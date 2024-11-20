¿Qué es una QPU (unidad de procesamiento cuántico)?

Una unidad de procesamiento cuántico (QPU) es un tipo de hardware de procesamiento de última generación que utiliza qubits (bits cuánticos) para resolver problemas complejos mediante el uso de la mecánica cuántica.
Como contienen la parte cuántica de los ordenadores cuánticos, las QPU se pueden utilizar para ayudar a resolver problemas desafiantes a los que se enfrenta la humanidad con el potencial de afectar el cambio climático, el desarrollo farmacéutico y la inteligencia artificial (IA).
Del mismo modo que una unidad central de procesamiento (CPU) puede considerarse "el cerebro del ordenador" en la computación clásica, la unidad de procesamiento cuántico funciona como "el cerebro" de los sistemas de computación cuántica. Al igual que una CPU es más que un simple chip e incluye otros componentes, una QPU contiene qubits computacionales físicos, así como la electrónica de control y el hardware de computación clásico utilizado para mantener instrucciones en la memoria, amplificar y gestionar señales de entrada y output y separar señales de ruido.
La QPU es el componente central de cualquier ordenador cuántico, y el chip cuántico es el componente central de una QPU. En IBM, el chip cuántico es un semiconductor multicapa grabado con componentes superconductores. Estos componentes son los qubits físicos utilizados para realizar cálculos cuánticos. Estos chips se dividen a su vez en múltiples capas que presentan las qubits, resonadores de lectura y múltiples capas de cableado para las entradas y los outputs.
Las QPU contienen un chip cuántico de tamaño similar al de un chip informático medio, también conocido como plano de datos cuántico, compuesto por qubits físicos dispuestos en varias configuraciones y las estructuras para mantenerlos en su lugar. El chip se mantiene a temperaturas frías cercanas al cero absoluto en un refrigerador de dilución.
Las QPU también incluyen electrónica de control y hardware informático clásico necesario para la entrada y el output. Algunos de estos componentes se encuentran dentro de los refrigeradores de dilución, mientras que otros componentes se encuentran en un bastidor a temperatura ambiente junto al refrigerador de dilución.
Las QPU son únicas entre las unidades de procesador de ordenador. A diferencia de las CPU, los procesadores cuánticos se benefician de la física cuántica para almacenar y procesar los datos de forma diferente. Las CPU clásicas utilizan bits binarios para almacenar datos como 0 o 1.
Los qubits pueden almacenar información binaria en ceros y unos, pero también pueden contener una superposición, lo que significa que almacenan una combinación especial de 0 y 1. Las QPU también se benefician de varios otros principios cuánticos clave que les permiten procesar la información de maneras que los ordenadores clásicos luchan por replicar.
Las QPU, que representan un avance generacional en la informática, están diseñadas para procesar algoritmos cuánticos mejor que incluso los superordenadores más potentes. Optimizadas para cálculos cuánticos a gran escala, las QPU no pretenden sustituir a las CPU. En cambio, las QPU se están integrando en sistemas de computación de alto rendimiento (HPC) junto con CPU y unidades de procesamiento gráfico (GPU).
En un superordenador cuántico, cada tipo de procesador funciona de manera diferente y se utiliza para procesar diferentes tipos de cálculos con el ecosistema:
Considerados solo teóricos en el siglo XX, los recientes avances en tecnología cuántica han llevado a un aumento en el desarrollo de QPU. Hoy, IBM está empujando los límites de la informática para desarrollar QPU viables capaces de lograr ventaja cuántica: la capacidad de superar a todos los métodos clásicos de supercomputación para resolver un problema determinado. Los desarrolladores de IBM están liderando el grupo, ya que entregan QPU y hardware cuántico con servicios cuánticos (la capacidad de proporcionar outputs fiables y precisos a los circuitos cuánticos más allá del alcance de las simulaciones clásicas de fuerza bruta).
La computación cuántica es una tecnología emergente que aprovecha el poder de la mecánica cuántica para resolver problemas demasiado complejos incluso para los superordenadores más potentes. Tareas como la factorización de grandes números primos, que podrían llevar a un ordenador clásico cientos de miles de años, teóricamente pueden realizarse en cuestión de minutos con un ordenador cuántico suficientemente potente.
Los ordenadores cuánticos procesan la información de forma diferente a los ordenadores clásicos. A diferencia de los ordenadores clásicos, que deben calcular cada paso de un cálculo complicado con las reglas de la lógica, los circuitos cuánticos creados a partir de cúbits pueden procesar muchas entradas de conjunto de datos simultáneamente con operaciones cuánticas, lo que proporciona una nueva forma de abordar ciertos problemas y mejorar potencialmente la eficiencia en muchos órdenes de magnitud.
Computación clásica:
Computación cuántica:
Los procesadores cuánticos no ejecutan ecuaciones matemáticas como los ordenadores clásicos. A diferencia de los ordenadores clásicos, que deben calcular cada paso de un cálculo complicado con las reglas de la lógica, los circuitos cuánticos hechos de qubits procesan muchas entradas de conjunto de datos simultáneamente con operaciones cuánticas, lo que proporciona una nueva forma de abordar ciertos problemas y mejorar potencialmente la eficiencia en muchos órdenes de magnitud.
