispositivos, integraciones, informes, aplicaciones y documentos seguros.
