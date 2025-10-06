¿Qué son las energías renovables?

Publicado: 21 de noviembre de 2023
Colaboradores: Celeste Lagana, Alexandra Jonker
La energía renovable es la energía generada a partir de fuentes naturales que se reponen más rápido de lo que se utilizan. También conocidas como energía limpia, fuentes de energía renovable incluyen energía solar, energía eólica, hidroenergía, energía geotérmica y biomasa. La mayoría de fuentes de energía renovables producen cero emisiones de carbono y un mínimo de contaminantes del aire.
Las fuentes de energía renovables casi no emiten efecto invernadero, son accesibles y más fiables. Por estos motivos, es urgente avanzar hacia el uso de energías renovables y tecnologías energéticas alternativas, como eólica y solar. Según la Administración Energética de EE. UU., en 2021, el 29 % del consumo energético mundial procede ya de fuentes renovables.1
A finales del siglo XVIII, la Revolución Industrial marcó el comienzo de una era de avances tecnológicos que incluyeron el uso de nuevas fuentes de energía, principalmente combustibles fósiles. Los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) se forman a partir de la descomposición de materiales orgánicos y se queman por combustible. A medida que la tecnología evolucionaba, los combustibles fósiles se hacían más accesibles y menos costosos de producir, lo que aumentaba su uso. Hoy en día, suministran alrededor del 80 % de la energía mundial.2
Sin embargo, cuando se queman combustibles fósiles, liberan gases de efecto invernadero (GEI) como dióxido de carbono (C02), metano (CH4) y óxido nitroso (N20) a la atmósfera. Cuando los GEI se acumulan en la atmósfera, atrapan la radiación del sol y evitan que se liberen en el espacio, calentando la superficie de la Tierra. Como resultado, los combustibles fósiles se han convertido en el principal impulsor de la crisis actual del cambio climático y su principal consecuencia, el calentamiento global.
El calentamiento global podría provocar cambios perjudiciales a largo plazo en el clima y los patrones meteorológicos de la Tierra, con tormentas más fuertes, veranos más calurosos y secos y cambios en los ecosistemas naturales.
Muchas organizaciones utilizan la contabilidad de carbono: la práctica de medir y rastrear la cantidad de GEI directas e indirectas emitidas durante las operaciones normales, para ayudar a avanzar en una transición energética y el objetivo de lograr emisiones netas. La incorporación de fuentes de energía renovables con bajas o nulas emisiones de carbono puede ayudar a las organizaciones a alcanzar estos objetivos, reduciendo las emisiones de GEI y el impacto ambiental.
Estas son las fuentes de energía renovable más comunes:
Hidroeléctrica
La energía hidroeléctrica es una de las formas más antiguas de generación de electricidad y actualmente encabeza la lista como el mayor contribuyente a la electricidad renovable en todo el mundo. Implica el uso de energía marina y corriente, el flujo de arroyos y ríos, depósitos y presas para mover turbinas que generan electricidad. A medida que evoluciona la tecnología, la Agencia Internacional de Energía (IEA) pronostica que la potencia hidroeléctrica aumentará la capacidad de generación aproximadamente un 17 % en el año 2030.3
Solar
La conversión de la luz solar en energía eléctrica se produce de dos maneras: mediante la energía solar fotovoltaica (PV) y la concentración de la energía termosolar (CSP):
El PV es el método de conversión más común y se utiliza para aplicaciones a menor escala. La luz solar se recoge mediante células en paneles solares, se convierte en energía solar y se almacena en baterías que pueden alimentar nuestros hogares, automóviles y negocios.
La CSP utiliza espejos que reflejan y recogen la luz solar en receptores llenos de fluido. La luz solar calienta el fluido a alta temperatura, generando energía térmica. Esta energía se utiliza para alimentar motores o hacer girar turbinas que, a su vez, generan electricidad para alimentar centrales o complementar redes eléctricas. La energía solar térmica de concentración se utiliza principalmente para aplicaciones de servicios públicos o de tamaño industrial.
