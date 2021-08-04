Los fabricantes están integrando nuevas tecnologías, como el Internet de las cosas (IoT), el cloud computing, el análisis de datos, la IA y el machine learning en sus instalaciones de producción y en todas sus operaciones.

Las fábricas inteligentes están equipadas con sensores avanzados, software integrado y robótica que recopilan y analizan datos y permiten una mejor toma de decisiones. Se crea un valor aún mayor cuando los datos de las operaciones de producción se combinan con los datos operativos de ERP, la cadena de suministro, el servicio de atención al cliente y otros sistemas empresariales para crear niveles totalmente nuevos de visibilidad y conocimiento a partir de información anteriormente aislada.

Estas tecnologías digitales conducen a una mayor automatización, mantenimiento predictivo, autooptimización de las mejoras de los procesos y, sobre todo, a un nuevo nivel de eficiencia y capacidad de respuesta a los clientes que antes no era posible.

Un estudio del IBM Institute for Business Value descubrió que la fabricación inteligente puede facilitar una mejora en la detección de defectos de producción hasta en un 50 % y una mejora en los rendimientos en un 20 %.

El desarrollo de fábricas inteligentes brinda una oportunidad increíble para que el sector manufacturero entre en la cuarta revolución industrial. El análisis de los grandes volúmenes de big data recopilados de los sensores en el suelo de la fábrica garantiza una visibilidad en tiempo real de los activos de fabricación y puede proporcionar herramientas para realizar un mantenimiento predictivo y minimizar así el tiempo de inactividad del equipo.

El uso de dispositivos IoT de alta tecnología en fábricas inteligentes conduce a una mayor productividad y una mejor calidad. La sustitución de los modelos de negocio de inspección manual por información visual con IA reduce los errores de fabricación y ahorra tiempo y dinero. Con una inversión mínima, el personal de control de calidad puede configurar un smartphone conectado a la nube para monitorizar los procesos de fabricación desde cualquier lugar. Al aplicar algoritmos de machine learning, los fabricantes pueden detectar errores de inmediato, en lugar de hacerlo en etapas posteriores cuando el trabajo de reparación es más costoso.

Los conceptos y tecnologías de la Industria 4.0 pueden aplicarse a todo tipo de empresas industriales, incluyendo la fabricación discreta y por procesos, así como el petróleo y el gas, la minería y otros segmentos industriales.

