¿Qué son las energías renovables?

Estas son las fuentes de energía renovable más comunes:

Hidroeléctrica

La energía hidroeléctrica es una de las formas más antiguas de generación de electricidad y actualmente encabeza la lista como el mayor contribuyente a la electricidad renovable en todo el mundo. Implica el uso de energía marina y corriente, el flujo de arroyos y ríos, depósitos y presas para mover turbinas que generan electricidad. A medida que evoluciona la tecnología, la Agencia Internacional de Energía (IEA) pronostica que la potencia hidroeléctrica aumentará la capacidad de generación aproximadamente un 17 % en el año 2030.3

Solar

La conversión de la luz solar en energía eléctrica se produce de dos maneras: mediante la energía solar fotovoltaica (PV) y la concentración de la energía termosolar (CSP):

El PV es el método de conversión más común y se utiliza para aplicaciones a menor escala. La luz solar se recoge mediante células en paneles solares, se convierte en energía solar y se almacena en baterías que pueden alimentar nuestros hogares, automóviles y negocios.

La CSP utiliza espejos que reflejan y recogen la luz solar en receptores llenos de fluido. La luz solar calienta el fluido a alta temperatura, generando energía térmica. Esta energía se utiliza para alimentar motores o hacer girar turbinas que, a su vez, generan electricidad para alimentar centrales o complementar redes eléctricas. La energía solar térmica de concentración se utiliza principalmente para aplicaciones de servicios públicos o de tamaño industrial.

La generación de energía solar creció un 26 % en 2022 y se proyecta que la producción de energía solar superará a la del carbón y el gas natural para 2027.4

Viento

Los humanos han aprovechado el poder cinético del viento para generar energía durante siglos. Los aerogeneradores actuales pueden generar electricidad a pequeña o gran escala, dependiendo del tamaño de la turbina utilizada. A medida que aumenta el tamaño de las turbinas, desde las pequeñas (para una sola vivienda) hasta las de escala comercial (parques eólicos marinos), también lo hacen la planificación, la producción de energía, la eficiencia y la complejidad del mantenimiento. A partir de 2021, la energía eólica representa el 24

% de la generación de energía mundial.5

Geotérmico

Los sistemas de energía geotérmica utilizan vapor desde el interior de la Tierra para operar turbinas que generan energía. Sin embargo, los yacimientos geotérmicos necesarios para la producción se encuentran a una o dos millas por debajo de la superficie de la Tierra y no están ampliamente disponibles. A partir de 2021, 27 países tienen plantas de generación de energía geotérmica.6

En una escala más pequeña, las bombas de calor geotérmicas (GPS) se utilizan para calentar, enfriar y proporcionar agua caliente a algunos edificios comerciales, escuelas y hogares residenciales. Si bien no tiene los mismos requisitos de profundidad que su contraparte a mayor escala, la instalación de GHP aún depende de múltiples factores, incluido el clima, el tipo de suelo, la accesibilidad a las salidas de agua, el terreno y los costos de instalación.

Biomasa

Aunque no siempre se considera renovable debido a los impactos ambientales negativos, la energía de biomasa utiliza materiales orgánicos y subproductos para generar electricidad, biocombustibles, incluidos el biodiésel y el etanol, y calor. El uso de la bioenergía provoca bajas emisiones de gases de efecto invernadero y cambios en la tierra, incluida la deforestación.

Estos impactos ponen en duda su estado renovable, a pesar de que la bioenergía representa aproximadamente el 11 % del uso mundial de energía y ofrece la mayor fuente de material físico del mundo.7

¿Es renovable la energía nuclear?

A pesar de que la energía nuclear se considera una energía limpia debido a sus bajas o nulas emisiones de carbono, no es renovable. La energía nuclear requiere uranio, que debe extraerse del suelo y solo existe en cantidades finitas en lugares específicos. En cualquier caso, la energía nuclear representa el 10 % del suministro eléctrico mundial y, cuando se asocia con la energía hidroeléctrica, proporciona tres cuartas partes de la generación de energía baja en carbono del mundo en general.8