La generación de energía solar creció un 26 % en 2022 y se proyecta que la producción de energía solar superará a la del carbón y el gas natural para 2027.4
Viento
Los humanos han aprovechado el poder cinético del viento para generar energía durante siglos. Los aerogeneradores actuales pueden generar electricidad a pequeña o gran escala, dependiendo del tamaño de la turbina utilizada. A medida que aumenta el tamaño de las turbinas, desde las pequeñas (para una sola vivienda) hasta las de escala comercial (parques eólicos marinos), también lo hacen la planificación, la producción de energía, la eficiencia y la complejidad del mantenimiento. A partir de 2021, la energía eólica representa el 24
% de la generación de energía mundial.5
Geotérmico
Los sistemas de energía geotérmica utilizan vapor desde el interior de la Tierra para operar turbinas que generan energía. Sin embargo, los yacimientos geotérmicos necesarios para la producción se encuentran a una o dos millas por debajo de la superficie de la Tierra y no están ampliamente disponibles. A partir de 2021, 27 países tienen plantas de generación de energía geotérmica.6
En una escala más pequeña, las bombas de calor geotérmicas (GPS) se utilizan para calentar, enfriar y proporcionar agua caliente a algunos edificios comerciales, escuelas y hogares residenciales. Si bien no tiene los mismos requisitos de profundidad que su contraparte a mayor escala, la instalación de GHP aún depende de múltiples factores, incluido el clima, el tipo de suelo, la accesibilidad a las salidas de agua, el terreno y los costos de instalación.
Biomasa
Aunque no siempre se considera renovable debido a los impactos ambientales negativos, la energía de biomasa utiliza materiales orgánicos y subproductos para generar electricidad, biocombustibles, incluidos el biodiésel y el etanol, y calor. El uso de la bioenergía provoca bajas emisiones de gases de efecto invernadero y cambios en la tierra, incluida la deforestación.
Estos impactos ponen en duda su estado renovable, a pesar de que la bioenergía representa aproximadamente el 11 % del uso mundial de energía y ofrece la mayor fuente de material físico del mundo.7
¿Es renovable la energía nuclear?
A pesar de que la energía nuclear se considera una energía limpia debido a sus bajas o nulas emisiones de carbono, no es renovable. La energía nuclear requiere uranio, que debe extraerse del suelo y solo existe en cantidades finitas en lugares específicos. En cualquier caso, la energía nuclear representa el 10 % del suministro eléctrico mundial y, cuando se asocia con la energía hidroeléctrica, proporciona tres cuartas partes de la generación de energía baja en carbono del mundo en general.8
Las fuentes de energía renovables poseen beneficios que van más allá de la reducción de emisiones.
Las redes eléctricas nacionales que incorporan varias fuentes de energía sostenibles pueden ser más resilientes. Las fuentes de energía renovable no sólo son menos propensas a fallos y fluctuaciones, sino que se puede cambiar de una a otra si surge algún problema, lo que ayuda a garantizar un suministro eléctrico constante a hogares, empresas y sistemas de transporte.
El cambio a energía renovable ayuda a reducir los costos de energía y mantenerlos constantes. Las fuentes de energía renovables suelen ser más baratas que los combustibles fósiles y hay menos volatilidad en los mercados de energía limpia, por lo que las fluctuaciones de precios no ocurren con tanta frecuencia ni tan drásticamente. Esto mantiene los costes estables y más fáciles de pronosticar y presupuestar a nivel individual y empresarial.
El cambio a la energía limpia en conjunto con las organizaciones y naciones globales que trabajan hacia emisiones netas cero podría crear millones de trabajos relacionados con la energía renovable en todo el mundo. A medida que avanza la descarbonización, los trabajadores de la industria del combustible fósil y otros pueden pasar a la industria de la energía renovable. Esto puede tener efectos económicos positivos en las cadenas de suministro y las industrias relacionadas.
Existen diversas formas en las que las organizaciones pueden integrar la energía renovable en sus carteras:
Además, existen incentivos de energía limpia que fomentan y aceleran la adopción de proyectos y equipos de energía renovable, que incluyen:
Una vez integradas las energías renovables en la cartera de un negocio, la gestión eficaz de la energía mejora la eficiencia energética al optimizar los procesos y maximizar la producción al tiempo que reduce el consumo, las emisiones de GEI y los residuos.
