¿Qué es la resiliencia cibernética?

Autores

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

¿Qué es la resiliencia cibernética?

La ciberresiliencia es la capacidad de una organización para prevenir, resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad.

La ciberresiliencia es un concepto que aúna la continuidad del negocio, la seguridad de los sistemas de información y la resiliencia organizacional. Describe la capacidad de seguir ofreciendo los resultados previstos a pesar de experimentar ciberataques desafiantes, como ciberataques, desastres naturales o recesiones económicas. Un nivel medido de competencia y resiliencia en materia de seguridad de la información influye en la capacidad de una organización para continuar sus operaciones comerciales con un tiempo de inactividad mínimo o nulo.

Las ciberamenazas modernas presentan nuevos retos, creando un entorno en el que las medidas de seguridad tradicionales por sí solas son insuficientes. Las organizaciones se enfrentan a adversarios sofisticados que aprovechan tecnologías y técnicas avanzadas para causar interrupciones. Los actores de amenazas y los hackers explotan cada vez más las vulnerabilidades humanas y las debilidades del sistema en lugar de confiar en los métodos de ataque automatizados tradicionales.

Según el informe "Cost of a Data Breach" 2025 de IBM y el Ponemon Institute, mientras que los costes globales de las vulneraciones se redujeron a 4,44 millones de dólares de media, las organizaciones estadounidenses se enfrentaron a costes récord de 10,22 millones de dólares por incidente. A pesar de estos costes, el 49 % de las organizaciones afectadas planean aumentar las inversiones en seguridad.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

La importancia de una estrategia de ciberresiliencia

Una ciberresiliencia eficaz debe ser una estrategia de toda la empresa basada en el riesgo y respaldada por iniciativas coordinadas. Es esencial tener un enfoque colaborativo impulsado por los ejecutivos hacia todos los integrantes del ecosistema, los socios, los participantes de la cadena de suministro y los clientes. Debe gestionar de forma proactiva los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades y los efectos en la información crítica y los activos, al tiempo que refuerza la preparación general.

El éxito de la ciberresiliencia también implica gobierno, gestión de riesgos, comprensión de la propiedad de los datos y gestión de incidentes. Evaluar estas características también exige experiencia y juicio.

Además, una organización también debe sopesar los ciberriesgos frente a las oportunidades y ventajas competitivas alcanzables. Debe considerar si la prevención rentable es viable y si puede lograr una rápida detección y corrección con un fuerte efecto a corto plazo sobre la ciberresiliencia.

Para lograrlo, una empresa debe encontrar el equilibrio adecuado entre tres tipos de controles: preventivos, de detección y correctivos. Estos controles evitan, detectan y corrigen incidentes que amenazan la ciberresiliencia de una organización.

Mixture of Experts | 28 de agosto, episodio 70

Descifrar la IA: resumen semanal de noticias

Únase a nuestro panel de ingenieros, investigadores, responsables de producto y otros profesionales de talla mundial que se abren paso entre el bullicio de la IA para ofrecerle las últimas noticias y conocimientos al respecto.
Ver los últimos episodios del pódcast

Los beneficios de la ciberresiliencia

Una estrategia de ciberresiliencia ayuda a las organizaciones a lograr los siguientes beneficios:

  • Mitigar las pérdidas financieras
  • Reducir el daño operativo
  • Ganarse la confianza de los clientes y el negocio
  • Aumentar la ventaja competitiva
  • Garantice la continuidad del negocio

Mitigue las pérdidas financieras

Las pérdidas financieras de los ataques exitosos pueden provocar una pérdida de confianza de las partes interesadas de la empresa, como accionistas, inversores, empleados y clientes.

