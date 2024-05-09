¿Qué es la energía eólica?

Algunos de los primeros usos mecánicos de la energía eólica se remontan al año 200 a. C., cuando en Oriente Medio se utilizaban molinos de viento para moler grano y en China para bombear agua. Más tarde, ya en el siglo XII, los molinos de viento se utilizaron con fines industriales, como el drenaje de lagos y estanques en Europa.

En el siglo XIX, la energía eólica se había convertido en una fuente de generación de electricidad. A James Blyth, un ingeniero eléctrico del Reino Unido, se le atribuye la construcción de la primera turbina eólica en 1887. Le siguieron de cerca los pioneros de la energía eólica estadounidense Charles Brush y Dane Poul la Cour, que utilizaron la energía eólica para alimentar edificios individuales2.

Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX cuando la generación de energía eólica comercial surgió como una opción energética viable. Los primeros parques eólicos a escala de servicios públicos (proyectos que contienen un grupo de turbinas eólicas) se instalaron en la década de 1980 en Estados Unidos. La industria ha crecido rápidamente desde 2000: la capacidad instalada mundial de generación eólica se ha multiplicado por 98 en las últimas dos décadas3. Hoy en día, las turbinas eólicas de todo el mundo producen más de 2100 teravatios hora (TWh) de electricidad cada año4.