Mientras que los ordenadores tradicionales utilizan transistores para almacenar y procesar datos en código binario, las QPU utilizan qubits. Las QPU de IBM utilizan qubits superconductores de estado sólido para codificar datos como 0, 1 o una superposición de 0 y 1. A medida que aumenta el número de qubits, todas las combinaciones posibles de todos los valores de los qubits también pueden mantenerse en una superposición. Dentro de estas posiciones, ciertos qubits pueden enredarse, en cuyo caso sus valores pasan a depender de otros, y ya no se puede considerar que se comporten de forma independiente. La medición de un qubit entrelazado proporciona instantáneamente información sobre el estado del otro. El entrelazamiento es una herramienta valiosa para ejecutar algoritmos cuánticos.
Al final de un cálculo cuántico, la QPU y el hardware de soporte convierten los datos en binarios, y se medirá un 0 o un 1 en cada qubit con una probabilidad correspondiente a su contribución a la superposición.
Las tecnologías cuánticas pueden utilizar partículas reales conocidas como qubits moleculares o hardware que imita el comportamiento de las partículas (como los qubits superconductores) para realizar cálculos de formas que los bits binarios no pueden, gracias a cuatro principios clave que solo se encuentran en los sistemas cuánticos.
En general, los qubits se crean manipulando y midiendo partículas cuánticas (los bloques de construcción más pequeños conocidos del universo físico, como fotones, electrones, iones atrapados y átomos) o mediante sistemas de ingeniería que imitan estas partículas.
Ciertos tipos de qubits son más adecuados para ciertas tareas, aunque todos los qubits conocidos siguen siendo muy sensibles. Las QPU utilizadas en ordenadores cuánticos funcionales requieren un importante hardware y software de soporte para mantener una calibración adecuada y gestionar el ruido externo. Las soluciones de software como la pila de software Qiskit de IBM cuentan con herramientas que se utilizan para orquestar hardware cuántico y clásico y realizar la gestión de errores cuánticos necesaria para ayudar a eliminar las lecturas imprecisas mediante la automatización.
Mientras que el chip dentro de una QPU tiene aproximadamente el mismo tamaño que los chips de una CPU o GPU típica, los sistemas de computación cuántica pueden ser tan grandes como un sedán de cuatro puertas. Este volumen adicional proviene principalmente de sistemas criogénicos y refrigeradores que deben enfriar los qubits a temperaturas más frías que el espacio exterior para mantener la coherencia. También incluye otros componentes clásicos utilizados para enviar y aplicar instrucciones y devolver outputs, que pueden almacenar a temperatura ambiente.
Los ordenadores cuánticos impulsados por QPU destacan en la resolución de ciertos problemas complejos, con el potencial de acelerar el procesamiento de conjuntos de datos a gran escala. Desde el desarrollo de nuevos fármacos y la realización de machine learning de una nueva manera hasta la optimización de la cadena de suministro y la realización de modelos de series temporales en datos climáticos complejos, la computación cuántica podría ser la clave de los avances en muchos sectores críticos.
Las QPU también se utilizarán en la supercomputación cuántica para resolver los problemas más complicados y desafiantes a los que se enfrenta la humanidad hoy en día en los siguientes campos:
Explore la hoja de ruta de la computación cuántica de IBM, que traza los avances en procesadores cuánticos, software y tecnologías de escalado. Vea cómo los avances cuánticos actuales están impulsando el futuro de la computación, desde la investigación de vanguardia hasta las aplicaciones comerciales escalables.
Únase a nuestra comunidad de líderes, investigadores, desarrolladores y entusiastas de innovación cuántica. IBM Quantum Network ofrece oportunidades de participación y recursos a instituciones académicas, empresas emergentes y organizaciones de todo el mundo.
Explore cómo empresas líderes como Boeing, Mercedes-Benz, ExxonMobil y CERN utilizan la tecnología IBM Quantum para abordar problemas complejos. Descubra aplicaciones reales que están dando forma al futuro de los sectores con tecnología cuántica.
Después de casi tres años, 16 lecciones en vídeo y miles de palabras de texto de acompañamiento, nos enorgullece compartir que nuestra serie educativa "Understanding quantum information and computation" ha sido publicada en su totalidad.
Conozca los fundamentos de la informática cuántica y cómo utilizar los servicios y sistemas de IBM Quantum para resolver problemas del mundo real.
IBM proporciona tecnologías de computación cuántica, como Qiskit SDK y Qiskit Runtime, para una computación cuántica escalable y orientada al rendimiento.
Llevar la computación cuántica útil al mundo a través de Qiskit Runtime e IBM Quantum Safe.
Proteja su empresa frente a los riesgos de la criptografía poscuántica con IBM Quantum Safe Transformation Services.
Libere el poder de la computación cuántica con los sistemas cuánticos escalables y de alto rendimiento de IBM. Explore las capacidades que darán forma al futuro de la computación y la seguridad.