¿Qué es la computación de alto rendimiento (HPC)?

Hace tan solo una década, el alto coste de la HPC, que implicaba poseer o alquilar un superodenador o construir y alojar un clúster de HPC en un centro de datos en las instalaciones, puso a la HPC fuera del alcance de la mayoría de las organizaciones.

Hoy en día, la HPC en la nube, a veces denominada HPC como servicio o HPCaaS, ofrece a las empresas una forma mucho más rápida, escalable y asequible de aprovechar las ventajas de la HPC. HPCaaS suele incluir acceso a clústeres HPC e infraestructura alojada en el centro de datos de un proveedor de servicios en la nube, además de capacidades de red (como IA y análisis de datos) y experiencia en HPC.

Hoy en día, hay tres tendencias convergentes que impulsan la HPC en la nube:

Aumento de la demanda

Las organizaciones de todos los sectores dependen cada vez más de la información en tiempo real y de la ventaja competitiva que resulta de resolver los complejos problemas que solo las aplicaciones de HPC pueden resolver. Por ejemplo, la detección del fraude con tarjetas de crédito, algo en lo que todos confiamos y que la mayoría de nosotros hemos experimentado en un momento u otro, depende cada vez más de la HPC para identificar el fraude más rápido y reducir los molestos falsos positivos, incluso cuando la actividad fraudulenta se expande y las tácticas de los estafadores cambian constantemente.

Prevalencia de redes RDMA de menor latencia y mayor rendimiento

El acceso directo remoto a memoria (RDMA) permite que un equipo en red acceda a la memoria de otro equipo en red sin involucrar el sistema operativo de ninguno de los equipos ni interrumpir el procesamiento de ninguno de los equipos. Esto ayuda a minimizar la latencia y maximizar el rendimiento. Las estructuras RDMA emergentes de alto rendimiento, como InfiniBand, la arquitectura de interfaz virtual y RDMA a través de Ethernet convergente, están haciendo posible la HPC basada en la nube.

Disponibilidad generalizada de HPCaaS en la nube pública y en la nube privada

Hoy en día, todos los principales proveedores de servicios de nube pública ofrecen servicios de HPC. Y aunque algunas organizaciones continúan ejecutando cargas de trabajo HPC sensibles o altamente reguladas en las instalaciones, muchas están adoptando o migrando a servicios HPC de nube privada ofrecidos por proveedores de hardware y soluciones.