Los intereses financieros son considerables. El informe "Cost of a Data Breach" 2025 de IBM reveló que las organizaciones con un amplio uso de la  inteligencia artificial (IA) en las operaciones de seguridad ahorraron una media de 1,9 millones de dólares en costes de vulneración. Estas empresas también redujeron el ciclo de vida de las vulneraciones en 80 días en comparación con las que no disponían de estas soluciones. Sin embargo, las organizaciones que experimentaban incidentes relacionados con la IA sin controles de acceso adecuados se enfrentaban a costes más altos, lo que pone de relieve la necesidad de estrategias de ciberresiliencia.

Reduzca el daño a la reputación

Los ciberincidentes pueden afectar gravemente a la reputación de una organización y a la confianza de los clientes. Un marco sólido de ciberresiliencia ayuda a las organizaciones a responder de forma rápida y transparente a los incidentes, minimizando el daño a la reputación a largo plazo y manteniendo la confianza de las partes interesadas.

Ganarse la confianza de los clientes y el negocio

Para atraer a los clientes y ganarse su negocio, algunas organizaciones cumplen normas internacionales de gestión, como la ISO/IEC 27001 proporcionada por la Organización Internacional de Normalización. La norma ISO/IEC 27001 proporciona las condiciones para que un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) gestione la seguridad de los activos, como los datos de los empleados, la información financiera, la propiedad intelectual o la información confiada por terceros.

En EE. UU., las empresas pueden solicitar la certificación del Standard de seguridad de datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI-DSS), un requisito previo para procesar pagos (por ejemplo, con tarjetas de crédito).

Aumente la ventaja competitiva

La ciberresiliencia proporciona a las organizaciones una ventaja competitiva sobre las empresas que no la tienen. Las empresas que desarrollan enfoques estructurados (por ejemplo, programas de inteligencia de amenazas) junto con buenas prácticas estandarizadas crean Operaciones eficaces.

Del mismo modo, las organizaciones mejoran su eficacia operativa mediante el desarrollo de sistemas de gestión para la ciberresiliencia. Por lo tanto, estos sistemas aportan un valor significativo a sus clientes y crean ventajas empresariales sostenibles.

Garantice la continuidad del negocio

Las organizaciones con un plan de ciberresiliencia sólido pueden mantener operaciones críticas incluso durante incidentes de seguridad, minimizando el tiempo de inactividad y garantizando la prestación continua de servicios a clientes y partes interesadas.

Creación de una estrategia de ciberresiliencia

Las organizaciones desarrollan la ciberresiliencia adoptando prácticas estandarizadas probadas, como la biblioteca de infraestructura de TI (ITIL) y el marco de ciberseguridad del NIST (NIST CSF).

El ciclo de vida de ITIL para la ciberresiliencia

Al incorporar las etapas del ciclo de vida de ITIL, las organizaciones pueden construir una sólida estrategia de ciberresiliencia que permita una gestión proactiva del ciberriesgo y respalde las operaciones comerciales en curso. Este método también fomenta la colaboración en toda la organización al involucrar a todas las partes interesadas relevantes.

Estas son las cinco etapas del ciclo de vida de ITIL:

  1. Estrategia de servicio: basándose en los objetivos de la organización, esta fase identifica los activos críticos, como la información, los sistemas y los servicios, que son más importantes para ella y sus partes interesadas. También incluye la identificación de vulnerabilidades y los riesgos a los que se enfrentan.
  2. Diseño del servicio: las organizaciones seleccionan los controles, procedimientos y formación adecuados y proporcionados del sistema de gestión para evitar daños a los activos críticos (cuando sea práctico hacerlo). La fase de diseño también identifica quién tiene qué autoridad para decidir y actuar.
  3. Transición del servicio: las organizaciones implementan y prueban los controles, los procedimientos y la formación diseñados en su entorno operativo. Esta fase de transición establece un gobierno claro al identificar la autoridad para la toma de decisiones y definir quién tiene la responsabilidad de actuar cuando surgen amenazas.
  4. Operación del servicio: los equipos de operaciones monitorizan, detectan y gestionan los eventos e incidentes cibernéticos, incluidas las pruebas de control continuas para garantizar la eficacia, la eficiencia y la coherencia.
  5. Mejora continua del servicio: las organizaciones deben practicar la adaptabilidad para proteger un entorno de amenazas en constante cambio. A medida que se recuperan de los incidentes, deben aprender de las experiencias, modificando sus procedimientos, formación, diseño y estrategia, según sea necesario.

