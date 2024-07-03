¿Qué es la computación paralela?

Los procesadores se comunican mediante memoria compartida y sus soluciones se combinan mediante un algoritmo. La computación paralela es significativamente más rápida que la computación en serie , su predecesora que utiliza un único procesador para resolver problemas en secuencia.

Cuando se inventaron los ordenadores a finales de la década de 1940 y en la de 1950, el software se programaba para resolver los problemas en secuencia, lo que restringía la velocidad de procesamiento. Para resolver problemas más rápido, los algoritmos tenían que crearse e implementarse siguiendo un conjunto de instrucciones en una unidad central de procesamiento (CPU). Solo después de ejecutar una instrucción se podía resolver otra.

A partir de la década de 1950, la computación paralela permitió a los ordenadores ejecutar código de forma más rápida y eficiente al dividir los problemas informáticos en problemas más pequeños y similares. Estos problemas, conocidos como algoritmos paralelos, se distribuyeron entre varios procesadores.

Hoy en día, los sistemas paralelos han evolucionado hasta el punto de utilizarse en varios ordenadores, lo que hace que las tareas cotidianas, como consultar el correo electrónico o enviar un mensaje de texto, sean cientos de veces más rápidas que si se realizaran mediante computación en serie. Además de alimentar dispositivos personales como ordenadores portátiles y smartphones, los sistemas paralelos también alimentan los superordenadores más avanzados y las tecnologías punta como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT).