A diferencia de un modelo de pronóstico normal, la simulación de Montecarlo predice un conjunto de resultados basados en un rango estimado de valores frente a un conjunto de valores de entrada fijos. En otras palabras, una simulación de Montecarlo construye un modelo de posibles resultados aprovechando una distribución de probabilidad, como una distribución uniforme o normal, para cualquier variable que tenga incertidumbre inherente. A continuación, vuelve a calcular los resultados una y otra vez, utilizando cada vez un conjunto diferente de números aleatorios entre los valores mínimo y máximo. En un experimento típico de Montecarlo, este ejercicio se puede repetir miles de veces para producir un gran número de resultados probables.

Las simulaciones de Montecarlo también se utilizan para predicciones a largo plazo debido a su precisión. A medida que aumenta el número de entradas, también crece el número de pronósticos, lo que le permite proyectar los resultados más lejos en el tiempo con más precisión. Cuando se completa una simulación de Montecarlo, arroja una serie de posibles resultados con la probabilidad de que se produzca cada resultado.

Un ejemplo simple de una simulación de Montecarlo es considerar el cálculo de la probabilidad de lanzar dos dados estándar. Hay 36 combinaciones de rollos de dados. Basándose en esto, puede calcular manualmente la probabilidad de un resultado concreto. Con una simulación de Montecarlo, puede simular lanzar los dados 10 000 veces (o más) para lograr predicciones más precisas.