Marco de ciberseguridad del NIST para la ciberresiliencia

El NIST proporciona una guía completa y buenas prácticas que las organizaciones del sector privado pueden seguir para mejorar la seguridad de la información y el riesgo de ciberseguridad.

El marco consta de seis funciones básicas:

  1. Gobernar: establecer políticas de gobierno de la ciberseguridad y mitigación de riesgos que informen y prioricen las actividades de ciberseguridad, lo que permitirá una toma de decisiones informada sobre los riesgos en toda la empresa.
  2. Identificar: desarrolle una comprensión integral de los activos y recursos más críticos para protegerse contra los ciberataques de manera efectiva. Esta función abarca la gestión de activos, la evaluación del entorno empresarial, los marcos de gobierno, la evaluación de riesgos y la gestión de riesgos de la cadena de suministro.
  3. Proteger: implemente controles de seguridad técnica y física adecuados para desarrollar salvaguardas para la protección de infraestructuras crítico. Las áreas clave incluyen concienciación y formación en seguridad, seguridad de datos, procesos de protección de datos, mantenimiento y tecnología de protección.
  4. Detectar: implemente medidas que proporcionen alertas sobre eventos de ciberseguridad y amenazas en evolución. Las categorías abarcan la detección de anomalías y eventos, la monitorización continua de la seguridad y el establecimiento de procesos de detección sólidos.
  5. Responder: garantice capacidades de respuesta adecuadas para ciberataques y otros eventos de ciberseguridad. Esta estrategia incluye la planificación de la respuesta, la comunicación con las partes interesadas, el análisis de incidentes, la mitigación de amenazas y la mejora de los procesos.
  6. Recuperación: implemente actividades de recuperación y planes de ciberresiliencia para garantizar la continuidad del negocio después de ciberataques, violaciones de seguridad u otros eventos de ciberseguridad. Este enfoque implica desarrollar e implementar planes y procedimientos para recuperar sistemas, datos y servicios, así como aprender del incidente para mejorar la resiliencia futura. 

Herramientas esenciales para la ciberresiliencia

Las siguientes herramientas permiten a las organizaciones resistir y recuperarse de los ciberataques, minimizar las interrupciones y mantener las operaciones comerciales:

  • Gestión de eventos e información de seguridad (SIEM): los sistemas SIEM proporcionan capacidades de registro centralizadas y realizan análisis en tiempo real de eventos de seguridad en toda la infraestructura de TI de la organización.
  • Gestión de identidades y accesos (IAM): las soluciones IAM ofrecen autenticación de usuario integral y controles de acceso que garantizan que solo el personal autorizado pueda acceder a los sistemas y datos críticos.
  • Arquitectura zero trust: un modelo de seguridad de zero trust opera en el principio de no asumir ninguna confianza implícita y valida continuamente las solicitudes de acceso, independientemente de la ubicación del usuario o del dispositivo.
  • Soluciones de recuperación ante desastres (DR): estos sistemas proporcionan capacidades automatizadas de copia de seguridad y recuperación ante desastres para datos y aplicaciones críticas, lo que garantiza una rápida restauración de las operaciones tras incidentes como ataques de ransomware.
  • Plataformas de monitorización continua: estas soluciones proporcionan visibilidad en tiempo real de la posición de seguridad y el panorama de amenazas, lo que permite una gestión proactiva de las amenazas y una evaluación de riesgos.
  • Herramientas de simulación de ciberataques: estas herramientas simulan escenarios de ataque realistas para evaluar la preparación de la organización, entrenar equipos e identificar lagunas en los planes de respuesta a incidentes.

