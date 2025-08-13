La ciberresiliencia es un concepto que aúna la continuidad del negocio, la seguridad de los sistemas de información y la resiliencia organizacional. Describe la capacidad de seguir ofreciendo los resultados previstos a pesar de experimentar ciberataques desafiantes, como ciberataques, desastres naturales o recesiones económicas. Un nivel medido de competencia y resiliencia en materia de seguridad de la información influye en la capacidad de una organización para continuar sus operaciones comerciales con un tiempo de inactividad mínimo o nulo.

Las ciberamenazas modernas presentan nuevos retos, creando un entorno en el que las medidas de seguridad tradicionales por sí solas son insuficientes. Las organizaciones se enfrentan a adversarios sofisticados que aprovechan tecnologías y técnicas avanzadas para causar interrupciones. Los actores de amenazas y los hackers explotan cada vez más las vulnerabilidades humanas y las debilidades del sistema en lugar de confiar en los métodos de ataque automatizados tradicionales.

Según el informe "Cost of a Data Breach" 2025 de IBM y el Ponemon Institute, mientras que los costes globales de las vulneraciones se redujeron a 4,44 millones de dólares de media, las organizaciones estadounidenses se enfrentaron a costes récord de 10,22 millones de dólares por incidente. A pesar de estos costes, el 49 % de las organizaciones afectadas planean aumentar las inversiones en seguridad.