¿Qué es la seguridad de TO?

La seguridad de la tecnología operativa (TO) se centra en proteger los sistemas de hardware y software que gestionan y controlan los procesos físicos en industrias como la fabricación, la energía y el transporte. A diferencia de los sistemas tradicionales de tecnología de la información (TI), que manejan principalmente datos y comunicaciones, los sistemas de TO son responsables del control y la monitorización directa de maquinaria y entornos industriales.

Los sistemas de TO incluyen controladores lógicos programables (PLC), sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y sistemas de control distribuido (DCS). Estos sistemas son esenciales para el funcionamiento y la seguridad de las plantas de fabricación, las redes eléctricas y las redes de transporte y otras redes industriales.

Diferencias entre TO y TI

La TO y la TI difieren en su enfoque y aplicación. La TI se ocupa de la gestión y el procesamiento de datos, centrándose en sistemas como aplicaciones, bases de datos, servidores y redes para respaldar las operaciones empresariales y el intercambio de información. La TO se refiere a la tecnología utilizada para monitorizar, controlar y automatizar dispositivos físicos, procesos y sistemas.

Mientras que los sistemas de TI se centran en la integridad y la seguridad de los datos, los sistemas de TO priorizan la fiabilidad, la disponibilidad y la seguridad de las operaciones físicas. La implementación de controles de seguridad sólidos es esencial tanto en entornos de TI como de TO para protegerse contra las ciberamenazas y garantizar la continuidad operativa.

Convergencia TI-TO y desafíos de seguridad

La naturaleza única de los sistemas de TO presenta distintos desafíos de seguridad. A diferencia de los sistemas de TI tradicionales, los sistemas TO tienen requisitos de alta disponibilidad, lo que significa que deben ejecutarse continuamente y no se desconectan fácilmente para actualizaciones o mantenimiento. Estos requisitos los hacen vulnerables a ataques dirigidos, malware y ransomware. Además, los sistemas de TO a menudo utilizan protocolos heredados y propietarios, que requieren conocimientos y soluciones especializados para protegerse contra la evolución de los riesgos de seguridad y ciberseguridad. Como resultado, la seguridad de TO debe centrarse en mantener la disponibilidad del sistema, comprender protocolos industriales específicos y proteger los endpoints contra las amenazas que se dirigen a sistemas obsoletos.

La convergencia de los entornos de TO y TI ha aumentado la complejidad de la seguridad de estos sistemas. Históricamente, los sistemas de TO estaban aislados de las redes informáticas y de Internet, lo que reducía su exposición a las ciberamenazas. Sin embargo, el auge del Internet de las cosas (IoT), el Internet industrial de las cosas (IIoT) y la transformación digital ha llevado a una mayor conectividad entre los sistemas de TI y TO, desdibujando su distinción. Esta integración permite mejorar el análisis de datos y las capacidades de acceso remoto. Sin embargo, también necesita un marco integral de ciberseguridad que aborde tanto los retos de la convergencia de TO como que garantice una posición de seguridad robusta en un entorno previamente aislado de los sistemas de TI.



Las prácticas efectivas de seguridad de TO incluyen la aplicación de una comunicación segura mediante la implementación de tecnologías como firewalls de próxima generación y puertas de enlace unidireccionales, sistemas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM ) y gestión de identidades y accesos (IAM). La realización periódica de evaluaciones de riesgos, la gestión de vulnerabilidades y el desarrollo de planes integrales de respuesta a incidentes también son cruciales para proteger los activos de TO. Estas herramientas de seguridad ayudan a monitorizar y controlar el acceso a los sistemas de TO, detectar anomalías y responder a posibles amenazas.

La segmentación de la red puede aislar los sistemas de TO cruciales de las redes de seguridad de TI menos seguras, lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada. La coordinación entre los equipos de seguridad de TI y TO, así como con los proveedores de seguridad externos, es crucial para garantizar una visibilidad y protección completas en todo el ecosistema.