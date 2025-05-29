¿Qué es un semiconductor?

Las sustancias que conducen la electricidad se conocen como conductoras, mientras que las que no lo hacen se conocen como aislantes. Los semiconductores tienen propiedades únicas que se aplican a ambos, lo que significa que, en determinadas condiciones, pueden conducir la electricidad y, en otras, pueden resistirla. Esta clasificación única hace que los semiconductores sean ideales para tecnologías como chips informáticos, chips de inteligencia artificial (IA) y dispositivos de Internet de las cosas (IoT) que dependen de la conducción de una gran cantidad de energía a través de un área pequeña.

En la mayoría de las tecnologías modernas, los semiconductores actúan como pequeños interruptores eléctricos, apagándose y encendiéndose repetidamente para permitir el flujo de electricidad. La conductancia de un semiconductor (la facilidad o dificultad con la que fluye una corriente eléctrica a través de él) varía en función de la corriente y la tensión.

Los semiconductores se utilizan ampliamente en muchos sectores, incluidos los ordenadores personales (PC), la electrónica doméstica, la automoción y la fabricación industrial, entre otros. Según un informe reciente de la Semiconductor Industry Association (SIA), las ventas de semiconductores han aumentado de 139 000 millones de dólares en 2001 a 526 000 millones de dólares en 2023. Este incremento representa una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6 %1.

La rápida tasa de innovación del sector de los semiconductores puede atribuirse en gran medida a la ley de Moore, la regla según la cual la velocidad y las capacidades de los ordenadores se duplican cada dos años. En el sector de los semiconductores, la ley de Moore se aplica al número de transistores que debe contener un microchip para satisfacer las crecientes demandas de los dispositivos informáticos. Los principales fabricantes buscan continuamente formas de duplicar el número de transistores cada dos años, lo que garantiza los avances en la tecnología de semiconductores.