¿Qué es la computación cuántica?

Para la mayoría de los tipos de tareas y problemas, se espera que los ordenadores clásicos sigan siendo la mejor solución. Pero cuando los científicos e ingenieros se encuentran con ciertos problemas de gran complejidad, entra en juego la computación cuántica. Para este tipo de cálculos difíciles, incluso los superordenadores clásicos más potentes palidecen en comparación con la computación cuántica. Esto se debe a que incluso los superordenadores clásicos más potentes son máquinas basadas en códigos binarios que dependen de la tecnología del siglo XX.

Los problemas complejos son aquellos en los que muchas variables interactúan de forma complicada. Por ejemplo, modelar el comportamiento de átomos individuales en una molécula es un problema complejo debido a todas las diferentes interacciones entre electrones. Identificar nueva física en un supercolisionador también es un problema complejo. Hay algunos problemas complejos que no sabemos cómo resolver con ordenadores clásicos a ninguna escala práctica.

Un ordenador clásico puede ser excelente en tareas difíciles como clasificar una gran base de datos de moléculas. Pero tiene dificultades para resolver problemas más complejos, como simular el comportamiento de esas moléculas.

Hoy en día, si los científicos quieren saber cómo se comporta una molécula, deben sintetizarla y experimentar con ella en el mundo real. Si quieren saber cómo afectaría un pequeño ajuste a su comportamiento, por lo general, tienen que sintetizar la nueva versión y volver a ejecutar el experimento. Se trata de un proceso caro y lento que impide avanzar en campos tan diversos como la medicina o el diseño de semiconductores.

Un superordenador clásico podría intentar simular el comportamiento molecular con fuerza bruta utilizando sus numerosos procesadores para explorar todas las formas posibles en que podría comportarse cada parte de la molécula. Pero a medida que pasa por delante de las moléculas más simples y directas disponibles, el superordenador se detiene. Ningún ordenador clásico es capaz de gestionar todas las posibles permutaciones del comportamiento molecular utilizando ningún método conocido.

Los algoritmos cuánticos adoptan un nuevo enfoque para este tipo de problemas complejos mediante la creación de espacios computacionales multidimensionales en los que ejecutar algoritmos que se comportan de forma muy similar a las propias moléculas. Esto resulta ser una forma mucho más eficiente de resolver problemas complejos como las simulaciones químicas.

Una forma de ver esto: los ordenadores clásicos necesitan hacer cálculos para averiguar cómo se comportará una molécula. Un ordenador cuántico no necesita hacer los cálculos. Puede imitar directamente el sistema molecular.

Los algoritmos cuánticos también pueden procesar datos de una manera que las computadoras clásicas no pueden, ofreciendo nuevas estructuras y conocimientos.