¿Qué es la criptografía cuántica?

Hasta la fecha, el cifrado de datos tradicional ha sido suficiente para mantener las comunicaciones seguras en la mayoría de los ajustes de ciberseguridad. Sin embargo, el auge de la computación cuántica supone una amenaza existencial incluso para los algoritmos criptográficos tradicionales más seguros.

Al igual que la criptografía cuántica, la computación cuántica es una tecnología rápidamente emergente que también aprovecha las leyes de la mecánica cuántica. En comparación con nuestras computadoras clásicas más rápidas y de vanguardia, las computadoras cuánticas tienen el potencial de resolver problemas complejos de órdenes de magnitud más rápido.



El matemático Peter Shor describió por primera vez la amenaza que suponen los ordenadores cuánticos para los sistemas de seguridad tradicionales en 1994. Los criptosistemas actuales se pueden dividir en dos categorías principales, los sistemas simétricos, que utilizan una clave secreta para cifrar y descifrar los datos, y los sistemas asimétricos, que utilizan una clave pública que cualquiera puede leer y claves privadas a las que solo pueden acceder las partes autorizadas. Ambos tipos de criptosistemas crean estas claves multiplicando grandes números primos y confían en la enorme potencia de cálculo necesaria para factorizar grandes números, con el fin de garantizar que estas claves de cifrado no puedan ser descifradas por fisgones o piratas informáticos.

Incluso los superordenadores más potentes del planeta necesitarían miles de años para romper matemáticamente algoritmos de cifrado modernos como el Estándar de Cifrado Avanzado (AES) o el RSA. Según el Algoritmo de Shor, factorizar un número grande en un ordenador clásico requeriría tanta potencia de cálculo que un hacker tardaría muchas vidas en acercarse a él, pero un ordenador cuántico plenamente funcional, (si llegara a perfeccionarse), podría encontrar la solución en cuestión de minutos.

Por esta razón, los casos prácticos para la criptografía cuántica son tan innumerables como haya casos prácticos para cualquier forma de criptografía en general. En el caso de que haya que mantener la seguridad de cualquier información, desde la corporativa hasta los secretos de Estado, cuando la computación cuántica vuelva obsoletos los algoritmos criptográficos existentes, la criptografía cuántica puede acabar siendo nuestro único recurso para proteger los datos privados. Mientras los informáticos de todo el mundo trabajan día y noche para desarrollar una tecnología cuántica de uso práctico, es crucial que desarrollemos también nuevas formas de criptografía para prepararnos para la era cuántica de la informática. Aunque los ordenadores cuánticos se consideraban antes únicamente una teoría, los expertos estiman que podríamos estar a sólo 20 o 50 años de entrar de lleno en la era cuántica.