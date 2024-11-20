¿Qué es una QPU (unidad de procesamiento cuántico)?

Como contienen la parte cuántica de los ordenadores cuánticos, las QPU se pueden utilizar para ayudar a resolver problemas desafiantes a los que se enfrenta la humanidad con el potencial de afectar el cambio climático, el desarrollo farmacéutico y la inteligencia artificial (IA).

Del mismo modo que una unidad central de procesamiento (CPU) puede considerarse "el cerebro del ordenador" en la computación clásica, la unidad de procesamiento cuántico funciona como "el cerebro" de los sistemas de computación cuántica. Al igual que una CPU es más que un simple chip e incluye otros componentes, una QPU contiene qubits computacionales físicos, así como la electrónica de control y el hardware de computación clásico utilizado para mantener instrucciones en la memoria, amplificar y gestionar señales de entrada y output y separar señales de ruido.

La QPU es el componente central de cualquier ordenador cuántico, y el chip cuántico es el componente central de una QPU. En IBM, el chip cuántico es un semiconductor multicapa grabado con componentes superconductores. Estos componentes son los qubits físicos utilizados para realizar cálculos cuánticos. Estos chips se dividen a su vez en múltiples capas que presentan las qubits, resonadores de lectura y múltiples capas de cableado para las entradas y los outputs.