¿Qué es la supercomputación centrada en la cuántica?

En 1994, el matemático del MIT Peter Shor descubrió un algoritmo que puede dividir grandes números en factores primos exponencialmente más rápido que los mejores algoritmos clásicos, utilizando un hipotético quantum computer. Dos años más tarde, Lov Grover descubrió un algoritmo quantum que puede buscar en una base de datos más rápido que un algoritmo de búsqueda clásico. Estos descubrimientos aceleraron enormemente el interés por la computación cuántica.

Shor y Grover demostraron, al menos en teoría, que un ordenador cuántico útil puede procesar ciertas cargas de trabajo complejas más rápido que los métodos clásicos, cientos de miles de años más rápido. Ni siquiera los superordenadores más avanzados del mundo, como los que se utilizan en los centros de datos y en las universidades, son capaces de procesar grandes flujos de trabajo cuánticos con la suficiente rapidez.

Ya no son teóricos, los procesadores cuánticos como IBM Quantum Heron han demostrado la viabilidad de la computación cuántica. Sin embargo, los ordenadores cuánticos actuales están limitados por obstáculos como el número de qubits con los que pueden procesar y los errores innatos del hardware quantum.

La supercomputación centrada en la cuántica combina las ventajas de la computación cuántica y la clásica, utilizando las propiedades únicas de los qubits para realizar cálculos que de otro modo serían inviables para los sistemas clásicos. Este enfoque pretende superar las limitaciones de la informática clásica de alto rendimiento introduciendo los ordenadores cuánticos en los flujos de trabajo existentes, mejorando así la eficacia y las capacidades de cálculo de ambos tipos de sistemas.

Las siguientes son algunas de las principales diferencias entre la HPC y la supercomputación centrada en la cuántica:

HPC tradicional:

Basada en la arquitectura informática clásica

Limitada por el procesamiento binario y la escalabilidad lineal

Supercomputación centrada en la cuántica:

Incluye ordenadores cuánticos para utilizar los recursos cuánticos y clásicos en las cargas de trabajo paralelizadas

Optimizado para orquestar el trabajo en los clústeres de cómputo de los ordenadores cuánticos y HPC en el mismo centro de datos o en la nube

Ofrece aceleraciones potencialmente exponenciales y una potencia de procesamiento superior a la que pueden proporcionar la computación cuántica o la clásica para determinados problemas

A medida que la computación cuántica experimental continúa avanzando rápidamente, predecimos que la supercomputación centrada en la cuántica será un puente fundamental para lograr la ventaja cuántica, el hito por el que los investigadores miden si una máquina cuántica puede superar al hardware clásico que simula un sistema cuántico o a cualquier otro método clásico para resolver un problema práctico. Sin embargo, no se espera que la computación cuántica sustituya por completo a la computación clásica. En cambio, los superordenadores centrados en la cuántica combinan ordenadores cuánticos y ordenadores clásicos, y cada tipo de sistema trabaja en conjunto para ejecutar cálculos más allá de lo que es posible en cualquiera de los dos.

A nivel mundial, varias instalaciones de superordenadores ya han empezado a incorporar hardware de computación cuántica, como la alemana Júpiter, la japonesa Fugaku y la polaca PSNC. Como parte de la IBM Quantum Roadmap, IBM espera construir superordenadores centrados en la cuántica con miles de qubits lógicos para 2033.