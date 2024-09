Las instalaciones industriales han ido evolucionando desde que Henry Ford produjo el primer automóvil Modelo T en una línea de producción de fábrica. Hoy en día, la automatización y la robótica son la norma en la planta de producción. Sin embargo, los fabricantes y otros operadores de plantas deben mantener y reparar esas máquinas para que sus plantas sigan funcionando, lo que requiere una recopilación y un análisis de datos constantes.

Michael Perry, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Boston Dynamics, el líder mundial en robótica móvil, describe el problema: "La automatización con robots tradicionales no ha tenido éxito debido a la complejidad y la escala de los sitios, que pueden ser limitantes para los robots con ruedas y orugas que luchan con espacios reducidos, escaleras y terrenos irregulares. Los robots que recopilan datos también son más útiles cuando están conectados a inteligencia, que no es solo la computación, sino también la comunicación entre lo que sucede en el campo y lo que sea que procese todos los datos in situ".

Con el tiempo, las empresas han adoptado en gran medida una de las dos formas de recopilar y analizar los datos que generan sus máquinas. El método más tradicional consiste en enviar técnicos a toda la planta para que registren periódicamente las lecturas de las máquinas. Incluso si una máquina solo puede presentar problemas una vez al año, el técnico debe registrar los datos de esa máquina a diario o semanalmente para detectar problemas menores antes de que puedan convertirse en fallos importantes. Y los trabajadores deben mantener y arreglar equipos, a veces en entornos peligrosos o ruidosos.

El otro método es instalar sensores en cada equipo, luego recopilar y analizar esos datos de sensores con aplicaciones de gestión de activos. IBM diseñó su IBM Maximo Application Suite para analizar estos datos de sensores, que se almacenan en la nube. Sin embargo, los fabricantes primero enfrentan altos costos para instrumentar sus equipos, costos adicionales para almacenar los datos y, finalmente, la necesidad de comprar la solución para analizarlos. Esto suele poner la instrumentación completa más allá del alcance de las empresas más pequeñas.

Nancy Greco, directora de DE Research Cognitive IoT Solutions de IBM Research, explica: "Los sensores basados en Edge generan una enorme cantidad de datos que van a la nube. Los fabricantes miran su factura de la nube y se preguntan por qué gastan tanto dinero para comprobar que los datos les dicen que todo está bien, que no hay nada malo".

Una tercera solución es enviar en un robot diseñado para inspeccionar regularmente equipos y recopilar datos de sus instrumentos de telemetría. Esta fue la inspiración para Spot, el robot parecido a un perro creado por Boston Dynamics. Spot puede ir a cualquier lugar al que vaya una persona y recopilar datos con mayor frecuencia y precisión. Sin embargo, incluso con cámaras y otros sensores, Spot no puede interpretar los datos por sí mismo. Los datos aún deben analizarse, por lo que cuando Spot detecta una anomalía, necesita la intervención humana para resolver el problema.