Ciberresiliencia en la era de la IA

La inteligencia artificial y la IA generativa presentan tanto oportunidades como riesgos para la ciberresiliencia. Aunque las herramientas de seguridad con IA pueden mejorar las capacidades de detección y respuesta a amenazas, los sistemas de IA sin gobierno crean nuevas vulnerabilidades que los atacantes pueden explotar. Las herramientas de IA generativa también presentan desafíos únicos en torno al gobierno de datos y su posible uso indebido.

Las conclusiones del informe "Cost of a Data Breach" 2025 revelaron que el 97 % de las organizaciones con incidentes de seguridad relacionados con la IA carecían de controles de acceso adecuados a la IA. Además, el 63 % de las organizaciones no tienen políticas de gobierno de la IA para gestionar la implementación de la IA o evitar el uso no autorizado de la IA.

Las organizaciones con implementación estratégica de IA en operaciones de seguridad demuestran un ahorro significativo de costes y una contención más rápida de las vulneraciones de datos en comparación con aquellas que no disponen de estas soluciones. Sin embargo, el éxito requiere una adopción equilibrada que priorice el gobierno de la seguridad junto con la innovación.

Las consideraciones clave incluyen la implementación de controles robustos para las identidades no humanas, la adopción de métodos de autenticación resistentes al phishing, como las claves de acceso, y la integración del gobierno de la ciberseguridad en las estrategias de implementación de la IA desde el principio. Este enfoque garantiza que la IA sirva como mecanismo de refuerzo para la ciberresiliencia en lugar de crear una deuda de seguridad adicional.

El futuro de la ciberresiliencia

Las estrategias de ciberresiliencia siguen evolucionando a medida que las nuevas tecnologías crean tanto oportunidades como amenazas de seguridad. Las plataformas de detección y respuesta extendidas (XDR) están madurando para ofrecer detección integrada de amenazas en múltiples capas de seguridad, mientras que los sistemas de detección de amenazas con IA avanzan para identificar patrones de ataque sofisticados que las herramientas tradicionales pasan por alto. En lugar de reemplazar la experiencia humana, la IA la está amplificando.

En el estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), Ciberseguridad 2028, el 65 % de los ejecutivos encuestados reportan que la IA y la automatización están creando entornos más productivos para sus equipos de TI y seguridad. Y el 62 % dijo que ya están obteniendo beneficios significativos de las capacidades integradas de IA.

La computación cuántica también cambiará fundamentalmente la ciberseguridad al hacer que los métodos de cifrado actuales sean inadecuados. Sin embargo, también permitirá la criptografía resistente a la computación cuántica y la distribución de claves quantum para mejorar la seguridad.

Mantener la ciberresiliencia requiere una adaptación continua, una inversión estratégica y esfuerzos para optimizar la integración de las tecnologías emergentes, manteniendo al mismo tiempo los principios básicos de seguridad.
Soluciones relacionadas
Servicios de gestión de amenazas

Pronostique, prevenga y responda a las amenazas modernas, aumentando la resiliencia de su empresa.

 

 Explore los servicios de gestión de amenazas
Soluciones de detección y respuesta a amenazas

Utilice las soluciones de detección y respuesta a amenazas de IBM para reforzar su seguridad y acelerar la detección de amenazas.

 Explore las soluciones de detección de amenazas
Soluciones de defensa contra amenazas móviles (MTD)

Proteja su entorno móvil con las completas soluciones de defensa frente a amenazas móviles de IBM MaaS360.

 Explore las soluciones de defensa frenta a amenazas móviles
Dé el siguiente paso

Obtenga soluciones integrales de gestión de amenazas para proteger de forma experta a su empresa de los ciberataques.

 Explore los servicios de gestión de amenazas Concierte una sesión informativa centrada en las amenazas