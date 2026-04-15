Los ciberataques ya no son solo un problema de TI, sino un desafío de infraestructura con consecuencias operativas, financieras y de cumplimiento directas. En 2025, el coste medio de una vulneración de datos alcanzó los 4,44 millones de dólares en todo el mundo y más de diez millones de dólares en EE. UU., mientras que nuevas normativas como DORA, NIS2 e HIPAA exigen capacidades de resiliencia más sólidas.
Las defensas tradicionales ya no son suficientes. Los atacantes ahora se centran directamente en los sistemas de copia de seguridad y recuperación; las interrupciones provocadas por sistemas de almacenamiento obsoletos pueden suponer pérdidas de millones de euros por hora, y las amenazas impulsadas por IA se propagan más rápido de lo que tarda la detección manual en responder.
Esta guía de estrategias proporciona a los líderes de infraestructuras una estrategia de resiliencia impulsada por IA que:
Protege los datos críticos con puntos de recuperación inmutables y aislados.
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